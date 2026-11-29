สุชาติระมาศเต็งซีอีโอ ปตท. คนที่ 12 ชูวิสัยทัศน์ 30 พ.ย. นี้
สุชาติ ระมาศ OR เป็นตัวเต็งรับตำแหน่งซีอีโอ ปตท. คนที่ 12 หลังผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เตรียมพบคณะกรรมการสรรหาแสดงความจำนงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569
กระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT กำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย โดยตำแหน่งผู้นำองค์กรพลังงานขนาดใหญ่รายนี้กำลังได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างสูงเนื่องจากความสำคัญที่มีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
สุชาติระมาศOR ตัวเต็งรับตำแหน่งผู้นำ ปตท
นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นหนึ่งในบุคลากรที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในฐานะผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและเป็นที่จับตามองว่าอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้ามารับช่วงต่อจาก ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ซึ่งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ OR ของเขานับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางอาชีพก่อนเข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์กรแม่ โดยนายสุชาติจะร่วมแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับแคนดิเดตอีก 5 รายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 นี้Also readวิเคราะห์บอล ฮัมบูร์ก vs บาเยิร์น 28 พ.ย. 69 เสือใต้หวังคืนฟอร์มเยือนสิงห์เหนือ
ประเด็นเครือข่ายธุรกิจบุรีรัมย์และความสัมพันธ์ทางการเมือง
นอกจากสมรรถนะทางบริหารแล้ว กระแสสังคมยังมุ่งความสนใจไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจกับบุคคลสำคัญทางการเมืองโดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับเครือข่ายบุรีรัมย์และนายเนวิน ชิดชอบซึ่งปรากฏชัดผ่านบทบาทของ OR ในฐานะผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขัน MotoGP สนามประเทศไทย ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับนานาชาติที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ
ความสนใจดังกล่าวเพิ่มขึ้นหลังจากมีภาพข่าวเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ที่นายสุชาติปรากฏตัวในงานวันคล้ายวันเกิดของนายเนวิน ณ Buriram Castle และสนามช้างอารีนา โดยมีนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตซีอีโอ ปตท. คนที่ 10 และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจาก OR และ PTT ร่วมงานด้วย แม้เหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นการพบปะในแวดวงธุรกิจและสังคมทั่วไปแต่เมื่อพิจารณาในบริบทของการชิงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรพลังงานระดับชาติประเด็นเรื่องเครือข่ายความสัมพันธ์จึงกลายเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามและตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ
การเปลี่ยนผ่านผู้บริหารORและทิศทางการลงทุนพลังงาน
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงของ OR โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 เห็นชอบให้นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OR แทน ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ ซึ่งจะครบวาระในเดือนกุมภาพันธ์ 2570 สำหรับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่นายสุชาติกำลังเข้าสู่กระบวนการสรรหาซีอีโอ ปตท. ทำให้การเปลี่ยนผ่านผู้บริหารของทั้งสององค์กรได้รับความสนใจจากแวดวงพลังงานอย่างมาก
สิ่งที่ตลาดต้องการเห็นคือทิศทางการบริหาร OR หลังการเปลี่ยนผ่านจะเป็นอย่างไรทั้งในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ร้าน Café Amazon ธุรกิจค้าปลีกและไลฟ์สไตล์ ตลอดจนการลงทุนในพลังงานทางเลือกและยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญในการสร้างรายได้ระยะยาวหากนายสุชาติได้รับการคัดเลือกผู้บริหารคนใหม่ก็จะเกิดโจทย์ด้านการกำกับดูแลและการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทในเครือซึ่งต้องรักษาความคล่องตัวทางธุรกิจและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
คณะกรรมการสรรหาและขั้นตอนการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ทั้งนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีนายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เป็นประธาน จะเปิดให้ผู้สมัครทั้ง 6 รายได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งสำคัญนี้ขั้นตอนต่อไปจะเน้นที่ความสามารถในการกำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ LNG ปิโตรเคมี ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและพลังงานรูปแบบใหม่เพื่อจัดการกับความผันผวนของราคาและความท้าทายด้านต้นทุนพลังงาน
อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตามองคือความเป็นอิสระของกระบวนการสรรหาหลังนายปิยะศิริได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ปตท. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมถึงรายงานข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับนางสนองนุช วัฒนวรางกูร อดีตภรรยาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีซึ่งควรมีการชี้แจงข้อเท็จจริงและมาตรการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและสาธารณชน
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