สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026

พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผยถึงความห่วงใยของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากการลักลอบเปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์และการจัดให้มีการเล่นการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินและอาจก่ออาชญากรรมประเภทอื่นเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ที่เกิดจากการพนัน
วันนี้ (11 มิ. ย.69) พล. ต. ต.
ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล. ต. อ.
กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาการลักลอบเปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์และการจัดให้มีการเล่นการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกวาดล้าง ดำเนินคดี และเสนอปิดกั้นเว็บไซต์การพนันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่จะมาถึงนี้ มีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลและการหลอกลวงของเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และอาจนำไปสู่การก่ออาชญากรรมประเภทอื่นเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ที่เกิดจากการพนั
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