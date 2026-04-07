สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการตำรวจหลายตำแหน่ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นหลายตำแหน่ง ทั้งระดับ พลตำรวจเอก พลตำรวจโท และ พลตำรวจตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ \ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประกาศรายชื่อ ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ พลตำรวจโท สมประสงค์ เย็นท้วม เป็น พลตำรวจเอก พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ เป็น พลตำรวจเอก ซึ่งเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป\นอกจากนี้
ยังมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับ พลตำรวจตรี อีกหลายนาย เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง พลตำรวจตรี เกษมสันติ อยู่สุขสมบูรณ์ เป็น พลตำรวจโท พลตำรวจตรี ธรรมนูญ ประยืนยง เป็น พลตำรวจโท พลตำรวจตรี ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็น พลตำรวจโท พลตำรวจตรี นพดล กรึงไกร เป็น พลตำรวจโท พลตำรวจตรี นรินทร์ บูสะมัญ เป็น พลตำรวจโท พลตำรวจตรี ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ เป็น พลตำรวจโท พลตำรวจตรี พิทักษ์ ท้วมเกร็ด เป็น พลตำรวจโท พลตำรวจตรี พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล เป็น พลตำรวจโท พลตำรวจตรี วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ เป็น พลตำรวจโท พลตำรวจตรี วีรพล เจริญศิริ เป็น พลตำรวจโท พลตำรวจตรี วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง เป็น พลตำรวจโท พลตำรวจตรี อาชาน จันทร์ศิริ เป็น พลตำรวจโท พลตำรวจตรี อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม เป็น พลตำรวจโท ซึ่งการแต่งตั้งเหล่านี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความอาวุโสของข้าราชการตำรวจแต่ละนาย\อีกทั้งยังมีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในระดับ พลตำรวจตรี ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พันตำรวจเอก กิตติเชษฐ์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก กิตติศักดิ์ เที่ยงกมล เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก กิติพัฒน์ พงศ์พะนัส เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก จักรภพ ท้าวฤทธิ์ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ชณพล วันขวัญ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ชยากร เทศะบำรุง เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ชัยยศ วรักษ์จุนเกียรติ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก เชษฐา เชยชุ่ม เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ฐิติภัทร อินทรรักษ์ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ดนัย รัตนประเสริฐ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ดามพ์ ทองใบ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ดำเนิน กันอ่อง เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก นพ นรชาญ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก บุญชัย ปัญญาธรานุกูล เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก บุญฤทธิ์ ศรีวิจิตร เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก เผ่าภากร รามนุช เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก พงศ์ศักดิ์ สุขอิ่ม เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก พงษ์พันธ์ จันทรอาภา เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก พจน์ ฟอร์ตี้ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก พัลลภ สุภิญโญ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก พีระพงษ์ เหล่าธนาวิน เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ไพฑูรย์ อินทรัตน์ชัยกิจ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ภาณุวัฒน์ บัวชาติ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ยุทธนา บุญเมือง เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ลือศักดิ์ ดำเนินสวัสดิ์ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก วรชาติ รสจันทน์ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก วรธัช วิชชุวาณิชย์ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก วิเชียร อ่อนฉ่ำ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก ศักดิ์สุราษฎร์ ตลับนาค เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก สมชาย เขียวจักร์ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก สมชาย ศรีศรยุทธ์ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก สมโภช สุวรรณจรัส เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก สมิง รอดรัตษะ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก สุทธิศักดิ์ วันที เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก สุพมาส บัวลาด เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก สุรัตน์ ส่งเสริม เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก อนุกูล ดาวลอย เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก อภิชัย กรอบเพชร เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก อรรถพล พงษ์สุพรรณ เป็น พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก อิทธิโชค เกิดผล เป็น พลตำรวจตรี และ พันตำรวจเอกหญิง บุศรา จงรักชอบ เป็น พลตำรวจตรีหญิง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ การแต่งตั้งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไ
