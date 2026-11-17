สินเชื่อ AI พุ่ง 78% สินเชื่อ SME ติดลบ 17 ไตรมาส หนี้ครัวเรือนแตะ 16.4 ล้านล้านบาท
ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยภาพรวมสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 3/69 ขยายตัว 4% จากเงินลงทุนด้าน AI ที่เติบโต 78% ขณะที่สินเชื่อ SME และคุณภาพหนี้ครัวเรือนยังเป็นกังวลจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวไม่ทั่วถึง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยภาพรวมสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 ว่า ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 การฟื้นตัวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากการลงทุนขนาดใหญ่ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ที่มียอดขยายตัวสูงถึงร้อยละ 78 สะท้อนให้เห็นถึงกระแสการลงทุนที่เข้มข้นในภาคเทคโนโลยีระดับสูง
สินเชื่อรายใหญ่เติบโตจากคลื่นลูกใหม่ AI 78%
นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า สินเชื่อขนาดใหญ่ขยายตัวร้อยละ 10.4 ต่อเนื่องจากริตรมสก่อนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มที่หันมาลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ดึงตัวเลขภาพรวมสินเชื่อให้เติบโตได้ดี แม้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีความเหลื่อมล้ำในการฟื้นตัวก็ตามAlso readยักษ์ไต้หวันปักหมุดไทยฐานผลิต AI Server ลงทุนรวมทะลุ 2 หมื่นล้าน จ้างงาน 8,500 คน
เศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ทั่วถึง SME ล่มต่อเนื่อง
ขณะที่สินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ยังคงหดตัวรุนแรงอยู่ที่ร้อยละ -4.2 และติดลบต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 17 นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางที่คงอยู่ยาวนานในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เรียกกันว่า K-shaped recovery เห็นได้ชัดจากช่องว่างระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ที่เติบโตจากเทคโนโลยี กับเอสเอ็มอีที่ยังขาดแรงส่ง
หนี้ครัวเรือนขยายตัวแตะ 16.4 ล้านล้านบาท
นายสุโชติ เปี่ยมชล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบแบบจำลอง และวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ชี้แจงว่า แม้สินเชื่อส่วนบุคคลจะขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.5 แต่หนี้ภาคครัวเรือนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 16.4 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.6 จากปีก่อน ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้มาจากสินเชื่อส่วนบุคคลของครัวเรือนรายได้น้อยเป็นหลักที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของรายได้และค่าครองชีพที่สูงขึ้น
คุณภาพสินเชื่อ NPL ทรงตัวแต่มีความเสี่ยงแฝง
ในแง่คุณภาพสินเชื่อ ภาพรวมหนี้เสียระยะที่ 3 หรือเอ็นพีแอล อยู่ที่ 535.2 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.82 ต่อสินเชื่อรวม ซึ่งทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า โดยกลุ่มเอสเอ็มีมีอัตราเอ็นพีแอลสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 9.10 เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 8.91 ขณะที่หนี้เสียระยะที่ 2 หรือกลุ่มที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด พบว่าในกลุ่มเอสเอ็มอีปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.70 จากฐานสินเชื่อที่หดตัว
กำไรธนาคารพาณิชย์หดตัวจากวัฏจักรดอกเบี้ย
ด้านผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2569 กำไรของธนาคารพาณิชย์โดยรวมปรับลดลงร้อยละ 9.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจธนาคารลดลงร้อยละ 16.9 จากไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุสำคัญมาจากความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงและรายได้จากดอกเบี้ยที่หดตัวตามวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง แม้ว่าจะมีความหวังว่ารายได้จะกลับมาเติบโตอีกครั้งในอนาคตก็ตาม
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