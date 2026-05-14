สำรวจโลกแห่งความรู้และศิลปวัฒนธรรมผ่านคอนเทนต์สร้างสรรค์ของ Thai PBS

รวบรวมไฮไลต์รายการเด็ดจาก Thai PBS ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ควอนตัม สิ่งแวดล้อมทางทะเล ประวัติศาสตร์ไทย และการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไต
โลกของการนำเสนอเนื้อหาผ่านหน้าจอโทรทัศน์ของไทยพีบีเอสในปัจจุบันได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการเป็นเพียงสถานีข่าวสาร แต่ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสำรวจจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง เริ่มต้นด้วยการสะท้อนภาพความยุติธรรมผ่านตัวละครระดับตำนานอย่างเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์สุจริตในสมัยราชวงศ์ซ่ง ความเฉลียวฉลาดของท่านไม่เพียงแต่ใช้ในการตัดสินคดีความ แต่ยังเป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของความถูกต้องเหนือสิ่งอื่นใด ขณะเดียวกันในมิติของความสัมพันธ์ร่วมสมัย เรื่องราวของอ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาเกือบ 7 ปี กลับสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของความรักเมื่อเวลาผ่านไป ความเงียบที่ค่อยๆ คืบคลานเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะ และความเครียดสะสมที่ทำให้อ้นต้องเผชิญกับอาการนอนไม่หลับ นำไปสู่คำถามสำคัญที่ว่าความรักในรูปแบบเดิมยังคงมีอยู่หรือไม่ สิ่งนี้เชื่อมโยงกับบทบาทของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและไม่ง่ายอย่างที่คิด รวมถึงแนวคิดแบบ Real Dog ที่เน้นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นคุณธรรมที่สังคมปัจจุบันโหยหาอย่างยิ่ง ในส่วนของการวิเคราะห์เจาะลึกเหตุการณ์โลกและประเด็นทางสังคม รายการทันโลก กับ Thai PBS ได้นำเสนอเนื้อหาที่เข้มข้น ตั้งแต่การติดตามความคืบหน้าของสภาในการบรรจุวาระ พ.
ร. ก.
กู้เงินจำนวน 4 แสนล้านบาท ไปจนถึงการแกะรอยเบื้องหลังธุรกิจของซุน หมิงเฉิน ที่มีหญิงไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับสากล นอกจากนี้ยังมีการสำรวจปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมป๊อปผ่านมุมมองของ เติ้ล กิตติภัค ทองอ่วม ผู้กำกับและคนเขียนบทชื่อดัง ที่มาวิเคราะห์ว่าทำไมผลงานบางเรื่องจึงกลายเป็นมีมที่โดนใจคนหลายเจเนอเรชัน ทั้ง Gen Y และ Gen Z ซึ่งเป็นการสะท้อนว่าศิลปะการเล่าเรื่องที่เข้าถึงอารมณ์สามารถก้าวข้ามกาลเวลาได้ ด้านสิ่งแวดล้อมมีการหยิบยกรายงาน EHIA และข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลมาตีแผ่ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลระนอง เพื่อให้สังคมได้ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์ว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นคุ้มค่าหรือไม่หากต้องแลกด้วยระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ และในด้านวิทยาศาสตร์ รายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ได้พาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดของไอน์สไตน์ ผู้ร่วมวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม แต่ในขณะเดียวกันเขากลับต้องลุกขึ้นมาท้าทายทฤษฎีเหล่านั้นเพื่อค้นหาความจริงที่สมบูรณ์ที่สุดของจักรวาล สำหรับด้านศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง ไทยพีบีเอสยังคงส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสานจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ผู้สร้างสรรค์บทเพลงที่กินใจคนไทยทั่วประเทศ เช่น เพลงสิเทน้องให้บอกแน และดอกจานประหารใจ ซึ่งถูกนำมาถ่ายทอดใหม่ผ่านเสียงร้องของศิลปินรุ่นหลัง ทำให้เพลงลูกทุ่งไม่เป็นเพียงความบันเทิงเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีลมหายใจ ขณะที่ในโลกของละคร เรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ได้นำเสนอความรักข้ามพรมแดนและประวัติศาสตร์ โดยมี ก๊อต จิรายุ มารับบทเป็น ปกรณ์ เชฟหนุ่มผู้เนี้ยบและเข้มงวด ที่ต้องทำงานร่วมกับ นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาวผู้มีความมุ่งมั่น เรื่องราวเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการค้นหาความจริง โดยเฉพาะตัวละครหลิวที่พยายามทวงคืนความยุติธรรมให้กับพ่อที่เสียชีวิตและตามหาชานนท์ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ ปิดท้ายด้วยการดูแลสุขภาพในรายการคนสู้โรค ที่ให้ความรู้เรื่องโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยเตือนถึงอันตรายของผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตหากรับประทานไม่ถูกวิธี และโครงการสารคดี เธอ เขา เรา ใคร ที่ใช้การตรวจ DNA และหลักฐานทางโบราณคดีเพื่อค้นหาคำตอบว่าแท้จริงแล้วคนไทยมาจากไหน ซึ่งเป็นการรวบรวมทุกมิติของความรู้ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยื
Thai PBS สารคดี สุขภาพ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
