สิทธิผู้โดยสารสายการบินยกเลิกหรือดีเลย์ มาตรการชดเชยตามกฎ CAAT
คู่มือสิทธิผู้โดยสารเมื่อสายการบินยกเลิกหรือเที่ยวบินล่าช้า ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) พร้อมเกณฑ์เงินชดเชยและขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิ์
สำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย หรือ CAAT ได้ออกมาชี้แจงแนวทางปฏิบัติและมาตรการเยียวยาสำหรับสถานการณ์เที่ยวบินถูกยกเลิกกะทันหัน หรือมีภาวะล่าช้าเกินกำหนด โดยครอบคลุมทั้งกรณีการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศและผู้โดยสารมีมาตรฐานเดียวกันในการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีกระแสความไม่พึงพอใจบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ประสบเหตุขัดข้องทางเทคนิคในเส้นทางระหว่างสนามบินนาริตะในประเทศญี่ปุ่นมายังสนามบินดอนเมือง ทำให้ต้องทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าอย่างหนักและกระทบต่อผู้โดยสารจำนวนมากที่ตกค้างในสนามบินในช่วงกลางดึกAlso readCAAT รับ ICAO ลุยตรวจมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินของไทย 4–18 พ.ย. 2568
สิทธิพื้นฐานผู้โดยสารเบื้องต้น
เมื่อเกิดเหตุเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้า ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการดูแลเบื้องต้นจากสายการบินอย่างทันที โดยรวมถึงการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการรอคอย รวมถึงการจัดที่พักสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องค้างคืน หากไม่สามารถเดินทางต่อได้ในวันเดียวกัน และสิทธิในการเลือกเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่หรือขอคืนเงินค่าโดยสาร
เกณฑ์เงินชดเชยเที่ยวบินในประเทศ
สำหรับกรณีเที่ยวบินภายในประเทศไทยถูกยกเลิกโดยไม่มีเหตุขัดข้องจากสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวนเงินสูงสุด 1,500 บาท ซึ่งถือเป็นวงเงินที่กำหนดไว้ชัดเจนตามกฎหมายเพื่อเยียวยาความเสียหายจากการเดินทางที่ผิดไปจากแผนการเดิม
เกณฑ์เงินชดเชยเที่ยวบินระหว่างประเทศ
ในส่วนของการเดินทางระหว่างประเทศ มาตรการเยียวยาจะคำนวณตามระยะทางของเส้นทาง โดยผู้โดยสารจะได้รับเงินชดเชยตั้งแต่ 2,000 บาท ไปจนถึง 4,500 บาท หากเกิดเหตุเที่ยวบินถูกยกเลิก ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนถึงต้นทุนและการวางแผนการเดินทางที่เสียไปของผู้โดยสารในเส้นทางไกล
กรณีเที่ยวบินระหว่างประเทศล่าช้า
หากเที่ยวบินระหว่างประเทศมีภาวะล่าช้าเกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไป ผู้โดยสารจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยเบื้องต้น 1,500 บาท และหากเกิดเหตุล่าช้าเกิน 10 ชั่วโมง เกณฑ์การชดเชยจะปรับเพิ่มขึ้นตามระยะทางสูงสุดที่ 4,500 บาท เพื่อสะท้อนถึงความ inconveniences ที่เกิดขึ้นในการรอคอยที่ยาวนาน
ขั้นตอนการตรวจสอบและเรียกร้องสิทธิ์
ผู้โดยสารควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินอย่างสม่ำเสมอผ่านเว็บไซต์ทางการของสายการบิน หรือแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT เพื่อยืนยันข้อมูลการยกเลิกหรือความล่าช้า ก่อนจะติดต่อสายการบินโดยตรงผ่านเคาน์เตอร์เช็กอินหรือคอลเซ็นเตอร์ เพื่อสอบถามทางเลือกในการดำเนินการต่อไป
นอกจากนี้ ผู้โดยสารควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันการเดินทางของตนเองด้วยว่ามีความคุ้มครองครอบคลุมกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือไม่ ซึ่งอาจช่วยให้ได้รับค่าชดเชยเพิ่มเติมจากบริษัทประกันได้อีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นการลดภาระทางการเงินที่เกิดจากความไม่แน่นอนของตารางการบิน
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