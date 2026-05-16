สำรวจโลกแห่งการเรียนรู้และความบันเทิงผ่านคอนเทนต์คุณภาพจากไทยพีบีเอส

เจาะลึกรายการเด่นจากไทยพีบีเอสที่ผสมผสานทั้งสารคดีค้นหารากเหง้าคนไทย ละครย้อนยุคที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไต และวิทยาศาสตร์ควอนตัม เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอคอนเทนต์ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกมิติของสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นคือสารคดีชุด 'เธอ เขา เรา ใคร' ซึ่งเป็นการออกเดินทางสำรวจคนบนแผ่นดินไทยในปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม และภาษา ผสมผสานกับการวิเคราะห์ในระดับพันธุกรรมหรือ DNA เพื่อค้นหาคำตอบที่สำคัญว่าแท้จริงแล้วคนไทยคือใครและมีที่มาอย่างไร ซึ่งการนำเสนอข้อมูลหลักฐานใหม่ๆ นี้ช่วยให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงรากเหง้าของตนเองอย่างลึกซึ้งและเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยสารคดีชุดนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อให้ผู้ชมได้ร่วมเดินทางค้นหาความจริงไปพร้อมกัน ในด้านของความบันเทิงที่แฝงไปด้วยข้อคิดและบทเรียนชีวิต ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนผ่านตัวละครอย่าง อ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาอย่างยาวนานเกือบ 7 ปี แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรักที่เคยหวานชื่นกลับเริ่มเผชิญกับคำถามและความเงียบเหงา จนนำไปสู่ภาวะความเครียดสะสมและการนอนไม่หลับ ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาความสัมพันธ์ในผู้ใหญ่ที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของ 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอน 'วิชาความสุข' เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเข้าใจตนเอง ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพจิตในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความกดดัน ขณะเดียวกันยังมีการนำเสนอละครรักย้อนประวัติศาสตร์เรื่อง 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี' ซึ่งได้นักแสดงคุณภาพอย่าง ก๊อต จิรายุ มารับบทเป็น ปกรณ์ เชฟผู้เนี้ยบและเข้มงวดที่ต้องร่วมงานกับ นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาว ซึ่งเนื้อเรื่องจะพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสัมผัสความรักและความผูกพันท่ามกลางฉากหลังทางประวัติศาสตร์ที่งดงาม พร้อมด้วยเพลงประกอบที่ไพเราะสะกดใจ นอกเหนือจากด้านศิลปวัฒนธรรมและละคร ทางสถานียังให้ความสำคัญกับข้อมูลด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น รายการ 'คนสู้โรค' ที่ออกมาเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับผลไม้ไทยที่เป็นที่นิยมอย่าง มะเฟือง กล้วย ทุเรียน และมะม่วงสุก ซึ่งแม้จะมีประโยชน์ต่อคนทั่วไป แต่สำหรับผู้ป่วยโรคไต ผลไม้เหล่านี้อาจกลายเป็นอันตรายถึงชีวิตหากรับประทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสม การให้ข้อมูลที่ชัดเจนเช่นนี้ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติสามารถวางแผนการรับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่รายการ '#Eureka ท่องโลกวิทยาการ' ได้พากลุ่มผู้ชมไปเจาะลึกโลกของ ฟิสิกส์ควอนตัม ผ่านการต่อสู้ทางความคิดของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ บิดาแห่งควอนตัมที่เคยท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น เพื่อหาความจริงสูงสุดของจักรวาล ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์และการตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล ปิดท้ายด้วยการนำเสนอจิตวิญญาณของการแบ่งปันและศิลปะแห่งเสียงเพลง โดยมีการถ่ายทอดเรื่องราวของกลุ่ม Real Dog ที่เน้นการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างการวิ่งมาราธอนในจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะงาน 'จอมบึงมาราธอน' ซึ่งเป็นงานวิ่งระดับตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอคุณค่าของเพลงลูกทุ่งอีสานผ่านบทเพลงจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ซึ่งเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์บทเพลงที่เข้าถึงหัวใจคนไทยอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดหรือความหวัง ซึ่งได้รับการนำมาขับร้องใหม่โดยศิลปินหลายท่าน ทำให้บทเพลงเหล่านี้ยังคงความทันสมัยและทรงคุณค่าอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนความมุ่งมั่นของ ไทยพีบีเอส ในการเป็นสื่อสาธารณะที่มอบทั้งสาระและความบันเทิงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยื.
