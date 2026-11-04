สุกี้ตี๋น้อยชี้แจงพบตัวอ่อนหนอนในกุ้งแก้ว ขออภัยลูกค้า เพิ่มเครื่องดักแมลงอีก 1 จุด
สุกี้ตี๋น้อยชี้แจงกรณีลูกค้าพบตัวอ่อนหนอนในกุ้งแก้วที่สาขาพุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม พร้อมขออภัยและเพิ่มเครื่องดักแมลงอีก 1 จุดบริเวณประตูเข้าออกหลังร้าน
บริษัท สุกี้ตี๋น้อย ได้ออกมาชี้แจงกรณีลูกค้าพบ ตัวอ่อนหนอน สีขาวใส หัวดำในเมนู กุ้งแก้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่สาขา เดอะโฟรท์ พุทธมณฑล สาย 4 จังหวัดนครปฐม ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กของ สุกี้ตี๋น้อย ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 69 เพื่อขออภัยลูกค้าทุกท่านและแจ้งความคืบหน้าของการตรวจสอบ
ในข้อความชี้แจง สุกี้ตี๋น้อยระบุว่าได้แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด พร้อมระบุว่าบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และได้กำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขภายในร้านไว้เป็นลำดับAlso readกบน.หั่นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 70 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 5 พ.ย.
ผลตรวจพบตัวอ่อนแมลงวันหลังลาย
ผลการตรวจสอบระบุว่า ตัวอ่อนที่พบในกุ้งแก้วเป็นตัวหนอนสีขาวใส หัวดำที่เกิดจากแมลงวันหลังลาย หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Family Sarcophagidae ซึ่งเป็นแมลงที่สุกี้ตี๋น้อยระบุว่ามีขนาดใหญ่กว่าแมลงวันบ้าน
แมลงวันหลังลายเป็นแมลงที่พบได้ค่อนข้างยากและมีจำนวนน้อยกว่าแมลงวันบ้าน อาหารของแมลงชนิดนี้คือซากสัตว์ที่ตายแล้ว ทางสุกี้ตี๋น้อยอธิบายว่าแมลงชนิดนี้มีความสามารถพิเศษในการวางไข่หรือออกลูกเป็นตัวได้ทันที หากสัตว์นั้นมีกลิ่นคาวและอุณหภูมิเหมาะสม
มาตรการเพิ่มเครื่องดักแมลงและควบคุมอาหาร
สุกี้ตี๋น้อยเตรียมติดตั้งเครื่องดักแมลงเพิ่มขึ้นอีก 1 จุด บริเวณประตูเข้าออกหลังร้าน จากเดิมที่มีอยู่ 6 จุด จะเพิ่มเป็น 7 จุด โดยเครื่องดักแมลงดังกล่าวเช่าจากบริษัท Rentokil จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ระบุว่าเป็นผู้นำด้านการกำจัดแมลงที่มีการให้บริการอยู่ทั่วโลกใน 90 ประเทศ และเปิดดำเนินการมาแล้ว 100 ปี จากประเทศอังกฤษ
นอกจากการเพิ่มเครื่องดักแมลงแล้ว สุกี้ตี๋น้อยยังกำหนดขั้นตอนการจัดการกุ้งแก้วไว้ 2 ข้อ ข้อแรกคือเมื่อนำกุ้งแก้วออกมาจัดใส่ถาดเสร็จแล้ว ให้รีบนำไปแช่ในตู้เย็นทันที ข้อที่สองคือระหว่างที่พนักงานเดินนำอาหารออกไปเสิร์ฟ ให้สังเกตว่ามีแมลงเกาะอยู่บนอาหารหรือไม่
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและขั้นตอนถัดไป
สุกี้ตี๋น้อยยืนยันว่าลูกค้าที่รับประทานอาหารในวันเกิดเหตุจะได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงครั้งนี้โดยตรงในแง่ของความปลอดภัยด้านอาหาร เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับขั้นตอนการเก็บรักษาและการเสิร์ฟกุ้งแก้วควบคู่กับการเพิ่มระบบดักแมลง
ในส่วนของการตรวจสอบ ทีมงานที่เข้าไปตรวจสอบประกอบด้วยนักกีฏวิทยาจากบริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 2 ท่าน ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและประกันคุณภาพของบริษัท ไทยยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของสุกี้ตี๋น้อยเอง ซึ่งการร่วมตรวจจากหลายหน่วยงานทำให้การสรุปผลมีความละเอียดรอบด้านมากขึ้น
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