สำรวจโลกแห่งการเรียนรู้และศิลปวัฒนธรรมผ่านมุมมองสื่อสร้างสรรค์

เจาะลึกเนื้อหาหลากหลายจากไทยพีบีเอสที่ครอบคลุมทั้งด้านความสัมพันธ์ จิตวิทยา ศิลปะดนตรี ละครย้อนยุค วิทยาศาสตร์ควอนตัม และการค้นหารากเหง้าของคนไทย
ท่ามกลางความหลากหลายของเนื้อหาที่นำเสนอผ่านสื่อสร้างสรรค์ในปัจจุบัน เราพบว่าการถ่ายทอดเรื่องราวของมนุษย์นั้นมีมิติที่ลึกซึ้งและครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิต ตั้งแต่เรื่องของความยุติธรรมที่ยึดถือเป็นบรรทัดฐาน เช่น เรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟงผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์สุจริตในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งความเฉลียวฉลาดของท่านเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแผ่นดิน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความยุติธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์โหยหาในทุกยุคสมัย ขณะเดียวกันในมิติของความสัมพันธ์ที่เปราะบาง เราได้เห็นเรื่องราวของอ้นและจิระ คู่รักที่คบหากันมานานเกือบ 7 ปี แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรักที่เคยหอมหวานกลับกลายเป็นคำถามที่ยากจะตอบ ความเงียบที่เริ่มปกคลุมความสัมพันธ์นำไปสู่ภาวะความเครียดสะสมจนทำให้อ้นต้องเผชิญกับอาการนอนไม่หลับ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าความรักอาจมาถึงทางตัน และต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าความรู้สึกที่มีให้กันนั้นยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีแง่มุมของการค้นหาความสุขผ่านตัวละครอย่าง ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งในโลกที่วุ่นวาย รวมถึงการแบ่งปันความรักที่ไม่มีเงื่อนไขดังเช่นเรื่องราวของ Real Dog ที่แสดงให้เห็นว่าการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือความสุขที่แท้จริง ในด้านของศิลปะและบันเทิง ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอผลงานที่สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมอย่างซีรีส์ ท่วงทำนองที่เลือนหาย หรือ Finding the Last Note ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมี ผู้กำกับโจ นิติ ปลัดกอง เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง ขณะที่ในด้านของดนตรี เราได้เห็นอิทธิพลของครูสลา คุณวุฒิ ผู้สร้างสรรค์บทเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานที่ก้าวข้ามขีดจำกัดจากการเป็นเพลงเฉพาะกลุ่มสู่เพลงที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศ ผ่านบทเพลงที่เข้าถึงอารมณ์อย่าง สิเทน้องให้บอกแน หรือ ดอกจานประหารใจ ซึ่งถูกนำมาถ่ายทอดใหม่โดยศิลปินหลายท่าน เช่น เวียง นฤมล และ ตัส ชนะชัย สร้างความประทับใจให้ผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีละครย้อนประวัติศาสตร์เรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ ในบทบาทของ ปกรณ์ เชฟผู้เนี้ยบและเข้มงวด ซึ่งต้องร่วมงานกับ นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาวที่มีเส้นทางชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรค จนเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเมื่อนุชนาฏล้มป่วยจนสลบกลางห้องพัก และยังมีเส้นเรื่องของการทวงคืนความยุติธรรมของ หลิว ที่ต้องออกตามหา ชานนท์ เพื่อเอาผิด ราเชน ผู้ที่ทำให้ชีวิตของเธอและครอบครัวต้องพังทลายลง ไม่เพียงแต่ความบันเทิง แต่การส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพยังเป็นสิ่งสำคัญ รายการ ยูเรก้า ท่องโลกวิทยาการ ได้พาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ บิดาผู้ให้กำเนิด ฟิสิกส์ควอนตัม ซึ่งมีความซับซ้อนในการท้าทายทฤษฎีของตนเองและผู้อื่น เพื่อสร้างรากฐานความเข้าใจในจักรวาลที่ถูกต้องยิ่งขึ้น ในขณะที่ด้านสุขภาพ รายการคนสู้โรคได้ให้คำเตือนที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคไตเกี่ยวกับผลไม้ที่ดูเหมือนจะมีประโยชน์ เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ซึ่งในความเป็นจริงอาจกลายเป็นยาพิษที่ส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตหากรับประทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการทำงานของไตอย่างรุนแรง และปิดท้ายด้วยการค้นหาตัวตนของคนไทยผ่านสารคดี เธอ เขา เรา ใคร ซึ่งเป็นการเดินทางสำรวจทั่วประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงการตรวจระดับพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามที่สำคัญที่สุดว่า คนไทยคือใครและมีต้นกำเนิดมาจากไหนกันแน่ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจในรากเหง้าของตนเองอย่างยั่งยื.
