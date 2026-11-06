สืบบ่อนเถื่อนวังน้ำเขียว รวบ 48 นักพนัน จับกลางเกมไพ่เสือมังกร
เจ้าหน้าที่บุกทลายบ่อนคาสิโนเถื่อนในรีสอร์ทวังน้ำเขียว นครราชสีมา จับกุมผู้ร่วมเล่นการพนันไพ่เสือมังกรได้ 48 คน ยึดเงินสดกว่า 20,940 บาท
เจ้าหน้าที่ ตำรวจภูธร จังหวัด นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง นำโดยตำรวจ สภ. วังน้ำเขียว จมเรือเข้าปฏิบัติการทลายบ่อน การพนัน ที่แอบแฝงอยู่ใน รีสอร์ท กลาง อ.วังน้ำเขี๋ยว จ. นครราชสีมา เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 6 พ.ย. 2569 โดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 48 คน พร้อมยึดของกลางเป็นเงินสดจำนวน 20,940 บาท และอุปกรณ์ การพนัน หลายรายการไว้เป็นหลักฐานในคดี
ปฏิบัติการบุกทลายบ่อนรีสอร์ทวุ่นวาย
พล.ต.ต.ณรงศักดิ์ พรหมทา ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา มอบหมายให้ พ.ต.อ.ชูสิทธิน์ หล่อแสง รองผบก.ภ.จว.นครราชสีมา และ พ.ต.อ.วีระพล ระเบียบโพธิ์ ผกก.สภ.วังน้ำเขียว วางแผนปฏิบัติการโดยละเอียด หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลลอบเล่นการพนันภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง หมู่ 7 บ้านไทรทอง ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขี๋ยว การสืบสวนพบว่ามีการเล่นไพ่เสือมังกรอย่างผิดกฎหมายในห้องพักชั้น 2 ของรีสอร์ทดังกล่าวAlso readแบงก์ชาติ ชี้เศรษฐกิจนอกระบบไทยขนาดใหญ่ถึง 48% ของ GDP หวังดึง 35% ที่ไม่ใช่ 'สีเทา' เข้าระบบ
ตำรวจ สภ.วังน้ำเขีวกว่า 30 นาย ได้ประสานกำลังสนับสนุนจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และฝ่ายปกครองอำเภอวังน้ำเขียว เพื่อเข้าปิดล้อมพื้นที่อย่างแน่นหนา ก่อนที่จะแสดงตัวตนเข้าจับกุมผู้ต้องหาที่กำลังเล่นการพนันอยู่ภายในห้องพักอย่างเป็นผลสำเร็จ สามารถควบคุมตัวผู้ร่วมวงพนันทั้งหมด 48 คนไว้ได้โดยไม่มีการหลบหนีหรือต่อต้านเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
รายละเอียดของกลางและหลักฐานจับกุม
ผลการตรวจค้นภายในห้องพักชั้น 2 พบสิ่งของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วยไพ่ป๊อกหลังลายจำนวน 5 ชุด โดยแต่ละชุดมีไพ่ 416 ใบ รวมถึงแผ่นรองสำหรับเล่นการพนันอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเสี่ยงโชค นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดเงินสดได้จำนวน 20,940 บาท ซึ่งเป็นเงินที่คาดว่าจะใช้ในการเสี่ยงโชคในการพนันครั้งนั้น
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเป็นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ผู้ต้องหาทั้งหมดยอมรับสารภาพว่าทำการเล่นไพ่เสือมังกรกันจริง โดยมีการจัดสถานที่เล่นการพนันภายในรีสอร์ทซึ่งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ท่องเที่ยว ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกุมได้ทันเวลาและครบถ้วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการทางกฎหมายและการควบคุมตัว
ผู้ต้องหาทั้ง 48 คนที่ถูกควบคุมตัวไว้ จะถูกแจ้งข้อหาเข้าร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่เสือมังกร) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.การพนัน ซึ่งถือเป็นความผิดอาญาที่ร้ายแรง เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลหาผู้จัดฉากหรือผู้สนับสนุนรายอื่นต่อไป
ผลกระทบต่อชุมชนและมาตรการควบคุม
การปฏิบัติการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครราชสีมา ในการกวาดล้างบ่อนคาสิโนเถื่อนที่แฝงตัวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวและศีลธรรมอันดีของประชาชนในพื้นที่ อำเภอวังน้ำเขียว ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม การปราบปรามจึงจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระบุว่ากรณีนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการกวาดล้างอาชญากรรมที่แฝงตัวมากับธุรกิจรีสอร์ท การบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างโปร่งใส เพื่อให้สังคมมั่นใจว่าพื้นที่ท่องเที่ยวจะปลอดภัยและปลอดจากบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายในอนาคต
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