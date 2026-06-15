สิบล้อ ร้านกินดื่มใหม่จากทีมสามล้อที่เปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นของกินเล่นคำ

ร้านสิบล้อเปิดใหม่ย่านหัวลำโพง โดยเชฟโจและทีมสามล้อที่ตั้งใจสร้างพื้นที่สำหรับการสังสรรค์มากกว่าการนั่งกินอาหารมื้อใหญ่
ร้านน้องใหม่จากทีม สามล้อที่เปลี่ยนอาหารจากเทคนิคสูงให้กลายเป็นของกินเล่นคำเล็กๆ สำหรับหยิบกินด้วยมือ จับคู่กับค็อกเทลเชฟครีเอชัน ในบรรยากาศแคชชวลที่ชวนให้นั่งกินดื่มยาวๆ ได้จนถึงเที่ยงคืน ใครที่เป็นแฟนคลับร้านสามล้อแล้วจองโต๊ะไม่ได้สักที เราแนะนำให้ขยับมาเช็กอินที่ ' สิบล้อ ' (SIPLOR) ร้านกินดื่ม เปิดใหม่ย่านหัวลำโพง โปรเจกต์ล่าสุดจาก เชฟโจ และ ทีมสามล้อ ที่ตั้งใจสร้างพื้นที่สำหรับการสังสรรค์มากกว่าการนั่งกินอาหารมื้อใหญ่ชื่อร้านมาจากการเล่นคำระหว่าง SIP ที่หมายถึงการจิบเครื่องดื่ม และ LOR ที่สื่อถึงการรอคอย ไม่ว่าจะเป็นการรออาหารหรือรอเพื่อน สะท้อนแนวคิดของร้านที่ให้การดื่มและการใช้เวลาร่วมกันเป็นหัวใจหลักสิ่งที่ทำให้ สิบล้อ แตกต่างคือแนวคิด 'Get Your Hands Dirty' ที่ชวนให้ทุกคนกลับมาสนุกกับการกินอีกครั้งผ่านอาหารที่ออกแบบมาให้ใช้มือหยิบทานแทบทุกจาน โดยไม่มีช้อนส้อมวางบนโต๊ะเป็นค่าเริ่มต้น ทุกเมนูมาในขนาดพอดีคำ เหมาะสำหรับสั่งมาแชร์และกินสลับกับเครื่องดื่มตลอดทั้งคืนแม้จะดูเป็นร้านสไตล์แคชชวล แต่เบื้องหลังอาหารแต่ละคำยังคงเต็มไปด้วยเทคนิคแบบเดียวกับที่แฟนๆ สามล้อคุ้นเคย ทั้งการหมักดอง การบ่มวัตถุดิบ และการหยิบภูมิปัญญาอาหารไทยพื้นบ้านมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมั.
ร้านน้องใหม่จากทีม สามล้อที่เปลี่ยนอาหารจากเทคนิคสูงให้กลายเป็นของกินเล่นคำเล็กๆ สำหรับหยิบกินด้วยมือ จับคู่กับค็อกเทลเชฟครีเอชัน ในบรรยากาศแคชชวลที่ชวนให้นั่งกินดื่มยาวๆ ได้จนถึงเที่ยงคืน ใครที่เป็นแฟนคลับร้านสามล้อแล้วจองโต๊ะไม่ได้สักที เราแนะนำให้ขยับมาเช็กอินที่ 'สิบล้อ' (SIPLOR) ร้านกินดื่มเปิดใหม่ย่านหัวลำโพง โปรเจกต์ล่าสุดจากเชฟโจและทีมสามล้อที่ตั้งใจสร้างพื้นที่สำหรับการสังสรรค์มากกว่าการนั่งกินอาหารมื้อใหญ่ชื่อร้านมาจากการเล่นคำระหว่าง SIP ที่หมายถึงการจิบเครื่องดื่ม และ LOR ที่สื่อถึงการรอคอย ไม่ว่าจะเป็นการรออาหารหรือรอเพื่อน สะท้อนแนวคิดของร้านที่ให้การดื่มและการใช้เวลาร่วมกันเป็นหัวใจหลักสิ่งที่ทำให้สิบล้อแตกต่างคือแนวคิด 'Get Your Hands Dirty' ที่ชวนให้ทุกคนกลับมาสนุกกับการกินอีกครั้งผ่านอาหารที่ออกแบบมาให้ใช้มือหยิบทานแทบทุกจาน โดยไม่มีช้อนส้อมวางบนโต๊ะเป็นค่าเริ่มต้น ทุกเมนูมาในขนาดพอดีคำ เหมาะสำหรับสั่งมาแชร์และกินสลับกับเครื่องดื่มตลอดทั้งคืนแม้จะดูเป็นร้านสไตล์แคชชวล แต่เบื้องหลังอาหารแต่ละคำยังคงเต็มไปด้วยเทคนิคแบบเดียวกับที่แฟนๆ สามล้อคุ้นเคย ทั้งการหมักดอง การบ่มวัตถุดิบ และการหยิบภูมิปัญญาอาหารไทยพื้นบ้านมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมั
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