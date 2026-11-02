สำรวจรอยเตอร์ส/อิปซอส: คะแนนนิยมทรัมป์ต่ำสุดประวัติการณ์ก่อนเลือกตั้งกลางเทอม 3 พ.ย.
ผลสำรวจล่าสุดพบคะแนนนิยมโดนัลด์ ทรัมป์ ต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ขณะที่พรรคเดโมแครตนำหน้าพรรครีพับลิกันในเรื่องเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และการต่อต้านนโยบายทรัมป์ ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม 3 พฤศจิกายน
ผลการสำรวจความคิดเห็นของสำนักข่าวรอยเตอร์สและอิปซอส ที่ปิดการเก็บข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน ชี้ให้เห็นว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ทรงตัวอยู่บริเวณระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อน การเลือกตั้งกลางเทอม จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น
สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา มองว่าเสียงของตนเองในการลงคะแนนครั้งนี้ เป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญที่จะส่งสัญญาณคัดค้านนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกันอย่างชัดเจนAlso readInfinix XPAD 30 Pro จอ 2.5K 90Hz ชิป Helio G200
ปัจจัยหลักกดดันคะแนนนิยม: ราคาเชื้อเพลิงพุ่งและสงครามอิหร่าน
ผลสำรวจดังกล่าวตอกย้ำถึงจุดอ่อนสำคัญของพรรครีพับลิกัน ซึ่งมีส่วนมาจากภาวะราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความรู้สึกของประชาชนทั่วทั้งประเทศ
ในแง่มุมของแบบสำรวจ Generic Ballot ซึ่งถามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยตรงว่าหากวันนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรส จะเลือกสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคใด โดยไม่ระบุชื่อตัวบุคคล ผลปรากฏว่าประชาชนทั่วไปให้ความนิยมกับพรรคเดโมแครตมากกว่าพรรครีพับลิกันด้วยคะแนน 46% ต่อ 38%
ช่องว่างคะแนนที่พรรคเดโมแครตนำหน้าอยู่ 8% ในขณะนี้นับว่าหดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจฉบับก่อนหน้าที่รอยเตอร์สและอิปซอส ดำเนินการเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ซึ่งในครั้งนั้นพบว่าพรรคเดโมแครตมีคะแนนนิยมนำหน้าพรรครีพับลิกันถึง 11%
พรรคเดโมแครตได้เปรียบสภาผู้แทนราษฎร ยากลำบากในวุฒิสภา
คำถามประเภท Generic Ballot ช่วยให้เห็นภาพรวมได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศต้องการให้พรรคใดเข้ามามีอำนาจในสภาคองเกรส Although However คำถามนี้ไม่ได้สะท้อนถึงรายละเอียดปลีกย่อยของการแข่งขันในทุกรัฐหรือทุเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าพรรคใดจะสามารถครองเสียงข้างมากทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา
นักยุทธศาสตร์ทางการเมืองจากทั้งสองพรรคใหญ่ต่างมองไปในทิศทางเดียวกันว่า พรรคเดโมแครตมีโอกาสดที่สุดที่จะคว้าชัยชนะและครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีที่นั่งทั้งหมด 435 ที่นั่งให้ชิงชัยในการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม พรรคเดโมแครตจะต้องเผชิญกับงานที่หนักและลำบากยิ่งขึ้นในเส้นทางการมุ่งสู่ชัยชนะในวุฒิสภา โดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา พรรคเดโมแครตตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบหรือตั้งรับในรัฐอะแลสกาและรัฐมิชิแกน ซึ่งเป็นรัฐที่สำคัญสำหรับการชิงที่นั่งในวุฒิสภา
32% พอใจการทำงานทรัมป์ ผู้สนับสนุนเดโมแครตตื่นตัวสูงสุด
ผลสำรวจพบว่ามีเพียง 32% ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่ยอมรับและพอใจกับการทำงานของโดนัลด์ ทรัมป์ ในทำเนียบขาว ซึ่งตัวเลขนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้า และสูงกว่าระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เพียงเล็กน้อยที่ 31% จากการสำรวจเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้าเท่านั้น
ในบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้แล้ว มีประชาชนที่มีจุดยืนเป็นอิสระหรือไม่ฝักใฝ่พรรคใดราว 50% ที่มองว่าการโหวตของพวกเขาในศึกเลือกตั้งสภาคองเกรสครั้งนี้ เปรียบเสมือนเป็นการลงคะแนนเพื่อต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์ โดยตรง
ขณะที่มีเพียง 13% เท่านั้นที่ระบุว่าจะโหวตสนับสนุนโดนัลด์ ทรัมป์ และมี 33% บอกว่าประธานาธิบดีรายนี้ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนของพวกเขาในครั้งนี้ สะท้อนถึงความแตกแยกและกระแสต่อต้านที่มีต่อผู้นำสหรัฐอเมริกา
ค่าครองชีพสูงเป็นประเด็นสำคัญที่สุด ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 78% กังวล
ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถึง 78% ระบุชัดเจนว่า ค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะกลายเป็นประเด็นสำคัญมากหรือสำคัญที่สุดในการตัดสินใจว่าพวกเขาจะลงคะแนนเสียงให้กับพรรคใด ซึ่งประเด็นทางเศรษฐกิจกลายเป็นหัวใจหลักของการรณรงค์หาเสียงในปีนี้
เมื่อถามถึงการเปรียบเทียบความสามารถของพรรคในการจัดการประเด็นค่าครองชีพ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเลือกพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันด้วยคะแนน 43% ต่อ 32% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชอบในเชิงนโยบายของประชาชนที่มีต่อพรรคเดโมแครตในด้านการบริหารเศรษฐกิจ
บรรดาผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตดูมีความกระตือรือร้นมากกว่าในการเตรียมตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ โดยทางพรรคหวังว่าพลังนี้จะนำไปสู่ความได้เปรียบในเรื่องจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์จริงในวันเลือกตั้ง
ผลสำรวจล่าสุดพบว่า บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากพรรคเดโมแครตถึง 49% ระบุว่ารู้สึกกระตือรือร้นอย่างมากในการออกมาใช้สิทธิ์ในปีนี้ ในขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน มีเพียง 33% เท่านั้นที่แสดงความรู้สึกตื่นเต้นหรือพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ในระดับเดียวกัน
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