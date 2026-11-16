สืบนครบาลจับกุม 'ศักดิ์สยาม' ยอมรับล่วงละเมิดเด็ก 9 ขวบ 3 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลจับกุมชายชื่อนายศักดิ์สยามหรือไผ่ หลังตรวจสอบพบกระทำชำเราเด็กหญิงวัย 9 ขวบ 3 ครั้ง ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินคดีกับ นาย ศักดิ์สยาม หรือชื่อเล่นว่า ไผ่ ในข้อหากระทำความผิดฐานกระทำชำเราเด็ก อายุไม่เกินสิบสามปี ซึ่งเป็นคดีความร้ายแรงทางเพศที่สร้างความเสียหายต่อเหยื่อเป็นเด็กหญิงวัย 9 ขวบ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้สำเร็จ
กระบวนการจับกุมตัวผู้ต้องหาเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้เข้าทำการควบคุมตัว นายศักดิ์สยาม หรือไผ่ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาตลิ่งชัน ที่ 962/2569 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งระบุถึงพฤติการณ์ว่ากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีโดยมิใช่ภรรยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามAlso readASUS เปิดแคมเปญ ASUS AI เครื่องแรกเพื่อคนไทย รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 11,380 บาท
หลังจากสืบสวนหาพยานหลักฐานและติดตามเส้นทางการหลบหนีของ นายศักดิ์สยาม หรือไผ่ เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีไปพักอาศัยอยู่ภายในห้องพักแห่งหนึ่ง บริเวณซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 16 แยก 7 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงพื้นที่ตรวจสอบและพบชายที่มีตำหนิรูปพรรณตรงตามหมายจับ จึงได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวและหมายจับให้ผู้ต้องหาคอยตรวจสอบ
ผลจากการตรวจสอบเบื้องต้น นายศักดิ์สยาม หรือไผ่ ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับดังกล่าวมาก่อน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรม จากนั้นจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สน.บางกอกใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายละเอียดของคดีนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมารดาของเด็กหญิงวัย 9 ขวบ ได้นำเรื่องเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หลังจากทราบข้อมูลจากบุตรสาวว่าถูกชายซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูและเด็กเรียกขานว่า ตา (ศักดิ์สยามหรือไผ่) ล่วงละเมิดทางเพศ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในบ้านพัก โดยมีการกระทำความผิดบริเวณห้องน้ำ โซฟา และห้องนอน
ภายหลังมารดาได้สอบถาม นายศักดิ์สยาม หรือไผ่ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ต้องหาได้ยอมรับว่าได้กระทำการดังกล่าวจริง แต่ภายหลังการยอมรับก็ได้หลบหนีออกไปจากพื้นที่ จึงนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีและติดตามตัวจนสามารถขอศาลออกหมายจับได้สำเร็จ โดยล่าสุดผู้ต้องหาได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าประกอบอาชีพรับจ้างเป็นแรงงานก่อสร้างรายวันอยู่ในพื้นที่ย่านบางกอกใหญ่
นายศักดิ์สยาม หรือไผ่ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าภายหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปอาศัยอยู่บริเวณตลาดกีบหมู แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และมีการมีเมียใหม่ซึ่งทำงานเป็นเพื่อนร่วมงานแรงงานก่อสร้างด้วยกัน โดยผู้ต้องหาอ้างว่าไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถติดตามจับกุมตัวได้ในวันนี้ พร้อมยอมรับความผิดและสำนึกต่อการกระทำของตนเอง
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