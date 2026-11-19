สุชาติ แถลงแก้พิษเหมืองเมียนมา เจาะน้ำบาดาล 10 จุด เตรียมเจรจา 25 พ.ย.
รมว.ทรัพยากรฯ ยึดนโยบายแก้พิษแม่น้ำรวกจากเหมืองเมียนมา เจาะน้ำบาดาลลึก 10 จุดในเชียงราย-เชียงใหม่ พร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วม เจรจาไทย-เมียนมา 25 พ.ย.
นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเดินหน้าปฏิบัติการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำจากสารพิษที่ไหลมากับ แม่น้ำรวก ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา โดยกำหนดแผนการเจาะ น้ำบาดาล มากกว่า 10 จุดเพื่อหาแหล่งน้ำสะอาดทดแทนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างเร่งด่วน
แผนเจาะน้ำบาดาล 10 จุด แทนแหล่งน้ำปนเปื้อน
แนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในระยะสั้นคือการระดมรถเจาะบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ทันที โดยจะเริ่มดำเนินการเจาะบ่อจำนวนประมาณ 10 จุด เพื่อส่งทีมวิศวกรและบุคลากรเข้าไปทำการเปิดบ่อและล้างตะกอนสารหนูที่ตกค้างอยู่ในบ่อบาดาลเดิมที่มีอยู่เดิมให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยหากปริมาณน้ำที่เจาะได้ยังไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน จะมีแผนสำรองในการติดตั้งบ่อบาดาลขนาดใหญ่เพื่อรองรับความต้องการใช้Also readแน็ก ชาลี ร้อง ดร.ธนกฤต ติดตามทรัพย์สินสูญหาย 50 ล้าน ให้เวลา 7 วันคืนของ
สำหรับการเจาะบ่อบาดาลในลักษณะนี้จะเป็นการเจาะลึกลงไปหลายร้อยเมตรเพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ำโบราณที่อยู่ลึกใต้ดินซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของน้ำผิวดินในธรรมชาติที่จะมีสารเคมีหรือตะกอนพิษเจือปนอยู่ โดยก่อนนำน้ำออกจากบ่อเพื่อส่งให้ประชาชนได้ใช้จริงนั้น จะมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อตรวจสอบหาสารพิษว่ามีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่
จัดตั้งคณะทำงานร่วมไทย-เมียนมา 25 พฤศจิกายน
การแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนจำเป็นต้องอาศัยกลไกการประสานงานระหว่างประเทศผ่านนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรี โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยหารือจนนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Working Group: JWG) ระหว่างนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมียนมา
ทั้งนี้กำหนดการประชุมร่วมกันครั้งแรกโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ และจะมีการนัดประชุมต่อเนื่องที่ประเทศเมียนมาในลำดับถัดไป โดยประเด็นสำคัญที่จะหยิบยกขึ้นหารือในเวทีคณะทำงานร่วมคือการปรับมาตรฐานและวิธีตรวจวัดค่าน้ำให้ตรงกันระหว่างฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูล
ย้ำหลักเหมืองแร่สากลต้องบ่อดักตะกอนก่อนปล่อย
ในการเจรจา นายสุชาติ ชมกลิ่น จะผลักดันให้ฝ่ายเมียนมาตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนของตนเองและประเทศเพื่อนบ้านโดยชัดเจน โดยชี้ให้เห็นว่าหลักการทำการเหมืองแร่สากลที่มีมาตรฐานต้องมีการติดตั้งบ่อดักตะกอนก่อนปล่อยน้ำทิ้งออกจากพื้นที่ทำเหมือง มิใช่การปล่อยน้ำเสียออกมาโดยตรงสู่สายน้ำโดยไม่มีกระบวนการบำบัดเบื้องต้น
การแก้ปัญหาระหว่างประเทศนี้ต้องอาศัยช่องทางการทูตและการเจรจาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ไม่ใช้วิธีการเผชิญหน้าหรือการประท้วงซึ่งอาจสร้างความตึงเครียดทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแทน
ตรวจสอบดิน ปศุสัตว์ และเขตควบคุมมลพิษ
นอกจากการหาน้ำสะอาดแล้ว รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสัตว์น้ำโดยเฉพาะกรณีที่มีภาพปลาตายผิดปกติหรือถูกตั้งข้อสงสัยว่าปนเปื้อนสารหนูหรือพยาธิ รวมถึงการเก็บตัวอย่างดินและแปลงนาข้าวในบริเวณพื้นที่เสี่ยง หากตรวจพบว่ามีสารตกค้างหรือพื้นที่ใดไม่สามารถบริโภคผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างปลอดภัย รัฐบาลจะต้องมีมาตรการชดเชยเยียวยาและติดป้ายแสดงสถานะพื้นที่ปลอดภัยเช่นการใช้ธงสีเขียวเพื่อให้ประชาชนมั่นใจ
พร้อมกันนี้ได้รับคำสั่งให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบหาสารพิษในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำกกในรัศมีต่าง ๆ เพื่อประกาศเขตควบคุมมลพิษตามแนวสายน้ำกก-สาย-รวก โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทำหน้าที่เป็น CEO ในพื้นที่เพื่อบูรณาการสั่งการส่วนราชการและดึงงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางมาช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ยังมีนโยบายแก้ไขปัญหาทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาว โดยนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากและคาดว่าภายใน 1 ถึง 2 วัน จะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักเพื่อรวมศูนย์การสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งประกอบด้วยกรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และการประปาส่วนภูมิภาคทำงานสอดประสานกันอย่างครบวงจรแทนการดำเนินงานที่แยกส่วนกัน
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