สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีเพจเฟซบุ๊ก 'ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต' ระบุถึงการดำเนินการในที่ดินป่าไม้บริเวณเทศบาลเชิงทะเล กว่า 50 ไร่ ที่ไม่มีใครกล้าทำอะไร เหตุเกรงใจท่านรอง หวงอำนาจเหมือนชามข้าวหมา
16 มิถุนายน 2026 วันนี้ เวลา 09.40 น.
ที่ทำเนียบรัฐบาล สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีเพจเฟซบุ๊ก 'ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต' ระบุถึงการดำเนินการในที่ดินป่าไม้บริเวณเทศบาลเชิงทะเล กว่า 50 ไร่ ที่ไม่มีใครกล้าทำอะไร เหตุเกรงใจท่านรอง หวงอำนาจเหมือนชามข้าวหมา ว่า เมื่อวานนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตนทำไทม์ไลน์หาดต่างๆ ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ซึ่งบางหาดมีศาลตัดสินจนถึงที่สุดแล้ว เช่น หาดนุ้ย มีการตัดสินแล้วเมื่อปี 2561 - 2562 แต่พบว่ากลับเข้ามายึดที่ดินอีก ก็ต้องนำหมายไปติด ซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลา 45 วัน และมีสิทธิ์อุทธรณ์ ทางหน่วยงานก็ต้องยอมให้อุทธรณ์ แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว เราก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายหากมีการรื้อครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว จะมีการนำชุดป่าไม้ ชุดอุทยาน ชุดฉลามขาว และชุดพยัคฆ์ไพร ไปรวมกันเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลย แล้วจะให้ประชาชนและชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ ไม่ใช่ว่าประชาชนมาหาปลาแล้วกลับมีมาเฟียเอาปืนมายิงชาวบ้าน หรือยิงเรือ แบบนี้ไม่ถูกต้อง และวันนี้เราต้องเอาคืนให้กับประชาชน ไม่ใช่ว่าชาวบ้านเดินลงหาดแล้วถูกเก็บเงิน 300 บาท แบบนี้ มันเป็นจิ๊กโก๋กลางซอย ทำแบบนี้ไม่ได้ เดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หมด เมื่อถามว่า เพจดังกล่าวยังระบุว่าเป็นการแย่งชามข้าวหมากันของรองผู้ว่าฯ สุชาติ กล่าวว่า ตนไม่ได้โทษใคร แต่หากมีใครทำผิดก็ไม่ไว้หน้าอยู่แล้ว เพราะนายกรัฐมนตรีสั่งตนอย่างเด็ดขาดว่า ไม่ให้สนใจใครทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ กรม หรือกระทรวงของตนเอง ก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกัน พร้อมยกตัวอย่างว่า เช่น อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยาน แต่ก็มีโรงแรมหลายแห่งที่ศาลมีคำบังคับคดีถึงที่สุดแล้ว ขณะนี้ตนกำลังทำตัวเลขโฉนดส่งให้อธิบดีกรมที่ดิน เพื่อให้มีการเพิกถอนโฉนดที่ออกมาไม่ถูกต้อง เช่น การนำ ส.
ค.1 มาครอบ ซึ่งก็จะได้เห็นว่า ตนได้รื้อโรงแรมดังๆ อีกหลายแห่ง ซึ่งความจริงตนไม่ได้อยากรื้อ แต่ศาลสั่งว่าเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วต้องรื้อถอน แม้จะเสียดาย แต่ก็ต้องทำตามกฎหมาย เมื่อถามต่อว่า ก่อนหน้านี้ที่ส่งเจ้าหน้าที่อุทยานไปตรวจสอบ เคยมีข้อมูลว่าข้าราชการระดับรองผู้ว่าฯ มาเกี่ยวข้องเรื่องส่วยด้วยหรือไม่ สุชาติ กล่าวว่า ขอไม่ก้าวล่วง แต่ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องความร่วมมือกัน แต่ตนก็เข้าใจ เพราะเมื่อวานมีการประชุมข้าราชการ ก็ได้ข้อมูลว่าได้รับแรงกดดันเยอะมาก ซึ่งหากใครไม่ไหว ห่วงความปลอดภัยในชีวิตและครอบครัว ก็สามารถย้ายได้ จะนำคนใหม่ไปทำงานแทน หลังจากนี้กระทรวงจะนำชุดเฉพาะกิจทั้ง 3 กรม ลงไปอยู่ในพื้นที่ พร้อมย้ำว่าต้องปกป้องหาดของประชาชน และคาดว่าประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ประชาชนจะได้เห็นเป็นฉากๆ ทีละแปลง ที่จะครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ แต่ตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาลั้นลาไปก่อน แล้วรอเวลาอีกนิดหนึ่
สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว เพจเฟซบุ๊ก 'ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต' กรณีเพจเฟซบุ๊ก 'ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต' การดำเนินการในที่ดินป่าไม้บริเวณเทศบาลเชิงทะเล
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