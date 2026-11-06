สำรวจความกังวลบ้านพักผู้สูงอายุ: สุขภาพและมาตรฐานคือหัวใจสำคัญ
ผลสำรวจ LineToday พบ 39.1% กังวลสุขภาพและ 31.5% ขาดเวลาเลี้ยงดู ชี้สังคมต้องการมาตรฐานตรวจสอบได้เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงวัย
ผลการสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนโดยแพลตฟอร์ม LineToday ชี้ให้เห็นถึงภาพรวมความกังวลของสังคมไทยที่มีต่อทางเลือกในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ นอกเหนือจากโรงพยาบาล ผลสำรวจเน้นย้ำว่าปัญหาหลักไม่ใช่แค่เรื่อง ค่าใช้จ่าย แต่เป็นเรื่องของคุณภาพการดูแลและความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ซึ่งสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของครอบครัวที่ต้องการส่งต่อภาระการดูแลให้มีความปลอดภัยและมาตรฐานมากขึ้น
ความกังวลต่อคุณภาพการดูแลและทักษะบุคลากร
ประเด็นความกังวลสูงสุดสำหรับผู้ที่พิจารณาส่งผู้สูงอายุเข้าบ้านพักหรือนิคมดูแลผู้สูงอายุ คือเรื่องคุณภาพการดูแลโดยรวม ซึ่งผลการสำรวจระบุชัดเจนว่า 39.1% ของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ โรคเรื้อรัง และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เป็นลำดับแรก รองลงมาคือ 22.9% ที่หวั่นใจเรื่องการหกล้มหรืออุบัติเหตุที่ไม่มีการช่วยเหลือทันที และ 12.6% กังวลต่อปัญหาสมองเสื่อมและสุขภาพจิตAlso readจับตา 'พลอย วลินทร์' ตัวเต็งชิงมง 'มิสแกรนด์เพชรบุรี 2025'
ในขณะที่มุมมองของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล พบว่า 14.8% เป็นกลุ่มที่กังวลเรื่องผู้ดูแลไม่เพียงพอหรือขาดทักษะเฉพาะทาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในทรัพยากรบุคคล ในขณะที่ 13.6% กังวลว่ามาตรฐานการดูแลสุขอนามัย อาหาร และการรับมือเหตุฉุกเฉินไม่ได้รับประกันคุณภาพตามหลักวิชาการ และ 12.8% ยังคงมีข้อแม้เรื่องความโปร่งใสของค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ยังมี 12.2% ที่กังวลเรื่องสภาพจิตใจของผู้สูงอายุที่ต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่และอาจเกิดความโดดเดี่ยว ขณะที่กลุ่มที่ 0.8% ระบุว่าไม่กังวลเรื่องใดเป็นพิเศษ และ 2.0% ยังคง undecided หรือไม่มีคำตอบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าการตัดสินใจส่งผู้สูงอายุออกนอกบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายและมีความละเอียดอ่อนสูง
อุปสรรคของการดูแลและข้อจำกัดของครอบครัว
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ทำให้ครอบครัวไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเองได้เต็มที่ ผลสำรวจจาก LineToday พบว่า 31.5% ระบุว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคือเวลาที่ไม่เพียงพอและขาดคนช่วย分担ภาระนี้ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่สมาชิกครอบครัวต้องทำงานหนักและแข่งขันกับเวลา
รองลงมาคือ 24.0% ที่เผชิญกับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่ารายได้ปัจจุบันจะสามารถรองรับได้ และ 17.9% ที่ขาดความรู้ ทักษะ หรืออุปกรณ์จำเป็นในการปฐมพยาบาลและดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง ทำให้การดูแลที่บ้านอาจเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้สูงอายุได้
อีกทั้ง 12.4% ระบุว่าเข้าถึงบริการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชนได้ยากลำบาก ขณะที่ 8.3% เล่าถึงภาวะหมดไฟและภาระทางกายภาพที่หนักอึ้งของผู้ดูแลหลักในครอบครัว ซึ่งทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าคำว่า "ครอบครัว" อาจไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลแบบเต็มเวลา (Full-time Care) โดยผู้เชี่ยวชาญ
มาตรฐานตรวจสอบได้และปัจจัยเลือกสถานดูแล
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ประชาชนใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานดูแลผู้สูงอายุ คือ "มาตรฐานที่ตรวจสอบได้" ซึ่งครองตำแหน่งอันดับหนึ่งด้วยสัดส่วน 32.9% ตามมาด้วย 31.7% ที่ให้ความสำคัญกับสถานที่ที่สะอาด ปลอดภัย และระบบรับมือเหตุฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ขณะที่ 16.5% มองว่าทักษะและจำนวนผู้ดูแลที่เหมาะสมเป็นปัจจัยชี้ขาด
ในแง่ของภูมิภาค ผลสำรวจพบความแตกต่างที่น่าสนใจ โดยภาคใต้ (44.7%) ภาคเหนือ (40.7%) กรุงเทพมหานคร (39.4%) และภาคกลาง (33.5%) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางกายและสถานที่เป็นหลัก แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (39.0%) และภาคตะวันออก (36.9%) ให้ความสำคัญกับระบบมาตรฐานและการตรวจสอบได้สูงกว่า ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของความต้องการในแต่ละพื้นที่
แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะได้รับการคัดเลือกเพียง 6.1% ในฐานะปัจจัยสำคัญที่สุด แต่การสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมอาจไม่ใช่ปัจจัยตัดสินใจอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ ทำให้การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุควรเน้นการสร้าง Trust หรือความไว้วางใจผ่านการตรวจสอบมาตรฐานที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและแนวทางปฏิบัติ
ผลการสำรวจนี้เป็นสัญญาณเตือนให้ภาคธุรกิจและภาครัฐต้องยกระดับคุณภาพบริการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยภาครัฐควรพัฒนาบริการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัว เช่น ผู้ช่วยดูแลแบบรายชั่วโมง บริการดูแลระหว่างวัน (Day Care) และการฝึกอบรมทักษะให้ผู้ดูแลอย่างเข้มข้น
นอกจากนี้ ควรบังคับใช้มาตรฐานการตรวจประเมินสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ครอบครัวสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริง而非ความเชื่อส่วนบุคคล และต้องมีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สูงอายุ
สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแนวคิดจากการมอง "บ้านพัก" เป็นเพียงที่พักอาศัย มาเป็น "ศูนย์ดูแลที่มีมาตรฐานทางการแพทย์และสังคม" ที่เคารพศักดิ์ศรีและเน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวไทยในอนาคต
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