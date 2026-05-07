สื่ออิหร่านเผยเสียงระเบิดใกล้เกาะเกชม์และเมืองท่าแห่งหนึ่งของประเทศ

สื่ออิหร่านรายงานว่า เกิดเสียงระเบิดใกล้กับเกาะเกชม์ และเมืองท่าแห่งหนึ่งของประเทศ โดยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ค. 2569 สื่อของประเทศอิหร่านหลายสำนักรายงานว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นบริเวณใกล้กับเกาะเกชม์ (Qeshm Island) ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ และที่เมืองท่า บันดาร์ อับบาส (Bandar Abbas) ของอิหร่าน โดยยังไม่แน่ชัดว่าสาเหตุของเสียงเกิดจากอะไรกันแน่สำนักข่าว 'เมห์ร' (Mehr) ของอิหร่านระบุว่า ได้ยินเสียงระเบิดในพื้นที่เมืองบันดาร์ อับบาส และเกาะเกชม์ แต่เสริมว่า 'ยังไม่มีหน่วยงานอย่างเป็นทางการออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของเสียงเหล่านี้'ด้านสำนักข่าว 'ทัสนิม' (Tasnim) ซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการอีกเจ้า ตั้งข้อสังเกตโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยนามว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจอยู่เบื้องหลังการโจมตีที่เกาะเกชม์ อย่างไรก็ตาม ทางสำนักข่าวระบุว่าข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันส่วนสำนักข่าว CNN ได้ติดต่อสอบถามไปยังกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) เพื่อขอความคิดเห็น แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับในทันทีในขณะเดียวกัน สำนักข่าว 'นูร์ นิวส์' ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) รายงานว่า มีรายงานว่าท่าเรือโดยสารบนเกาะเกชม์ถูกโจมตี นอกจากนี้ สำนักข่าว 'ฟาร์ส' (Fars) ของอิหร่านยังรายงานด้วยว่า ประชาชนในเมืองบันดาร์ อับบาส ได้ยินเสียงที่คล้ายกับระเบิดดังมาจากหลายพื้นที่ทั่วเมืองในเวลาเดียวกัน
