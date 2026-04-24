สิริพงศ์ เผยโรดแมปพลิกโฉมกรมขนส่งฯ ดัน 'รถเก่าแลกใหม่' ลดภาษีจูงใจกว่า 80%

กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการ 'รถเก่าแลกใหม่' ช่วยแท็กซี่ 2.7 หมื่นคัน เปลี่ยนเป็นรถ EV/Hybrid พร้อมลดภาษีรถใหม่กว่า 80% กระตุ้นการใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้เปิดเผยถึงโรดแมปการยกระดับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.
) โดยมีเป้าหมายหลักในการผลักดันโครงการ 'รถเก่าแลกใหม่' เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์ไฮบริดอย่างเต็มรูปแบบ โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่จำนวน 27,000 คัน ให้สามารถเปลี่ยนรถเก่าที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือไฮบริดคันใหม่ได้ โดยมีมาตรการจูงใจที่สำคัญคือการลดภาษีรถยนต์ประจำปี (ภาษีล้อเลื่อน) สำหรับรถ EV และไฮบริดใหม่ลงถึง 80% หรืออาจพิจารณาให้ยกเว้นภาษีเลยก็ได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายวันและค่าผ่อนรถให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมาก การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ การผลักดันโครงการ 'รถเก่าแลกใหม่' นี้ จะเริ่มต้นด้วยการหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับงบประมาณและรูปแบบการช่วยเหลือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ประกอบการแท็กซี่และประชาชนทั่วไป โดยกระทรวงคมนาคมจะเสนอมาตรการลดภาษีล้อเลื่อนสำหรับรถ EV และไฮบริดใหม่ เพื่อเป็นแรงจูงใจเพิ่มเติมในการตัดสินใจเปลี่ยนรถยนต์ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขยายผลโครงการไปยังกลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้ง่ายขึ้นและมีส่วนร่วมในการลดมลพิษทางอากาศได้มากขึ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคาดหวังว่า โครงการนี้จะสามารถเริ่มเห็นความชัดเจนและดำเนินการได้จริงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17 เมษายน 2569 พบว่า ยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าทั่วประเทศมีจำนวนสูงถึง 435,630 คัน แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 282,374 คัน และภูมิภาค 153,256 คัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากโครงการ 'รถเก่าแลกใหม่' แล้ว กระทรวงคมนาคมยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน โดยตั้งเป้าหมายที่จะต้องมีข้อสรุปและยุติปัญหาให้ได้ภายใน 4 เดือน โดยจะมุ่งเน้นการจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ ในปัจจุบัน มีผู้ขับขี่ที่แสดงความประสงค์จะเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชันเกือบ 40,000 ราย แต่มีเพียง 18,189 รายเท่านั้นที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (รย.17, รย.18) ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงมีเป้าหมายที่จะดึงผู้ขับขี่ที่เหลืออีกประมาณ 38,443 ราย เข้าสู่ระบบทั้งหมด เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้เน้นย้ำว่า ผู้ขับขี่รถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะเท่านั้น และห้ามคนต่างชาติประกอบอาชีพขับขี่รถสาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อให้รัฐสามารถกำกับดูแลความปลอดภัยและลงโทษตามกฎหมายได้หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แก่ผู้โดยสา
