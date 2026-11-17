สุชาติ เดินหน้าดีลไทย-เยอรมนี รับทุนสูงสุด 15 ล้านยูโร พลิกอุตสาหกรรมเหล็กสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
นายสุชาติ ชมกลิ่น เผยไทยรับการสนับสนุนจากโครงการ IKI วงเงินสูงสุด 15 ล้านยูโร เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเหล็กสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050
นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเงินสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 โดยประเทศไทยได้รับการสนับสนุนเงินทุนวงเงินสูงสุด 15 ล้านยูโร หรือประมาณ 560 ล้านบาท สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตเหล็กแบบหมุนเวียน
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการดำเนินงานของกองทุนเพื่อสภาพภูมิอากาศของเยอรมนี หรือ COP31 IKI High-level Event ซึ่งจัดขึ้นในห้วงการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 31 (COP31) โดยมีนายจาตุรนต์ ไชยะคำ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี เข้าร่วมด้วยAlso readกรมเจ้าท่าเคลื่อนย้ายเรือวีนัส 14 ไปจุดปลอดภัยเร่งสูบถ่ายน้ำมันป้องกันผลกระทบทางทะเล
กลไกการเงินแบบผสมผสานในอุตสาหกรรมเหล็กไทย
วงเงินสนับสนุนจากโครงการ International Climate Initiative หรือ IKI ถูกระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการนำกลไกการเงินแบบผสมผสาน หรือ Blended Finance มาใช้ร่วมกับภาคเอกชนของไทย โดยมุ่งเน้นการผลิตเหล็กแบบหมุนเวียนที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ
ตามที่นายสุชาติระบุ เป้าหมายของโครงการนี้ครอบคลุมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และการสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยภายในปี 2050
นายสุชาติกล่าวว่า ความร่วมมือจาก IKI ไม่เพียงช่วยเสริมศักยภาพและสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินแก่ประเทศไทย แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนานโยบายและเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเงินเข้าด้วยกัน
บทบาทของหน่วยงานและข้อสั่งการจากรัฐบาล
นายสุชาติเข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วยนางรวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความร่วมมือครั้งนี้
การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายสุชาติได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลเยอรมนีและโครงการ IKI ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนและความร่วมมือแก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและแผนขยายความร่วมมือ
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเยอรมนีในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีจะช่วยต่อยอดการดำเนินงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับภาคอุตสาหกรรม การนำกลไก Blended Finance มาใช้ร่วมกับภาคเอกชนไทยเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเหล็กและเหล็กกล้าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
นายสุชาติย้ำว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศและทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าไปพร้อมกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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