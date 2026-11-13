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Economy

สีหศักดิ์ เผยไทยหารือเมียนมาเรื่องเกณฑ์ส่งเงินแรงงาน 25% และอัตราแลกเปลี่ยน

thestandardth#16 in ประเทศไทย
สีหศักดิ์ เผยไทยหารือเมียนมาเรื่องเกณฑ์ส่งเงินแรงงาน 25% และอัตราแลกเปลี่ยน
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว · กระทรวงการต่างประเทศ · แรงงานเมียนมา
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นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เปิดเผยรายละเอียดการหารือกับรัฐบาลเมียนมาเกี่ยวกับข้อบังคับใหม่ให้แรงงานส่งเงินกลับบ้าน 25% พร้อมเตือนปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อไทย

นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ทางประเทศไทยได้จัดการหารือกับฝ่ายรัฐบาลเมียนมาเพื่อเจรจาเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ที่มีผลบังคับใช้กับ แรงงานเมียนมา ที่ทำงานอยู่ภายในประเทศไทย รวมถึงแรงงานที่ไปทำงานในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยกฎระเบียบใหม่ดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพชาวเมียนมาต้องส่งรายได้ขั้นต่ำร้อยละ 25 ของค่าจ้างกลับไปยังประเทศต้นทางผ่านช่องทางการเงินที่ได้รับรองจากภาครัฐอย่างเป็นทางการ

รายละเอียดเกณฑ์ส่งเงินและบทลงโทษการฝ่าฝืน

ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้มีเพียงเรื่องการส่งรายได้กลับประเทศเท่านั้น แต่ยังบังคับให้แรงงานชาวเมียนมาต้องชำระภาษีเงินได้เพิ่มเติมอีกในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ที่สั่งส่งกลับด้วย หากมีการตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือละเลยต่อหน้าที่ตามกฎระเบียบนี้ ผู้กระทำผิดอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกจำกัดสิทธิในการเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศเป็นระยะเวลาถึง 3 ปีเต็ม

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ทางด้านตัวแทนของรัฐบาลเมียนมาได้ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่า เงินรายได้ที่ทำการส่งกลับมานั้นไม่ได้ถูกโอนไปยังบัญชีของรัฐบาลกลางแต่อย่างใด แต่เป็นเงินที่มุ่งหมายจะส่งตรงไปยังญาติพี่น้องและครอบครัวของแรงงานโดยตรงเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต However stillมีความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนทางการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งเงินได้จริง

ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อแรงงานไทย

นายสีหศักดิ์ ได้ระบุว่า มีประเด็นสำคัญที่สร้างความกังวลใจคืออัตราแลกเปลี่ยนทางการที่อาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในตลาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทุนในการส่งเงินกลับประเทศได้ จึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาช่วยดูแลและตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วน พร้อมกันนี้ยังต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับตัวแรงงานชาวเมียนมาเองด้วยว่า การส่งเงินกลับประเทศนั้นเป็นกระบวนการที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้จากญาติผู้รับเงินจริง ๆ

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ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ได้แลกเปลี่ยนกันโดยตรงกับประธานาธิบดีมินอ่องหล่าย ของเมียนมา ซึ่งผู้นำเมียนมารายนี้ได้ให้คำมั่นว่าจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงานและธนาคารแห่งชาติของเมียนมา เพื่อดำเนินมาตรการแก้ไขและจัดการกับปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้ลุล่วงไปด้วยดี

ทว่าในมุมมองของไทยนั้น ไม่ได้มองว่าเป็นเพียงปัญหาภายในของเมียนมาเท่านั้น แต่มีผลกระทบต่อระบบแรงงานของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากแรงงานเมียนมาไม่ยอมรับหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการส่งเงินดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการต่ออายุหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งอาจนำไปสู่สถานะการเป็นแรงงานผิดกฎหมายในที่สุด

แนวทางการบริหารแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย

นายสีหศักดิ์ ได้เน้นย้ำถึงนโยบายพื้นฐานของการบริหารงานด้านแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยว่า รัฐบาลไทยมุ่งหวังให้แรงงานทุกกลุ่มมีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Legal Status) เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับการคุ้มครองทางสังคมและกฎหมายได้อย่างเต็มที่ ไม่แตกต่างจากแรงงานไทย ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญที่ช่วยให้ระบบแรงงานภายในประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน

การที่แรงงานเมียนมาสามารถปฏิบัติตามระเบียบการส่งเงินกลับประเทศได้อย่างถูกต้อง จะช่วยลดแรงจูงใจในการหลบหนีเข้าเมืองหรือการทำงานแบบผิดกฎหมาย ซึ่งช่วยบรรเทาภาระหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในการบังคับใช้กฎหมายและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยโดยรวมได้

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นโยบาย Calibrated Re-engagement และบทบาทของอาเซียน

นอกจากประเด็นแรงงานแล้ว นายสีหศักดิ์ ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาและความสัมพันธ์กับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน โดยระบุว่า ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมา ได้แสดงออกถึงความขอบคุณประเทศไทยอย่างชัดเจน ที่ได้ริเริ่มและผลักดันนโยบาย Calibrated Re-engagement หรือการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสม

นโยบายการฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปตามแนวทางดังกล่าว มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิก โดยยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ประเทศเมียนมามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงสร้างและความมั่นคงของอาเซียน ในขณะเดียวกันอาเซียนเองก็มีความสำคัญต่อเมียนมาในมิติของการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ

นายสีหศักดิ์ ยังได้ย้ำเตือนถึงบริบทระดับโลกในปัจจุบันว่า อาเซียนทุกประเทศ รวมถึงเมียนมา จำเป็นต้องผนึกกำลังและร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น เพราะกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายรูปแบบในสถานการณ์ระหว่างประเทศ ทั้งในแง่ของความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) และสภาพเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน

สุดท้ายนี้ ผู้แทนไทยได้เน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่มีประเทศใดในภูมิภาคนี้ สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้ด้วยกำลังของตนเองเพียงลำพัง ความร่วมมือพหุภาคีและการสื่อสารที่สร้างสรรค์จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองร่วมกันได้ในระยะยาว

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ แรงงานเมียนมา อัตราแลกเปลี่ยน กระทรวงแรงงาน ธนาคารแห่งชาติ

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