สี่จังหวัดไทยติดอันดับเมืองเกษียณน่าอยู่ของ Forbes 2025

Forbes ประกาศผลเมืองน่าอยู่สำหรับวัยเกษียณปี 2025 โดยเชียงใหม่, หัวหิน, สมุยและภูเก็ตขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดจาก 96 พื้นที่ทั่วโลก เน้นค่าครองชีพต่ำ ระบบสุขภาพดี ความปลอดภัยและบรรยากาศชุมนุมชาวต่างชาติ
ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่กำลังมองหาสถานที่อยู่อาศัยหลังเกษียณอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงจากผลการจัดอันดับของนิตยสารระดับโลก Forbes ที่เพิ่งเผยแพร่รายการเมืองน่าอยู่สำหรับวัยเกษียณประจำปี 2025 ซึ่งครั้งนี้มีทั้งหมดสี่จังหวัดของไทยขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดบนโลกในหัวข้อ "เมืองเหมาะแก่การใช้ชีวิตหลังเกษียณ" การคัดเลือกของ Forbes ครอบคลุมพื้นที่ 96 แห่งจาก 24 ประเทศโดยพิจารณาจากหลายเกณฑ์สำคัญ ได้แก่ ค่าครองชีพ, คุณภาพของระบบสาธารณสุข, ความปลอดภัย, สิ่งอำนวยความสะดวก, สภาพอากาศ รวมถึงความเป็นมิตรต่อชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดที่ประเทศไทยจะไม่โดดเด่นในหลายมิติของการจัดอันดับนี้ จังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางภาคเหนือของไทย ได้รับการยกย่องเป็นอันดับแรกเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล พร้อมด้วยโรงพยาบาลและคลินิกที่ให้บริการคุณภาพระดับสากล นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เงียบสงบและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ผู้เกษียณที่มองหาวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์สามารถพบกับความผ่อนคลายและการใช้เวลาว่างอย่างเต็มที่ได้อย่างง่ายดาย หัวหิน ซึ่งตั้งอยู่บนริมชายฝั่งอ่าวไทย ใกล้กรุงเทพมหานครไม่ไกลเกินไป เป็นเมืองที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความเงียบสงบและบรรยากาศทะเลที่ผ่อนคลาย พร้อมด้วยชุมชนต่างชาติที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้เกษียณที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองใหญ่แต่ยังต้องการความสะดวกสบายของสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสามารถเลือกอาศัยอยู่ที่นี่ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน เกาะ สมุย เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากผู้เกษียณทั่วโลก เนื่องจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยทิวทัศน์สวยงาม ชายหาดระดับโลกและบรรยากาศการใช้ชีวิตที่ผ่อนคลาย ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสมเหตุสมผลทำให้สามารถรักษาคุณภาพชีวิตในระดับที่ดีโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป อันเป็นการสนับสนุนให้ผู้เกษียณสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำและการสำรวจธรรมชาติได้ตลอดปี สุดท้ายคือจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรง โรงพยาบาลมาตรฐานสากล ร้านอาหารระดับพรีเมียมและชุมชนชาวต่างชาติขนาดใหญ่ การที่มีระบบสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และอัตราค่าครองชีพที่ค่อนข้างเข้าถึงได้ทำให้ผู้เกษียณสามารถใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่อุ่นใจและสะดวกสบาย อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกิจกรรมสันทนาการและการดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง การที่สี่จังหวัดของไทยทั้งหมดติดอันดับในรายการของ Forbes นี้เป็นการยืนยันถึงศักยภาพของประเทศไทยในการดึงดูดผู้เกษียณจากทั่วโลกให้มาปักหลักอาศัยอยู่ในระยะยาว ด้วยปัจจัยที่หลากหลายตั้งแต่ค่าครองชีพที่เอื้อมถึงได้ สภาพอากาศอบอุ่น อาหารอร่อย ความเป็นมิตรของผู้คนและวิถีชีวิตที่ผ่อนคลาย ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างยั่งยื.
