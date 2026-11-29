สุชาติ ระมาศ ตัวเต็ง CEO ปตท. ลุยงานเนวิน ชี้ความสัมพันธ์ธุรกิจการเมือง
สุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ OR ควบตำแหน่งตัวเต็ง CEO ปตท. คนใหม่ ถูกจับตามองจากความใกล้ชิดเครือข่ายบุรีรัมย์และเนวิน ชิดชอบ หลังร่วมงานเลี้ยงวันเกิดพร้อมอดีตผู้บริหาร
สุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กำลังกลายเป็นชื่อที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษในกระบวนการสรรหาตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. คนที่ 12 ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำองค์กรพลังงานขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศที่จะเปิดรับผู้สืบทอดต่อจาก ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ที่กำลังจะครบวาระในเดือนเมษายน 2570
ความสัมพันธ์สุชาติกับเครือข่ายเนวินในธุรกิจพลังงาน
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชื่อของสุชาติ ระมาศ โดดเด่นกว่าแคนดิเดตคนอื่นในสายตาสาธารณชนและนักวิเคราะห์ ไม่ได้มาจากประวัติการทำงานเพียงอย่างเดียวภายในกลุ่ม ปตท. แต่มาจากความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับเครือข่ายการเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งนำโดย นายเนวิน ชิดชอบ บุคคลสำคัญจากพรรคภูมิใจไทย ที่มีอิทธิพลสูงในแวดวงการเมืองไทยและธุรกิจสื่อมวลชน การเชื่อมโยงนี้ทำให้สุชาติถูกมองว่าเป็นตัวแทนของขั้วอำนาจใหม่ที่อาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของบริษัทในอนาคตAlso read‘ลวรณ’ ยืนยันผลสรรหา CEO การบินไทยเดินหน้าต่อ ปัดตอบปมเหลือ 3 ราย พร้อมผยผลสอบ ‘ชาย เอี่ยมศิริ’ ยังไม่ถึงมือ แม้พ้นกรอบ 30 วัน
บทบาทของสุชาติและ OR ในการสนับสนุนการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ MotoGP สนามประเทศไทย ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ในจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อมโยงทางธุรกิจที่สำคัญ การสนับสนุนนี้มิใช่แค่กิจกรรมประชาสัมพันธ์แบรนด์น้ำมันทั่วไป แต่เป็นการลงทุนในกิจกรรมระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และการขนส่ง ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลให้กับพื้นที่บุรีรัมย์
สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา แต่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีเครือข่ายธุรกิจและบุคคลสำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด การที่ OR เข้าไปเป็นผู้สนับสนุนหลัก ย่อมทำให้สุชาติและทีมผู้บริหาร OR ต้องมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการประสานงานกับผู้จัดงาน รวมถึงผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมถึงตัวนายเนวิน ชิดชอบเองด้วย
การปรากฏตัวในงานวันเกิดเนวิน ชิดชอบ
ประเด็นที่เพิ่มความเข้มข้นให้กับการสังเกตการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสุชาติและเครือข่ายบุรีรัมย์ คือการเดินทางไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของนายเนวิน ชิดชอบ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ซึ่งจัดขึ้นเป็นการภายใน ณ Buriram Castle และสนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ งานดังกล่าวมีการเชิญชวนนักการเมือง นักธุรกิจ และบุคคลระดับสูงจากหลากหลายวงการมาร่วมแสดงความยินดี
ในภาพบรรยากาศของงานดังกล่าว มีการเผยแพร่รูปถ่ายที่แสดงให้เห็น สุชาติ ระมาศ ปรากฏตัวร่วมอยู่ในงานด้วย ซึ่งเขาไม่ได้อยู่ลำพัง แต่ปรากฏภาพร่วมกับ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตซีอีโอ ปตท. คนที่ 10 และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงคนอื่น ๆ จาก OR และ ปตท. การปรากฏตัวร่วมในลักษณะนี้เป็นสัญญาณที่สื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงในวงการพลังงานและธุรกิจ
