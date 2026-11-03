สำรวจพบเดโมแครตชนะรีพับลิกันเรื่องค่าครองชีพ ทรัมป์ติดลบหนัก
ผลสำรวจล่าสุดชี้ พรรคเดโมแครตได้รับความไว้วางใจมากกว่ารีพับลิกันในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพ พร้อมเปิดเผยสถิติความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ดิ่งลงลึกในกลุ่มผู้สนับสนุนอิสระ
ผลการสำรวจความเห็นล่าสุดระบุชัดเจนว่า พรรคเดโมแครตได้รับคะแนนความไว้วางใจจากประชาชนในการจัดการประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น มากกว่าพรรครีพับลิกัน โดยสัดส่วนคะแนนสนับสนุนอยู่ที่ระดับ 43% ต่ำกว่าฝ่ายตรงข้ามที่ 32% ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเด็นทางเศรษฐกิจกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางการออกเสียงในศึกเลือกตั้งครั้งปัจจุบัน
ความนิยมทรัมป์ดิ่ง ผู้สนับสนุนอิสระปฏิเสธการลงคะแนนหนุน
สถานะความนิยมที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังกลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่งใหญ่สำหรับพรรครีพับลิกัน ในยุทธศาสตร์การรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรส โดยผลสำรวจชิ้นนี้เปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนกระแสความไม่พอใจต่อผู้นำสหรัฐฯ อย่างรุนแรงในหมู่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดอย่างชัดเจนAlso readChatGPT เตรียมรวม Chat และ Work พร้อมใช้โควตาร่วมกับ Codex
ข้อมูลจากการสอบถามชี้ให้เห็นว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกลุ่มอิสระ (Independent Voters) จำนวน 50% ระบุเจตจำนงชัดเจนว่าตั้งใจที่จะลงคะแนนเพื่อต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ ขณะที่มีสัดส่วนเพียง 13% เท่านั้นที่ยังคงตั้งใจจะลงคะแนนสนับสนุน ซึ่งตัวเลขทั้งสองส่วนนี้แสดงผลความแตกแยกทางนโยบายและทิศทางทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
พลังการ动员ของฐานเสียง เดโมแครตกระตือรือร้นกว่ารีพับลิกัน
ปัจจัยสำคัญอีกประการที่ส่งผลต่อสมรภูมิการเลือกตั้งคือ ระดับความกระตือรือร้นในการออกไปใช้สิทธิ์ของฐานเสียงแต่ละพรรค โดยกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตมีอัตราความตื่นเต้นต่อการเดินทางไปลงคะแนนเสียงสูงถึง 49% ขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันมีสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่เพียง 33% เท่านั้น
ความแตกต่างของอัตราการตื่นตัวในระดับสองหลักนี้ อาจส่งผลโดยตรงต่อจำนวนผู้มาใช้บริการสิทธิเลือกตั้งโดยรวม และเพิ่มโอกาสในการคว้าชัยชนะให้กับพรรคเดโมแครตในตลาดเสียงสำคัญต่างๆ แม้ว่าการแข่งขันจะยังคงดุเดือดในบางพื้นที่ก็ตาม
โอกาสสภาผู้แทนฯ ชัดเจน แต่วุฒิสภาการแข่งขันยังสูง
แม้บรรดานักยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะประเมินภาพรวมว่า พรรคเดโมแครตมีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะคว้าชัยชนะและกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร แต่สถานการณ์ในการแข่งขันเพื่อชิงเสียงข้างมากในวุฒิสภายังคงถือเป็นเรื่องยากสำหรับพรรคเดโมแครต
เหตุผลหลักมาจากการที่พรรคต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสียเปรียบในการแข่งขันล่าสุดในรัฐมิชิแกนและรัฐอลาสกา ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งทำให้การรวบรวมคะแนนเสียงให้เพียงพอในสภาสูงมีความซับซ้อนและยากลำบากยิ่งขึ้น
รายละเอียดการสำรวจและข้อจำกัดของข้อมูล
ผลสำรวจความคิดเห็นชุดนี้ดำเนินกระบวนการผ่านระบบออนไลน์ โดยสุ่มสอบถามชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ทั่วประเทศ จำนวน 1,765 คน โดยทีมวิจัยระบุว่าข้อมูลนี้มีค่าความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) อยู่ที่บวก ลบ 2 จุดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงถึงความแม่นยำในระดับที่ยอมรับได้ในงานวิจัยทางการเมืองสมัยใหม่
การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับบรรยากาศทางการเมืองก่อนหน้าการหย่อนบัตร ซึ่งเน้นหนักไปที่ประเด็นเศรษฐกิจและความเป็นผู้นำระดับชาติ เป็นตัวแปรหลักที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมการเลือกของประชาชนในขณะนี้
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