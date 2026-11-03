สีหศักดิ์ แจ้งเมียนมา หยุดสู้รบกระทบชายแดนไทย ย้ำไทยกังวลคนไทยบาดเจ็บ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งรัฐบาลเมียนมาโดยตรงขอให้ยุติการต่อสู้บริเวณชายแดนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยและพลเมืองไทย พร้อมเตรียมเยือนเมียนมาก่อนประชุมอาเซียน
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีสายตรงติดต่อกับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา เพื่อหารือถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางทหารบริเวณ ชายแดน ไทย - เมียนมา โดยย้ำความต้องการให้ฝ่าน เมียนมา ระงับการใช้อาวุธหนักที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ไทย และชีวิตของประชาชน ไทย ที่อาศัยอยู่บริเวณแนว ชายแดน อย่างเร่งด่วน
การติดต่อครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เดินทางเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) ครั้งที่ 11 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้โทรศัพท์หารือกับนายทิน หม่อง ชเว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเป็นการส่วนตัวเป็นเวลาประมาณ 10 นาที เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเมียนมาที่มีต่อกลุ่มกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยในเขตแดนใกล้เคียงAlso read“หญิง ธิติกานต์” ไม่ขอซ้ำเติม! “บุ๋ม ปนัดดา” วอนสังคมใจเย็นรอฟัง เผยก่อนเกิดเหตุ ดูซึม-เหนื่อยๆ
เหตุผลความกังวลและการสื่อสารของไทย
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือว่า เหตุผลหลักที่ทำให้ไทยต้องเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารนี้คือ ผลกระทบจากการปฏิบัติการทางทหารของรัฐบาลเมียนมาที่ส่งมาถึงประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะกรณีที่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บจากกระสุนหรือเศษระเบิดจากปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยไม่สามารถยอมรับหรือเพิกเฉยได้ โดยฝ่ายไทยได้แสดงความห่วงกังวลอย่างชัดเจนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้เน้นย้ำกับฝ่ายเมียนมาว่า ตามข้อตกลงหรือความเข้าใจที่เคยมีมา การปฏิบัติการทางทหารใดๆ ของเมียนมา ไม่ควรส่งผลกระทบต่อบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานเครื่องบินรบหรือเครื่องบินรบแบบไร้คนขับ (Drone) เพื่อโจมตีฐานปฏิบัติการของกองกำลังติดอาวุธนั้น ควรมีระยะห่างจากแนวชายแดนไทยให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงต่อพลเรือนและทหารของไทย
ความเชื่อมโยงกับกระบวนการอาเซียนและสันติภาพ
อีกประเด็นสำคัญที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้ชี้แจงให้กับฝั่งเมียนมาทราบคือ ท่าทีของประเทศไทยที่ต้องการให้รัฐบาลเมียนมากลับคืนสู่เวทีอาเซียนโดยเร็ว ซึ่งเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งคือ เมียนมาจำเป็นต้องแสดงท่าทีที่ดีและมีการตอบสนองต่อข้อห่วงใยของสมาชิกอาเซียนในเวทีพหุภาคีอย่างจริงจัง การลดระดับความรุนแรงลงจากทั้งสองฝ่ายจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการเจรจาและกระบวนการปรองดองแห่งชาติที่จำเป็นต่อสันติภาพที่ยั่งยืนในเมียนมา
การเรียกร้องให้เมียนมาลดทอนความขัดแย้งไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ของไทย แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูสถานะสมาชิกอาเซียนของเมียนตามข้อสรุปของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (AMM) ซึ่งไทยในฐานะหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ยินดีเป็นสื่อกลางหรือผู้สนับสนุนให้เมียนมาเห็นถึงความสำคัญของการลดความรุนแรงในการจัดการกับความขัดแย้งภายในประเทศ
แผนการเยือนเมียนมาและขั้นตอนต่อไป
ในส่วนของขั้นตอนและการดำเนินการต่อไป นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เปิดเผยแผนการทำงานที่ชัดเจน โดยระบุว่า ตนมีกำหนดการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เพื่อหารือกับฝ่ายบริหารเมียนมาแบบพบหน้าโดยตรง ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2569 โดยการประชุมสุดยอดผู้นำดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันวาระเรื่องเมียนมาให้เป็นหัวข้อหลักในการหารือ
สำหรับฝ่ายเมียนมานั้น นายทิน หม่อง ชเว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ได้ตอบรับและแสดงท่าทีว่า เข้าใจถึงจุดยืนและความห่วงใยของฝ่ายไทยอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่าฝ่ายเมียนมาได้ทราบข้อเท็จจริงจากคำชี้แจงของฝ่ายไทยแล้ว และจะรีบรายงานข้อกังวลดังกล่าวไปยังผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้นำระดับสูงของเมียนมาเพื่อนำไปพิจารณาในการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติการทางทหารต่อไป
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