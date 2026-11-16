สุชาติ ชมกลิ่นลงนาม MoA ไทย-นิวซีแลนด์ ขยายความร่วมมือรับมือโลกร้อน
รมว.ทส. ลงนามบันทึกข้อตกลงไทย-นิวซีแลนด์ หวังลดก๊าซเรือนกระจกสู่ Net Zero ขานรับพันธกรณีปารีสครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต
นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง นิวซีแลนด์ บนเวทีการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 31 หรือ COP31 ณ เมืองอันตัลยา สาธารณรัฐตุรกี โดยเป็นการขยายกรอบความร่วมมือเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมาย Net Zero
ลงนาม MoA เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Arrangement: MoA) ครั้งนี้ มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ในห้วงการประชุม COP31 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายไซมอน วัตต์ (Hon. Simon Watts) รัฐมนตรีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของนิวซีแลนด์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายขอบเขตการทำงานร่วมกันในการรับมือกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศโลกAlso readSTORY : กลยุทธ์ไล่ลูกค้า? เจาะเคล็ดลับ 'ชายขายผ้าพันคอ' แห่งเกาหลี ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ!
กรอบความร่วมมือตามความตกลงปารีส
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพิ่มความพร้อมในการปรับตัวรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ความตกลงปารีสในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
โอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต
การลงนามในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ โดยทั้งสองฝ่ายได้กำหนดทิศทางมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทั้งสองประเทศ
กรมสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบประสานงานหลัก
ในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่ายไทยได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงาน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้า และกระทรวงที่เกี่ยวข้องของนิวซีแลนด์ เพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ และร่วมสนับสนุนเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก
การมีส่วนร่วมของคณะผู้แทนไทย
การลงนามในครั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจาตุรนต์ ไชยะคำ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ตุรกี ซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
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