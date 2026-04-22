สุขภาพการเงิน รพ.สังกัด สป.สธ. ไตรมาส 2/69: เงินบำรุงลดลงกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท

รายงานสถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2569 พบว่าเงินบำรุงคงเหลือรวมลดลงกว่า 18,600 ล้านบาท มีโรงพยาบาล 324 แห่งติดลบกว่า 9,400 ล้านบาท และมี 9 แห่งอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเงิน
การสำรวจ สุขภาพ การเงิน ของ โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป. สธ.
) ในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งครอบคลุมโรงพยาบาลทั้งหมด 903 แห่งทั่วประเทศ เผยให้เห็นภาพรวมที่น่ากังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของสถานพยาบาลหลายแห่ง โดยพบว่ามีเงินบำรุงคงเหลือรวมกันเพียง 27,800 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญกว่า 18,600 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สถานการณ์นี้สะท้อนถึงความท้าทายในการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรทางการเงินของโรงพยาบาลในสังกัด สป.
สธ.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม การลดลงของเงินบำรุงคงเหลือนี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชน รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาล จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าโรงพยาบาลจำนวน 324 แห่งจากทั้งหมด 903 แห่ง มีสถานะเงินบำรุงคงเหลือติดลบ รวมเป็นมูลค่ากว่า 9,414 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 35.9% ของโรงพยาบาลทั้งหมดที่ได้รับการสำรวจ นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลอีกกว่า 400 แห่งที่มีเงินบำรุงคงเหลือมากกว่า 5 ล้านบาท คิดเป็น 44.3% ของโรงพยาบาลทั้งหมด และที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือ มีโรงพยาบาล 9 แห่งที่อยู่ในภาวะวิกฤตทางการเงินระดับสูงสุด หรือระดับ 7 (สีแดง) ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงอย่างสูงในการดำเนินงานและอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์อย่างรุนแรง สถานการณ์นี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการหามาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเงินแก่โรงพยาบาลที่ประสบปัญหา เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลขนาดเล็กและโรงพยาบาลชุมชนที่มักประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการเงินมากกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของโรงพยาบาล พบว่าโรงพยาบาลชุมชน (รพช.
) จำนวน 503 แห่ง มีเงินบำรุงคงเหลือสุทธิเป็นบวกประมาณ 17,000 ล้านบาท แต่ก็มี รพช. จำนวน 266 แห่ง ที่มีเงินบำรุงคงเหลือสุทธิติดลบประมาณ 3,967 ล้านบาท รวมแล้วเงินบำรุงคงเหลือสุทธิของ รพช. ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 13,000 ล้านบาท ในขณะที่โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.
) จำนวน 51 แห่ง มีเงินบำรุงคงเหลือสุทธิเป็นบวกประมาณ 9,737 ล้านบาท แต่ก็มี รพท. จำนวน 47 แห่ง ที่มีเงินบำรุงคงเหลือสุทธิลบประมาณ 2,944 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมเงินบำรุงคงเหลือร่วมกันสุทธิของ รพท.
ทั้งหมดแล้ว จะมีมูลค่าประมาณ 6,792 ล้านบาท สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปต่างก็เผชิญกับความท้าทายทางการเงินที่แตกต่างกันไป และจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเภทโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การแก้ไขปัญหาทางการเงินของโรงพยาบาลในสังกัด สป. สธ.
จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยสามารถให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทีย
