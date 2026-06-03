สิทธิประโยชน์ใหม่จากประกันสังคม

สิทธิประโยชน์ใหม่จากประกันสังคมที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ท่ามกลาง ค่าใช้จ่าย ใน ชีวิตประจำวัน ที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่าย รายเดือนยังเพิ่มขึ้นด้วยเพราะใครที่ส่ง ประกันสังคม อยู่ ตั้งแต่ต้นปี 2569 นี้ ทางสำนักงาน ประกันสังคม ปรับเพดานเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 17,500 บาท ทำให้ยอดเงินสมทบสูงสุดขยับมาที่ 875 บาทต่อเดือน (จากเดิมที่ 750 บาท) แน่นอนว่าเมื่อเพิ่มเงินสมทบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วย วันนี้ Thairath Money รวบรวม สิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ หรือสิทธิที่คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้ว่า มีอยู่ มาไว้ที่นี่แล้ว เดิม ถ้าเราจะทำฟัน ไม่ว่าจะถอน, ขูดหินปูน, ผ่าฟันคุด ฯลฯ ด้วยสิทธิ ประกันสังคม จะจำกัดวงเงินที่ 900 บาทต่อปี แต่สิทธิใหม่นี้ มีการแยกวงเงินอย่างชัดเจน เช่น ฟันปลอมถอดได้มีวงเงิน 1,500 - 6,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนซี่และชนิด), ค่าผ่าฟันคุด 1,500 - 2,500 บาท/ซี่ (ขึ้นอยู่กับกรณี) เป็นต้น นอกจากนี้ ก่อนจะตัดสินใจทำฟัน สามารถสอบถามคลินิกหรือโรงพยาบาลว่าเข้าร่วมโครงการของสำนักงาน ประกันสังคม (สปส.
) ไหม เพราะส่วนใหญ่จะไม่ต้องสำรองจ่าย ที่สำคัญคือการสอบถามเงื่อนไขการใช้บริการให้ชัดเจน (เพราะผู้ประกันตนบางรายเจอปัญหาว่า ทำฟันเสร็จแล้ว แต่พอจะจัดการเรื่องเงินเจอระบบสปส.
ยังไม่อัปเดต ทำให้ยังใช้สิทธิไม่ได้ และต้องจ่ายเองไปก่อนและต้องไปเบิกเองในภายหลัง)ถึงออกจากงานแล้ว สิทธิทำฟันยังคุ้มครองต่อเนื่องไม่เกิน 6 เดือนไม่ว่าจะเลือก ลาออก, หรือถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถรับเงินทดแทนกรณีว่างงานได้ เบื้องต้นมีเงื่อนไข ดังนี้60% ของค่าจ้าง นานไม่เกิน 180 วัน สูงสุด 63,000 บาท(ในกรณีฐานเงินเดือนที่ 17,500 บาท
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