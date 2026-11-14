สีกาหลอกยืมเงินพระบุรีรัมย์หลายวัด โวยหลอนสูญเงินหลักหมื่น
หญิงอายุ 40-45 ปี หลอกยืมเงินพระและเจ้าอาวาสหลายวัดในบุรีรัมย์ โดยอ้างปัญหาครอบครัวและลูกป่วยสูญเงินรวมหลายหมื่นบาท ล่าสุดหายเข้ากลีบเมฆติดต่อไม่ได้
หญิงผู้ต้องหาอายุประมาณ 40 ถึง 45 ปี ใช้กลอุบายอ้างความเดือดร้อนหลอกยืมเงินพระและเจ้าอาวาสใน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายทางการเงินให้แก่พุทธศาสนิกชนและผู้ครองธรรมทั่วทั้งพื้นที่ โดยพฤติการณ์นี้เริ่มปรากฏชัดเจนในช่วงต้นปี พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่สื่อมวลชนได้รายงานข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
พฤติการณ์หลอกลวงด้วยการทำหน้าเศร้า
พระอธิการอ้วน ฐานจาโร เจ้าอาวาสวัดราษฎรประดิษฐ์ หรือวัดหนองแช่ไม้ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการตกเป็นเหยื่อในเดือนแรกของปี พ.ศ. 2568 ว่า หญิงรายดังกล่าวได้เดินเข้ามาภายในวัดโดยอ้างว่าติดตามเพจเฟซบุ๊กของหลวงพ่อยอด เพื่อรับฟังธรรมะ ก่อนจะแสดงสีหน้าเศร้าสลดและเล่าเรื่องราวความเดือดร้อนของตนเองAlso readโบรกชี้ ‘กลุ่มท่องเที่ยว’ ฟื้นช้า ‘จีน’ วูบ 40-45% ยอดจองห้องพักต่ำ ถูก ‘บาทแข็ง’ ซ้ำเติม
หญิงคนดังกล่าวอ้างว่าลูกสาวของตนไปติดหนี้กับบุคคลอื่นเป็นจำนวนเงินประมาณ 3,000 บาท จึงขอความเมตตาจากเจ้าอาวาสช่วยยืมเงินไปแก้ปัญหาให้กับลูกสาว ในตอนนั้นหลวงพ่อยอดมีเงินถวายอยู่เพียง 1,000 บาท แต่เนื่องจากหญิงรายดังกล่าวต้องการเงินจำนวน 3,000 บาทตามความจริง พระอธิการอ้วนจึงต้องไปขอยืมเงินจากพระในวัดอีกจำนวน 2,000 บาท เพื่อนำมาสมทบให้ครบตามจำนวนที่ขอมา
หลังจากได้รับเงินครบตามจำนวน พระอธิการอ้วนได้เสนอให้ถ่ายภาพและทำหลักฐานการยืมเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย แต่หญิงรายดังกล่าวกลับปฏิเสธโดยยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องทำสัญญา พร้อมรับปากว่าจะนำเงินมาคืนภายในเวลาสองสัปดาห์ ทำให้พระในวัดเชื่อใจและมอบเงินให้ไปก่อนโดยไม่มีการตรวจสอบใดๆ เพิ่มเติม
การไม่ยอมคืนเงินและติดต่อไม่ได้
เมื่อครบกำหนดเวลาสองสัปดาห์ตามที่女子รายนั้นได้ให้สัญญาไว้ หญิงคนดังกล่าวก็ไม่ปรากฏตัวและไม่มีการติดต่อกลับเข้าหาทางวัด whatsoever ทำให้พระอธิการอ้วนต้องเป็นฝ่ายโทรไปตามสอบถามสถานการณ์ด้วยตนเอง ปรากฏว่าหญิงคนดังกล่าวกลับมาติดต่ออีกครั้งโดยได้นำเงินมาคืนเพียงจำนวน 300 บาท
หญิงคนดังกล่าวอ้างว่าจำนวนเงิน 300 บาทที่นำกลับมาคืนนั้นเป็นดอกเบี้ยส่วนหนึ่ง แต่พระอธิการอ้วนได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องการต้นเงินที่ยืมไปคืนเพื่อนำกลับไปคืนให้พระในวัดที่เป็นเจ้าของเงินเท่านั้น ต่อจากนั้นหญิงคนดังกล่าวได้หายไปและไม่สามารถติดต่อได้จนถึงปัจจุบัน
ขยายผลพบเหยื่อหลายวัดในบุรีรัมย์
จากการขยายผลตรวจสอบภายหลังพบว่า หญิงคนดังกล่าวไม่ได้ทำผิดเพียงที่วัดหนองแช่ไม้เท่านั้น แต่ยังได้ตระเวนไปหลอกยืมเงินจากพระและเจ้าอาวาสอีกหลายวัดในบริเวณอำเภอนางรอง โดยใช้อุบายและเรื่องราวความเดือดร้อนของคนในครอบครัวที่คล้ายคลึงกันในการสร้างเรื่องเล่า
เรื่องเล่าที่สร้างขึ้นมาประกอบด้วยข้ออ้างต่างๆ เช่น ลูกชายประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือมีปัญหาด้านการเงินที่เดือดร้อนรุนแรง ซึ่งสร้างความสงสารและเอ็นดูให้แก่พระสงฆ์ที่พบเจอ ทำให้หลงเชื่อและนำเงินที่โยมชาวบ้านถวายหรือเงินของวัดไปให้ยืม
จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีพระสงฆ์และเจ้าอาวาสจำนวนมากในจังหวัดบุรีรัมย์ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงครั้งนี้ โดยแต่ละวัดสูญเงินเป็นจำนวนเงินหลักพันบาทจนถึงหลักหมื่นบาท ซึ่งถือเป็นการสูญเสียเงินทองที่โยมศรัทธาถวายให้กับทางวัดโดยตรง
คำเตือนและมาตรการระมัดระวัง
พระอธิการอ้วน ฐานจาโร เจ้าอาวาสวัดราษฎรประดิษฐ์ ได้ฝากข้อความถึงหญิงคนดังกล่าวว่าหากยังคงมีสำนึกผิดหรือเกรงกลัวต่อบาปที่กระทำต่อหลวงและพระสงฆ์ ควรรีบนำเงินทั้งหมดมาคืนโดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางวัดและพุทธศาสนิกชนที่ได้รับความเดือดร้อน
พร้อมกันนี้ได้มีการเตือนพระสงฆ์และเจ้าอาวาสวัดอื่นๆ ให้ระมัดระวังและตรวจสอบประวัติหรือความเป็นมาของบุคคลที่มาติดต่อขอความเมตตาอย่างละเอียด อย่าหลงเชื่อกลอุบายขอความช่วยเหลือแบบด่วนๆ ของสีการายนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทางการเงินและบั่นทอนศรัทธาของประชาชนในวงกว้างต่อไป
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