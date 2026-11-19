สี จิ้นผิง ปูติน ทรัมป์ ออกแถลงการณ์ร่วมป้องกันสงครามนิวเคลียร์หลังประชุมเซินเจิ้น
ประธานาธิบดีจีน รัสเซีย และสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ร่วม 4 ข้อ หลังประชุมไตรภาคีที่เซินเจิ้น โดยเน้นปฏิรูป UN และป้องกันสงครามนิวเคลียร์
ผู้นำจีน รัสเซีย และสหรัฐฯ ได้ลงนามใน แถลงการณ์ร่วม 4 ข้อ หลังการประชุมสามเส้าที่เมือง เซินเจิ้น เมื่อ 19 พ.ย. 69 เพื่อป้องกัน สงครามนิวเคลียร์ และปฏิรูป สหประชาชาติ อย่างจริงจัง
รายละเอียดการประชุมสามเส้าที่เซินเจิ้น
นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดกับ นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย และ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 การประชุมไตรภาคีครั้งนี้จัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค มีระยะเวลาราว 90 นาที ก่อนจะเสร็จสิ้นภารกิจร่วมกันAlso readเปิดโปสเตอร์ใหม่ “เพลิงพระนาง” นักแสดงแซ่บเครื่องแต่งกายสะท้อนการตีความใหม่ในตำนานบทใหม่!
ทั้งนี้ กำหนดการเจรจาเริ่มต้นล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมราว 2 ชั่วโมง ทำให้สถานการณ์ก่อนหน้าการหารือมีความตึงเครียดบ้าง แต่ทั้งสองผู้นำจากยุโรปและอเมริกาได้เดินทางมาถึงพื้นที่จัดการประชุมตามลำดับภายหลังการประชุม สำนักข่าว RT ของรัสเซียรายงานว่า ผู้นำทั้งสามได้เดินทางออกจากสถานที่จัดการประชุมโดยไม่ได้แถลงข่าวร่วมกันต่อสื่อมวลชนในทันที
เนื้อหาแถลงการณ์ร่วม 4 ข้อสำคัญ
แถลงการณ์ร่วมที่เผยแพร่หลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอด ระบุถึงความมุ่งมั่นของมหาอำนาจทั้งสามประเทศในด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ความร่วมมือด้านพลังงาน และการปฏิรูปสถาบันระหว่างประเทศ โดยมีเนื้อหาสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิรูปสหประชาชาติเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลก และการยืนยันว่าสงครามนิวเคลียร์ไม่อาจมีผู้ได้รับชัยชนะ
ประการแรก ในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ให้คำมั่นที่จะปฏิรูปสหประชาชาติ (UN) เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับพันธกิจพื้นฐานด้านสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ประการที่สอง ทั้งสามประเทศมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตและการจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป เพื่อประโยชน์ของนานาประเทศ พร้อมทั้งยืนยันถึงความสำคัญของการไหลเวียนด้านพลังงานที่มีเสถียรภาพ
ประเด็นศาลอาญาระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
ประการที่สาม ประมุขแห่งรัฐทั้งสามตระหนักว่าหลักการแห่งความยินยอมของรัฐ และการเคารพความคุ้มกันของเจ้าหน้าที่รัฐ มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด และเห็นพ้องต้องกันว่าศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ตลอดจนองค์กรอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จะต้องไม่ใช้อำนาจศาลในทางที่มิชอบ ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทและขอบเขตอำนาจของศาลระหว่างประเทศที่มีต่อ суверенных государств
ประการที่สี่ ประมุขแห่งรัฐทั้งสามยืนยันอีกครั้งว่าสงครามนิวเคลียร์ไม่อาจมีผู้ได้รับชัยชนะ และต้องไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด โดยทั้งสามประเทศจะดำเนินการเจรจาหารือเพื่อลดความเสี่ยงด้านนิวเคลียร์และป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ข้อตกลงนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญในการลดความตึงเครียดทางทหารระหว่างมหาอำนาจโลก
ปฏิกิริยาและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประมุขแห่งรัฐของรัสเซียและสหรัฐอเมริกาได้แสดงความขอบคุณต่อประเทศจีนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดไตรภาคีครั้งประวัติศาสตร์นี้ ประมุขแห่งรัฐทั้งสามได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน และให้คำมั่นที่จะธำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ การพบหารือครั้งนี้ถือเป็นการสื่อสารระดับสูงที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งในปี 2569
การออกแถลงการณ์ร่วมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวน โดยทั้งสามประเทศต่างตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันจัดการกับปัญหาข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน ความมั่นคงนิวเคลียร์ และกลไกความยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการรักษาเสถียรภาพของโลกในระยะยาว
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