แม้ว่าในแวดวงธุรกิจและการเมืองไทย การพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารองค์กรใหญ่กับนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลอาจไม่ใช่เรื่องผิดปกติก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาประกอบกับกระแสการสรรหาซีอีโอ ปตท. ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างร้อนแรง ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงถูกหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยคำถามที่สำคัญคือ ความใกล้ชิดนี้เป็นเพียงความคุ้นเคยทางสังคม หรือมีความเชื่อมโยงในมิติของการประสานงานทางธุรกิจและเครือข่ายทางการเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับองค์กร
การสับเปลี่ยนเก้าอี้ผู้บริหารระดับสูง OR
ความเคลื่อนไหวที่น่าสังเกตและเพิ่มน้ำหนักให้กับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเครือข่ายบุคคล คือการสับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในกลุ่ม ปตท. ที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน โดยหลังงานวันเกิดของเนวินไม่นาน คณะกรรมการของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 อนุมัติให้นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ เป็นผู้มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OR ใหม่
การแต่งตั้งนายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ มีขึ้นเพื่อรับช่วงต่อจาก ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ ซึ่งกำลังจะครบวาระในตำแหน่งดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2570 การที่สุชาติ ระมาศ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ OR เช่นกัน อยู่ในกระบวนการสรรหาซีอีโอ ปตท. คนใหม่ เพื่อรับช่วงต่อจาก ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ในเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของเครือข่ายบุคคลและผู้มีอิทธิพลในหลายระดับภายในกลุ่มบริษัท
แม้ว่าข้อเท็จจริงที่บุคคลหนึ่งได้รับแต่งตั้งใน OR และอีกคนหนึ่งเข้าสู่กระบวนการสรรหาใน ปตท. จะไม่อาจนำมาสรุปโดยทันทีว่าเป็นผลจากข้อตกลงทางการเมืองหรือการจัดวางตัวบุคคลร่วมกันอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของอำนาจและการสับเปลี่ยนบทบาทภายในองค์กรลูกโซ่ที่ใกล้ชิดกันมาก
บทบาทของอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ในเครือข่ายพลังงาน
อีกหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในบริบทนี้ คือ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตซีอีโอ ปตท. คนที่ 10 และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งปรากฏตัวร่วมเดินทางไปกับสุชาติในงานวันเกิดของเนวินเช่นเดียวกัน การปรากฏตัวร่วมกันของบุคคลทั้งสองในเวทีของเครือข่ายบุรีรัมย์ ยืนยันถึงบทบาทของนายอรรถพลในฐานะตัวเชื่อมระหว่างผู้บริหารรุ่นเก่า ผู้กำหนดนโยบายรัฐบาล และเครือข่ายธุรกิจกีฬาในพื้นที่
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางทั้งในฐานะผู้บริหารองค์กรพลังงานขนาดใหญ่และในฐานะผู้กำหนดนโยบายระดับรัฐบาล จึงมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่กว้างขวางในวงการพลังงานและการเมือง การที่เขาสนับสนุนหรือมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสุชาติ อาจมีนัยยะถึงบทบาทของเครือข่ายผู้บริหารรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนผ่านอำนาจภายในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้แน่ใจว่าการสืบทอดตำแหน่งผู้นำองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับทิศทางของผู้มีอิทธิพลในภาคส่วนต่าง ๆ
สำหรับสุชาติ ระมาศแล้ว การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของ OR และการเป็นที่จับตามองในเวทีสรรหาซีอีโอ ปตท. ย่อมมาพร้อมกับการตรวจสอบความโปร่งใสและเหตุผลในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายการเมือง การตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการแต่ละบริษัทว่าดำเนินไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพียงใด จะเป็นเรื่องสำคัญที่สังคมและนักวิเคราะห์จะติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพิสูจน์ว่าความเป็นอิสระขององค์กรพลังงานยักษ์ใหญ่ยังคงอยู่อย่างเต็มที่
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