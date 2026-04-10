สีหศักดิ์ เผยแผนรับมือความท้าทาย: ชายแดน, MOU, พลังงาน และวีซ่า

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศ เปิดเผยแผนการดำเนินงานหลายด้าน ทั้งเรื่องความมั่นคงชายแดน การยกเลิก MOU และการจัดการพลังงาน พร้อมปรับลดวีซ่าฟรี
อัปเดตล่าสุด: นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานของกระทรวงในหลายประเด็นสำคัญ ทั้งเรื่องความมั่นคง ชายแดน , การยกเลิกบันทึกความเข้าใจ ( MOU ), การจัดการปัญหา พลังงาน และนโยบายด้าน วีซ่า โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเชิงรุกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน\ในส่วนของสถานการณ์ ชายแดน ไทย-กัมพูชา นายสีหศักดิ์ระบุว่า สถานการณ์ยังคงมีความเปราะบาง แม้ว่าจะมีการประกาศหยุดยิงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
กระทรวงมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนสถานการณ์หยุดยิงนี้ไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งนายสีหศักดิ์ได้แสดงความกังวลว่า การตอบสนองของฝ่ายกัมพูชายังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตัดสินใจของฝ่ายกัมพูชาว่าจะเลือกเดินหน้าไปในทิศทางใด ระหว่างเส้นทางแห่งความร่วมมือสู่สันติภาพ หรือเส้นทางแห่งความขัดแย้งที่อาจนำมาซึ่งความสูญเสีย\นอกจากนี้ นายสีหศักดิ์ยังกล่าวถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการยกเลิก MOU 44 ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างกว้างขวาง กระทรวงเตรียมนำเสนอเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งระมัดระวังในการเปิดเผยรายละเอียดเพื่อรักษาท่าทีของประเทศ ในส่วนของ MOU 43 นั้น กระทรวงจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อดีข้อเสีย โดยเน้นการหารือที่เปิดกว้างเพื่อหาฉันทามติร่วมกันก่อนดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน โดยเร่งหาแหล่งพลังงานใหม่จากหลายประเทศ เช่น บราซิล ไนจีเรีย และรัสเซีย เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของชาติ นอกจากนี้ นายสีหศักดิ์ยังมีกำหนดการเดินทางไปโอมานในวันที่ 15-16 เมษายนนี้ เพื่อเจรจาขอให้อิหร่านช่วยดูแลความปลอดภัยของเรือขนส่งน้ำมันและสินค้าที่เดินทางมายังประเทศไทยผ่านช่องแคบ\ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติพลังงาน นายสีหศักดิ์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแสวงหาแหล่งพลังงานสำรอง เพื่อลดผลกระทบจากราคาพลังงานที่ผันผวน โดยกระทรวงได้ดำเนินการติดต่อกับหลายประเทศเพื่อเจรจาข้อตกลงในการจัดหาพลังงาน รวมถึงการสำรวจศักยภาพของแหล่งพลังงานทางเลือกต่างๆ เช่น พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว นอกเหนือจากนี้ นายสีหศักดิ์ยังกล่าวถึงนโยบายด้านวีซ่า โดยเตรียมเสนอให้มีการปรับลดระยะเวลา Visa Free จาก 60 วัน เหลือ 30 วัน เนื่องจากพบว่าระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปอาจถูกใช้เป็นช่องทางสำหรับผู้ไม่ประสงค์ดีในการกระทำสิ่งที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ในขณะเดียวกัน กระทรวงกำลังพิจารณาวีซ่าประเภทอื่นๆ ในภาพรวมเพื่อให้การออกวีซ่ามีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโล
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว MOU ชายแดน พลังงาน วีซ่า
