TH
Advertisement
Crime

สืบบ่อนเถื่อนวังน้ำเขียว รวบ 48 นักพนัน จับกลางเกมไพ่เสือมังกร

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
สืบบ่อนเถื่อนวังน้ำเขียว รวบ 48 นักพนัน จับกลางเกมไพ่เสือมังกร
วังน้ำเขียว · นครราชสีมา · ไพ่เสือมังกร
Advertisement

เจ้าหน้าที่บุกทลายบ่อนคาสิโนเถื่อนในรีสอร์ทวังน้ำเขียว นครราชสีมา จับกุมผู้ร่วมเล่นการพนันไพ่เสือมังกรได้ 48 คน ยึดเงินสดกว่า 20,940 บาท

เจ้าหน้าที่ ตำรวจภูธร จังหวัด นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง นำโดยตำรวจ สภ. วังน้ำเขียว จมเรือเข้าปฏิบัติการทลายบ่อน การพนัน ที่แอบแฝงอยู่ใน รีสอร์ท กลาง อ.วังน้ำเขี๋ยว จ. นครราชสีมา เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 6 พ.ย. 2569 โดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 48 คน พร้อมยึดของกลางเป็นเงินสดจำนวน 20,940 บาท และอุปกรณ์ การพนัน หลายรายการไว้เป็นหลักฐานในคดี

ปฏิบัติการบุกทลายบ่อนรีสอร์ทวุ่นวาย

พล.ต.ต.ณรงศักดิ์ พรหมทา ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา มอบหมายให้ พ.ต.อ.ชูสิทธิน์ หล่อแสง รองผบก.ภ.จว.นครราชสีมา และ พ.ต.อ.วีระพล ระเบียบโพธิ์ ผกก.สภ.วังน้ำเขียว วางแผนปฏิบัติการโดยละเอียด หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลลอบเล่นการพนันภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง หมู่ 7 บ้านไทรทอง ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขี๋ยว การสืบสวนพบว่ามีการเล่นไพ่เสือมังกรอย่างผิดกฎหมายในห้องพักชั้น 2 ของรีสอร์ทดังกล่าว

Also readแบงก์ชาติ ชี้เศรษฐกิจนอกระบบไทยขนาดใหญ่ถึง 48% ของ GDP หวังดึง 35% ที่ไม่ใช่ 'สีเทา' เข้าระบบ

ตำรวจ สภ.วังน้ำเขีวกว่า 30 นาย ได้ประสานกำลังสนับสนุนจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และฝ่ายปกครองอำเภอวังน้ำเขียว เพื่อเข้าปิดล้อมพื้นที่อย่างแน่นหนา ก่อนที่จะแสดงตัวตนเข้าจับกุมผู้ต้องหาที่กำลังเล่นการพนันอยู่ภายในห้องพักอย่างเป็นผลสำเร็จ สามารถควบคุมตัวผู้ร่วมวงพนันทั้งหมด 48 คนไว้ได้โดยไม่มีการหลบหนีหรือต่อต้านเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

รายละเอียดของกลางและหลักฐานจับกุม

ผลการตรวจค้นภายในห้องพักชั้น 2 พบสิ่งของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วยไพ่ป๊อกหลังลายจำนวน 5 ชุด โดยแต่ละชุดมีไพ่ 416 ใบ รวมถึงแผ่นรองสำหรับเล่นการพนันอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเสี่ยงโชค นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดเงินสดได้จำนวน 20,940 บาท ซึ่งเป็นเงินที่คาดว่าจะใช้ในการเสี่ยงโชคในการพนันครั้งนั้น

Advertisement

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเป็นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ผู้ต้องหาทั้งหมดยอมรับสารภาพว่าทำการเล่นไพ่เสือมังกรกันจริง โดยมีการจัดสถานที่เล่นการพนันภายในรีสอร์ทซึ่งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ท่องเที่ยว ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกุมได้ทันเวลาและครบถ้วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการทางกฎหมายและการควบคุมตัว

ผู้ต้องหาทั้ง 48 คนที่ถูกควบคุมตัวไว้ จะถูกแจ้งข้อหาเข้าร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่เสือมังกร) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.การพนัน ซึ่งถือเป็นความผิดอาญาที่ร้ายแรง เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลหาผู้จัดฉากหรือผู้สนับสนุนรายอื่นต่อไป

ผลกระทบต่อชุมชนและมาตรการควบคุม

การปฏิบัติการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครราชสีมา ในการกวาดล้างบ่อนคาสิโนเถื่อนที่แฝงตัวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวและศีลธรรมอันดีของประชาชนในพื้นที่ อำเภอวังน้ำเขียว ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม การปราบปรามจึงจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระบุว่ากรณีนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการกวาดล้างอาชญากรรมที่แฝงตัวมากับธุรกิจรีสอร์ท การบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างโปร่งใส เพื่อให้สังคมมั่นใจว่าพื้นที่ท่องเที่ยวจะปลอดภัยและปลอดจากบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายในอนาคต

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
วังน้ำเขียว นครราชสีมา ไพ่เสือมังกร การพนัน ตำรวจภูธร รีสอร์ท พล.ต.ต.ณรงศักดิ์

More on Crime

See all

ผยง ศรีวณิช เสนอแนวทาง Reinvent Thailand เพื่อหลุดกับดักรายได้ปานกลาง

ผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ระบุว่าแนวทาง Reinvent Thailand มุ่งผลักดันประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลางผ่าน 4 ปัจจัยจากกรอบ World Bank ได้แก่ อุตสาหกรรมพลวัตโลก การปรับตัวขององค์กร การพัฒนาเมืองเอื้อลงทุน และยกระดับทักษะแรงงาน โดยภาคเอกชนต้องร่วมมือในแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรมนำโดยผู้นำภาคธุรกิจร่วมกับภาครัฐอย่างมีเอกภาพ ปัญหาโครงสร้างสำคัญคือข้อมูลแยกส่วน คำนิยามเศรษฐกิจไม่ตรงกัน และการรายงานผลล่าช้า เช่น GPP ใช้เวลา 2 ปี การแก้ไขเริ่มจาก Connect the Dot เชื่อมฐานข้อมูลเดิมโดยไม่สร้างระบบใหม่ซ้ำซ้อน การเชื่อมโยงข้อมูลยังช่วยแก้ปัญหาเข้าถึงสินเชื่อ SME โดยเฉพาะเศรษฐกิจนอกระบบที่มีสัดส่วน 48 เปอร์เซ็นต์ธนาคารต้องเปลี่ยนจาก Collateral-based สู่ Data and Performance-based Lending ผ่าน Alternative Data แพลตฟอร์ม Data Exchange Bureau และ PrompBiz เพื่อสร้าง Level Playing Field ครอบคลุม Responsible Lending และ Risk-based Pricing ต้องผลักดันพี่ช่วยน้องให้บริษัทขนาดใหญ่ดึงคู่ค้าและผู้ประกอบการกลาง-ปลายน้ำเข้าห่วงโซ่อุปทาน พร้อมสร้าง National Champion ไทยแข่งขันระดับอาเซียน หมุดหมาย 3 ปีข้างหน้าต้องเร่งเปิดเผยและเชื่อมต่อข้อมูลสู่สาธารณะ

thestandardth

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextผยง ศรีวณิช เสนอแนวทาง Reinvent Thailand เพื่อหลุดกับดักรายได้ปานกลาง