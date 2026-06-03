สีหศักดิ์ซัดกัมพูชาเล่นเกมการเมือง ปิดประตูเจรจาทวิภาคีเดินหน้า UNCLOS

รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงการต่างประเทศกล่าวหาว่ากัมพูชาเลือกใช้กระบวนการ UNCLOS แทนการเจรจาทวิภาคี สร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์ทวิภาคี
นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจของรัฐบาล กัมพูชา ที่เลือกเดินหน้าใช้กระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล หรือ UNCLOS แทนที่จะให้โอกาสการ เจรจาทวิภาคี ระหว่างกันก่อน โดยให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินทางถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมการประชุม OECD Ministerial Council Meeting 2026 ว่า การกระทำของ กัมพูชา นั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ได้ช่วยให้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่อง เขตแดนทางทะเล เกิดขึ้นอย่างแท้จริง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า กัมพูชา อาจมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงในการสร้างความได้เปรียบทาง การเมือง ระหว่างประเทศ นาย สีหศักดิ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับ กัมพูชา ในปี 2544 การเจรจาไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นเหตุผลที่ไทยตัดสินใจยกเลิก MOU ดังกล่าว เพื่อเปิดทางสู่การเจรจาใหม่ภายใต้กรอบที่เหมาะสมกว่า ไทยต้องการให้มีการพูดคุยกันก่อน หากไม่สามารถตกลงกันได้จริง จึงค่อยใช้กลไกอื่นตามที่ UNCLOS กำหนด แต่ กัมพูชา กลับเลือกที่จะข้ามขั้นตอนการเจรจาและหันไปใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับทันที ซึ่งถือเป็นการปิดประตูต่อการพูดคุยในหลายมิติ ทั้งในเรื่องความมั่นคงชายแดน การฟื้นฟูความสัมพันธ์ และการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสองประเทศ การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความร่วมมือในประเด็นอื่น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รองนายกรัฐมนตรียังชี้ให้เห็นว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับตาม UNCLOS อาจใช้เวลานานหลายปี โดยยกตัวอย่างกรณีของติมอร์-เลสเตและออสเตรเลียที่ใช้เวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งในระหว่างนั้นการกำหนด เขตแดนทางทะเล และการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนจะต้องหยุดชะงักลง ส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ไทยได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์นี้ไว้แล้ว ทั้งในด้านบุคลากรและทีมกฎหมาย โดยในวันที่ 3 มิถุนายน นาย สีหศักดิ์ จะหารือกับที่ปรึกษากฎหมายชาวฝรั่งเศสของไทยเพื่อประเมินแนวทางดำเนินการและยุทธศาสตร์ทางกฎหมายในอนาคต พร้อมย้ำว่าไทยพร้อมเต็มที่และมั่นใจในความสามารถที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ นอกจากนี้ การเดินทางกลับประเทศไทยเร็วกว่ากำหนด 1 วัน เพื่อชี้แจงต่อคณะทูตต่างประเทศและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับเรื่องนี.
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจของรัฐบาลกัมพูชาที่เลือกเดินหน้าใช้กระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล หรือ UNCLOS แทนที่จะให้โอกาสการเจรจาทวิภาคีระหว่างกันก่อน โดยให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินทางถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมการประชุม OECD Ministerial Council Meeting 2026 ว่า การกระทำของกัมพูชานั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ได้ช่วยให้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนทางทะเลเกิดขึ้นอย่างแท้จริง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชาอาจมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงในการสร้างความได้เปรียบทางการเมืองระหว่างประเทศ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชาในปี 2544 การเจรจาไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นเหตุผลที่ไทยตัดสินใจยกเลิก MOU ดังกล่าว เพื่อเปิดทางสู่การเจรจาใหม่ภายใต้กรอบที่เหมาะสมกว่า ไทยต้องการให้มีการพูดคุยกันก่อน หากไม่สามารถตกลงกันได้จริง จึงค่อยใช้กลไกอื่นตามที่ UNCLOS กำหนด แต่กัมพูชากลับเลือกที่จะข้ามขั้นตอนการเจรจาและหันไปใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับทันที ซึ่งถือเป็นการปิดประตูต่อการพูดคุยในหลายมิติ ทั้งในเรื่องความมั่นคงชายแดน การฟื้นฟูความสัมพันธ์ และการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสองประเทศ การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความร่วมมือในประเด็นอื่น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รองนายกรัฐมนตรียังชี้ให้เห็นว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับตาม UNCLOS อาจใช้เวลานานหลายปี โดยยกตัวอย่างกรณีของติมอร์-เลสเตและออสเตรเลียที่ใช้เวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งในระหว่างนั้นการกำหนดเขตแดนทางทะเลและการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนจะต้องหยุดชะงักลง ส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ไทยได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์นี้ไว้แล้ว ทั้งในด้านบุคลากรและทีมกฎหมาย โดยในวันที่ 3 มิถุนายน นายสีหศักดิ์จะหารือกับที่ปรึกษากฎหมายชาวฝรั่งเศสของไทยเพื่อประเมินแนวทางดำเนินการและยุทธศาสตร์ทางกฎหมายในอนาคต พร้อมย้ำว่าไทยพร้อมเต็มที่และมั่นใจในความสามารถที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ นอกจากนี้ การเดินทางกลับประเทศไทยเร็วกว่ากำหนด 1 วัน เพื่อชี้แจงต่อคณะทูตต่างประเทศและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับเรื่องนี
สีหศักดิ์ กัมพูชา UNCLOS เจรจาทวิภาคี เขตแดนทางทะเล
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