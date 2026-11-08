สุชาติ เผยผู้เสียหายชาวรัสเซียเข้าพบหารือปมซื้อที่ดินหาดฟรีดอม มูลค่า 16 ล้านบาท
รัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น สั่งเร่งตรวจสอบปมซื้อที่ดินหาดฟรีดอมที่ จังหวัดภูเก็ต หลังผู้เสียหายชาวรัสเซียอ้างถูกหลอกซื้อที่ดินมูลค่า 16 ล้านบาท ย้ำมุ่งคืนความเป็นธรรมให้ทุกฝ่าย
เช้าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐมนตรีได้พบและหารือกับ ผู้เสียหายชาวรัสเซีย รายหนึ่ง ซึ่งอ้างว่าถูกหลอกให้ซื้อที่ดินบริเวณ หาดฟรีดอม จังหวัดภูเก็ต ในราคา 16 ล้านบาท การหารือมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเดือดร้อนและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรม
ภายหลังการหารือ ผู้เสียหายได้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE ถึง ดร.จำลอง ช่วยรอด โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝ่ายการเมือง เพื่อแสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ กรณีดังกล่าวจึงกลายเป็นประเด็นที่กระทรวงต้องเร่งตรวจสอบควบคู่ไปกับการดูแลข้อร้องเรียนของประชาชนAlso readตำรวจโปแลนด์ยิงตอบโต้ชายขวาจัดกราดยิงตลาดหลักคราคุฟ เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย
ที่ดินหาดฟรีดอมถูกประกาศขายและให้เช่าอย่างเปิดเผย
ดร.จำลอง ช่วยรอด โฆษกกระทรวงฯ ฝ่ายการเมือง สะท้อนว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริเวณหาดฟรีดอมมีป้ายประกาศขายและให้เช่าที่ดินอย่างเปิดเผย รวมถึงป้ายระบุว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและห้ามบุคคลภายนอกเข้า
สภาพดังกล่าวทำให้ผู้สนใจอาจเข้าใจว่าที่ดินมีกรรมสิทธิ์เป็นของเอกชนและสามารถซื้อขายได้อย่างถูกต้อง โฆษกกระทรวงฯ ชี้ให้เห็นว่า ความเข้าใจผิดลักษณะนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจจ่ายเงินจำนวนมาก โดยไม่ได้ตรวจสอบสถานะที่ดินอย่างรอบด้าน
ผู้เสียหายระบุว่า เงิน 16 ล้านบาทเป็นเงินเก็บสะสมของครอบครัวที่ใช้เวลาหลายปีในการสร้างขึ้น ความสูญเสียในจำนวนนี้จึงไม่ใช่เพียงมูลค่าทรัพย์สิน แต่เป็นหลักประกันชีวิตของครอบครัวที่ต้องพึ่งพาเงินก้อนนี้
จุดยืนของรัฐมนตรีและผู้เสียหายต่อการตรวจสอบคดี
นายสุชาติ ชมกลิ่น กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหาดฟรีดอมต้องตรวจสอบให้ครบทุกมิติ ทั้งเรื่องการบุกรุกพื้นที่และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีย้ำว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ขณะที่ผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรม โดยไม่ควรต้องรับภาระจากการกระทำของผู้อื่น
ทางด้านผู้เสียหายหวังให้รัฐบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ดำเนินการตามกฎหมายหากพบผู้กระทำผิด และช่วยให้ตนมีโอกาสได้รับเงินคืนอย่างน้อยบางส่วน ข้อเรียกร้องนี้สะท้อนความต้องการหลักคือการได้รับเงินที่สูญเสียกลับคืนมา
การคุ้มครองสิทธิประชาชนและชาวต่างชาติที่สุจริต
รัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ระบุว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าปกป้องทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างสุจริต ซึ่งหมายความว่าการตรวจสอบต้องแยกแยะระหว่างผู้กระทำผิดกับผู้เสียหายให้ชัดเจน
แหล่งข่าวระบุเพียงว่า กระทรวงจะตรวจสอบทั้งการบุกรุกพื้นที่และข้อร้องเรียนการซื้อขายที่ดิน แต่ยังไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาสำหรับการสรุปผลการตรวจสอบ หรือขั้นตอนการคืนเงินให้ผู้เสียหายในเอกสารที่เผยแพร่ ณ เวลานี้
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime