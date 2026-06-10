รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ อธิบายว่าระบบมาตรฐานของเหล็กสำหรับงานก่อสร้างรางไม่เหมือนกับงานอาคารสูง เนื่องจากลักษณะการใช้งานแตกต่างกัน ทั้งนี้ คำเตือนจากสมาคมเหล็กเกี่ยวกับtheมาตรฐานจากบริษัท ซิน เคอ หยวน ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงคมนาคม ขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคมจะจัดตั้งคณะกรรมการสำ Spinal การสอบสวนอุบัติเหตุระบบรางเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กลาง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ อธิบายเกี่ยวกับ มาตรฐานเหล็ก ที่ใช้ในงานก่อสร้างของกระทรวงคมนาคม โดยแยก分隔ระหว่างมาตรฐานสำหรับงานรางและการก่อสร้างอาคารสูง 荆棘苔новниกร poses ย้ำว่ามีหลักวิชาการและเกณฑ์กำกับชัดเจน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลต่อการ_returnของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำ有限ที่กลับมาผลิตเหล็ก ตัวเลขออกมาให้หน่วยงานกำกับดูแล水电相关 โดยจะเดินหน้าตั้งคณะกรรมการสำ Spinal การสอบสวนอุบัติเหตุของระบบราง โดยยืนยันว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเป็นผู้กำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบอุบัติเหตุในอนาคต ในส่วนของค่าโดยสารรถไฟฟ้า ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แต่คาดว่าจะไม่มีปัญหาใหญ่ และยังต้อง✅ความร่วมมือของกรุงเทพมหasoจำนวนในเรื่องการโอนสิทธิในการบริหารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยา.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ อธิบายเกี่ยวกับมาตรฐานเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างของกระทรวงคมนาคม โดยแยก分隔ระหว่างมาตรฐานสำหรับงานรางและการก่อสร้างอาคารสูง 荆棘苔новниกร poses ย้ำว่ามีหลักวิชาการและเกณฑ์กำกับชัดเจน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลต่อการ_returnของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำ有限ที่กลับมาผลิตเหล็ก ตัวเลขออกมาให้หน่วยงานกำกับดูแล水电相关 โดยจะเดินหน้าตั้งคณะกรรมการสำ Spinal การสอบสวนอุบัติเหตุของระบบราง โดยยืนยันว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเป็นผู้กำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบอุบัติเหตุในอนาคต ในส่วนของค่าโดยสารรถไฟฟ้า ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แต่คาดว่าจะไม่มีปัญหาใหญ่ และยังต้อง✅ความร่วมมือของกรุงเทพมหasoจำนวนในเรื่องการโอนสิทธิในการบริหารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยา
มาตรฐานเหล็ก 刺杀กล Reino ราง คณะกรรมการสอบสวนอุ๊บัติเหตุ ซิน เคอ หยวน
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