สีจิ้นผิงพบอนุทิน ในเซินเจิ้น ยกระดับไทย-จีน สู่ประชาคมอนาคตร่วมกัน
ประธานาธิบดีจีนพบนายกรัฐมนตรีไทยในเซินเจิ้น เน้นขยายความร่วมมือด้าน AI ยานยนต์ใหม่ และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เรียกร้องให้ยกระดับความสัมพันธ์ bilateral ระหว่างจีนและไทย ไปสู่ขั้นสูงสุดของการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอย่างแท้จริง ระหว่างการพบปะหารือโดยตรงกับนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ในงานที่จัดขึ้น ณ นคร เซินเจิ้น มณฑลกว่างตง ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2026
กลไกความร่วมมือเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่
นายสีจิ้นผิง ได้ระบุชัดเจนว่าทั้งสองประเทศควรใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการขยายและเสริมสร้างความร่วมมือในภาคส่วนดั้งเดิมที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว ได้แก่ ด้านเกษตรกรรมและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกัน เพื่อให้เป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตในอนาคตAlso readอาจารย์มหา’ลัย ต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อ “AI” เทคโอเวอร์การศึกษา
นอกจากนั้น ประธานาธิบดีจีนยังได้เสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันบ่มเพาะและเสริมสร้างความร่วมมือในภาคส่วนใหม่ๆ ที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองชาติในอนาคตอันใกล้ ซึ่งประกอบด้วยสาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) การบินและอวกาศ รวมถึงความร่วมมือด้านการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
ท่าทีของนายอนุทินและจุดยืนของไทย
ทางด้านนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายจีนอย่างแข็งขัน โดยยืนยันความพร้อมของไทยในการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระดับสูงกับจีนอย่างต่อเนื่อง และมุ่งยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ ด้านการค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ
นอกจากประเด็นเศรษฐกิจแล้ว นายกรัฐมนตรีอนุทินยังได้ระบุชัดเจนว่า รัฐบาลไทยพร้อมที่จะปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาด ซึ่งรวมถึงการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงผ่านระบบโทรคมนาคม โดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญในการปกป้องความปลอดภัยของพลเมืองจีนที่พำนักหรือเดินทางมาเยือนในประเทศไทย พร้อมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เดินทางมาเยือนประเทศไทยในจำนวนที่เพิ่มขึ้นอีกมาก
ผลกระทบและความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในด้านการทูตและความมั่นคง นายสีจิ้นผิงได้ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรเสริมสร้างความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมร้ายแรง โดยเฉพาะการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน
สำหรับประเด็นความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาค นายสีจิ้นผิง ได้แสดงเจตจำนงอันชัดเจนว่า จีนพร้อมจะดำเนินบทบาทเชิงบวกในการช่วยเหลือพลิกฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา ให้กลับคืนสู่ทิศทางที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของจีนในการส่งเสริมเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การประสานงานพหุภาคีและกลุ่มประเทศโลกใต้
ทั้งสองผู้นำยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างการประสานงานในกรอบพหุภาคีระหว่างกัน เพื่อร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและกลุ่มประเทศโลกใต้ในเวทีโลก โดยมองว่าความร่วมมือนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสมดุลและความยุติธรรมในระบบเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชาติกำลังพัฒนาอย่างแท้จริง
การพบปะหารือกันในครั้งนี้ มีขึ้นในช่วงที่นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เข้าร่วมกับกิจกรรมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นในนครเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อช่วงวันที่ 18 ถึง 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของไทยและจีนในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญยิ่ง
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