สิงคโปร์แอร์ไลน์ลงทุน 1.6 พันล้านดอลลาร์ อัพเกรดเรือบินครั้งประวัติศาสตร์
สิงคโปร์แอร์ไลน์ประกาศลงทุนกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่ออัปเกรดห้องโดยสารบนเครื่องบินใหม่ทั้งหมด หลังคว้าแชมป์สายการบินที่ดีที่สุดในโลกจาก Skytrax มุ่งเน้นตลาดพรีเมียมและตอบโต้คู่แข่งรายใหญ่อย่าง Emirate
สิงคโปร์แอร์ไลน์ ( Singapore Airlines) สายการบินแห่งชาติที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในระดับโลก ได้ประกาศแผนการลงทุนจำนวนมหาศาลราว 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปจนถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อรองรับการอัปเกรดประสบการณ์บนเครื่องบินใหม่ทั้งหมดของบริษัท การประกาศแผนการลงทุนครั้งนี้ออกมาทันทีหลังจากที่สิงคโปร์แอร์ไลน์เพิ่งจะเฉือนเอาชนะ กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways) เพื่อคว้ารางวัล 'สายการบินที่ดีที่สุดในโลก' จากเวทีรางวัลออสการ์แห่งวงการการบินอย่าง Skytrax
กลยุทธ์สู้ศึกตลาดพรีเมียม
การลงเงินครั้งนี้นับเป็นการประกาศศักดาของสิงคโปร์แอร์ไลน์ในการสู้รบในตลาดชั้นบน (Premium Market) อย่างจริงจัง หลังเห็นคู่แข่งขันรายสำคัญอย่าง Emirates ลงทุนปรับแต่งห้องโดยสารจนใช้งบประมาณสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้ ลุฟต์ฮันซา (Lufthansa), อาติฮาต (Etihad), และ แอร์ฟรันซ์ (Air France) ก็ได้เปิดตัวโครงการยกระดับคุณภาพในงบประมาณระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาแล้วเช่นกัน ทำให้การแข่งขันในสนามเครื่องบินระยะไกลมีความดุเดือดมากขึ้นAlso readเหยื่อเงินกู้เถื่อนสุดช้ำ กู้หมื่นสองหนี้บาน 1.6 แสน ขู่กินข้าวผ่านธูป
นวัตกรรมห้องโดยสารระดับสูง
ไฮไลท์สำคัญที่สุดของการอัปเกรดครั้งนี้คือ การเปิดตัวห้องโดยสารชั้นเฟิร์สคลาสโฉมใหม่ ซึ่งได้รับออกแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาชื่อดัง PriestmanGoode จากกรุงลอนดอน ห้องโดยสารนี้ถูกออกแบบให้เปรียบเสมือน 'พื้นที่ส่วนตัวอันเงียบสงบ' โดยผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับฉากกั้นสูงจรดเพดาน เบาะหนังคุณภาพสูง พร้อมชุดนอนผ้าฝ้ายสุดหรู และเบาะที่สามารถปรับเอนกลายเป็นเตียงนอนขนาด 80 x 30 นิ้ว
ความพิเศษที่สุดของการออกแบบนี้คือ เบาะคู่ตรงกลางสามารถนำมารวมต่อกันให้กลายเป็น 'เตียงคู่ลอยฟ้า' ที่มีความกว้างถึง 60 นิ้ว ซึ่งถือว่ายาวและกว้างที่สุดที่เคยมีมาบนเครื่องบินพาณิชย์ทั่วโลก จากการเปิดให้ผู้สนใจได้ทดลองใช้งานในห้องโดยสารจำลองที่ Marina Bay Sands พบว่าภายในตกแต่งด้วยโทนสีเทาอมน้ำตาล (Taupe) ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และมีแผงควบคุมอัจฉริยะสำหรับปรับท่านั่งและที่รองรับเอว
มาตรฐานความสบายระดับสากล
พื้นที่ในห้องโดยสารชั้นเฟิร์สคลาสถูกออกแบบมาให้มีความกว้างขวางพิเศษ โดยรองรับผู้โดยสารที่มีความสูงมากกว่า 2 เมตร (203 เซนติเมตร) ให้สามารถนอนเหยียดขาได้อย่างสบายๆ ภายในห้องยังมาพร้อมกับจอความบันเทิงขนาด 32 นิ้ว และยังมีเบาะวางเท้าที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นที่นั่งทานอาหารแบบหันหน้าเข้าหากันได้ เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความหรูหราในการเดินทาง
สำหรับห้องโดยสารชั้นธุรกิจ (Business Class) งานออกแบบมอบหมายให้ Designworks หน่วยสร้างสรรค์ของบริษัท BMW ผู้ผลิตรถยนต์หรูจากเยอรมนี ดำเนินการ ทำให้เบาะหนังชุดใหม่ถูกขึ้นรูปอย่างประณีตพร้อมปักลวดลายรังผึ้ง ให้ความรู้สึกหรูหราและโฉบเฉี่ยวราวกับนั่งอยู่ในรถยนต์สปอร์ต ส่วนห้องโดยสารชั้นประหยัด (Economy Class) ก็ไม่ได้รับการละเลย โดยเที่ยวบินระยะไกลจะได้สัมผัสกับระบบความบันเทิงบนเครื่องบินแบบใหม่ ซึ่งจัดเต็มด้วยหน้าจอสัมผัสที่มีความละเอียดระดับ 4K
ปัจจัยสนับสนุนจากสนามบินชางงี
ความสมบูรณ์แบบของสิงคโปร์แอร์ไลน์ ยังถูกเติมเต็มด้วยสนามบินชางงี (Changi Airport) ศูนย์กลางการบินที่ดูล้ำสมัยราวกับโลกอนาคต ซึ่งได้รับการการันตีว่าเป็น 'สนามบินที่ดีที่สุดในโลก' ถึง 14 ครั้ง สิ่งดึงดูดใจเช่น น้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลก หรือการนั่งรถไฟ SkyTrain ท่ามกลางป่าเขตร้อนขนาดย่อม เป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้โดยสารระดับโลกรู้สึกคุ้มค่ากับการเดินทางผ่านสิงคโปร์
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