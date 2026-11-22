สินเชื่อเช่าซื้อรถ จำนำทะเบียน กำไรโตไตรมาส 3/2569
ผู้ประกอบการสินเชื่อเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถประกาศงบการเงินไตรมาส 3/2569 ทุกรายยังทำกำไรได้ดี แม้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึง โดยมี MTC SAWAD SCAP และ TK เป็นตัวอย่างสำคัญ
ผู้ประกอบการธุรกิจ สินเชื่อเช่าซื้อ และ จำนำทะเบียนรถ หลายรายทยอยเปิดเผยงบการเงินไตรมาส 3/2569 และผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2569 โดยทุกบริษัทยังคงทำกำไรได้ดี ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึง บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เปิดผลงานเป็นรายแรก
ในไตรมาส 3/2569 MTC มีพอร์ตสินเชื่อรวม 192,420 ล้านบาท รายได้รวม 8,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.03% และกำไรสุทธิ 1,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.57% พร้อมรักษาสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไว้ที่ 2.63% ส่วนผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2569 MTC มีรายได้รวม 24,434 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 5,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)Also readกยท. เผยราคายางพารา 16-20 พ.ย. 69 แนวโน้ม 23-27 พ.ย. 69 เคลื่อนไหวในกรอบ
ผลประกอบการ MTC และ SAWAD ขยายพอร์ตอย่างมีคุณภาพ
ปริทัศน์ พัชรชัย ประธานกรรมการบริหาร MTC ระบุว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทายทั้งจากปัจจัยภายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อและความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชน บริษัทจึงดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยขยายพอร์ตสินเชื่อผ่านเครือข่ายกว่า 8,964 สาขาทั่วประเทศ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและรักษาคุณภาพสินทรัพย์
สำหรับช่วงที่เหลือของปี 2569 MTC ระบุว่ายังคงเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อตามแผนธุรกิจ พร้อมดำเนินนโยบายปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง ผ่านการพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบและติดตามคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิด รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกพื้นที่
ด้าน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2569 มีรายได้รวม 5,065 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,587 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการ 9 เดือนแรกมีรายได้รวม 14,775 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 4,592 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.96% YoY
ธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร SAWAD ระบุว่า ผลการดำเนินงานสะท้อนทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2569 SAWAD จะขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Selective Growth โดยโฟกัสการขยายพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียน พร้อมคัดกรองคุณภาพลูกค้าทั้งด้านประเภทหลักประกัน กลุ่มอาชีพ และพื้นที่ให้บริการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและรักษาสัดส่วน NPL ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
SCAP และ TK รายงานกำไรไตรมาส 3 เติบโตต่อเนื่อง
ดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP เปิดเผยว่า ไตรมาส 3/2569 บริษัทมีรายได้รวม 1,588.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% และกำไรสุทธิ 515.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.67% ซึ่งเป็นการทำกำไรระดับนิวไฮติดต่อกันตลอด 3 ไตรมาสที่ผ่านมา
ส่วนงวด 9 เดือนปี 2569 SCAP มีรายได้รวม 4,506.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.37% และกำไรสุทธิ 1,413.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.25% YoY ดวงใจระบุว่า บริษัทคาดว่าจะทำกำไรระดับนิวไฮต่อเนื่องอีกหลายไตรมาส โดยมีธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเป็นปัจจัยสนับสนุน
ดวงใจยังกล่าวถึงโครงการ MTC EV++ ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หรือ EV คันละ 17,000 บาท จำนวนกว่า 400,000 คัน มูลค่ากว่า 6,800 ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว โครงการนี้มุ่งช่วยให้ประชาชนเข้าถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยราคาที่ถูกลง SCAP คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย ในฐานะผู้นำสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ และปัจจุบันบริษัทได้เดินหน้าในโครงการเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ไตรมาส 3/2569 TK มีรายได้รวม 227.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% จาก 206.2 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 22.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 174.8% YoY ส่วน 9 เดือนแรก TK มีรายได้รวม 681.4 ล้านบาท ลดลง 2.0% จาก 695.4 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 85.0 ล้านบาท ลดลง 14.1%
รายได้เช่าซื้อหนุนการเติบโต TK วางเป้าพอร์ตปี 2569
TK ระบุว่าผลประกอบการไตรมาส 3/2569 สะท้อนว่าการกลับมาขยายสินเชื่อตั้งแต่ไตรมาส 2/2568 เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมในงบการเงิน โดยรายได้เช่าซื้อซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 40.2% เป็น 140.9 ล้านบาท จาก 100.5 ล้านบาท และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต ขณะที่รายได้อื่นอยู่ที่ 51.4 ล้านบาท ลดลง 21.2% จาก 65.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากหนี้สูญรับคืนที่ลดลง
ปฐมากล่าวว่า ผลประกอบการไตรมาส 3 เป็นสัญญาณชัดเจนว่าการวางรากฐานพอร์ตสินเชื่ออย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นผล ทั้งรายได้และกำไรเติบโตไปพร้อมกัน และ TK จะขยายพอร์ตต่อไปอย่างระมัดระวังเพื่อให้การเติบโตมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว
ประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ TK ระบุว่า บริษัทยังดำเนินงานตามแผนเพื่อให้พอร์ตสินเชื่อรวมทั้งปี 2569 เติบโตไม่ต่ำกว่า 50% โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 พอร์ตเติบโตแล้ว 55 ตามที่บริษัทแจ้งไว้ในการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้
โดยภาพรวม ผู้ประกอบการทั้งสี่รายชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าการขยายพอร์ตควบคู่กับการคุมคุณภาพหนี้เป็นหัวใจของการเติบโตในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวอย่างทั่วถึง ทั้ง MTC SAWAD SCAP และ TK ต่างให้ความสำคัญกับการพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบ และปฏิบัติตามแนวทาง Responsible Lending ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงเกณฑ์กำกับสินเชื่อเช่าซื้อที่มีผลบังคับใช้ในปี 2569
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