สำนักอนามัย กทม. จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทำหมัน ฝังไมโครชิป และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ปชช. เขตดอนเมือง 'ทำหมัน-ฉีดฝังไมโครชิป -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า' ไม่มีค่าใช้จ่าย 12 -14 มิ.ย. 69
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งหน่วย สัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการ ปชช.
เขตดอนเมือง 'ทำหมัน-ฉีดฝังไมโครชิป -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า' ไม่มีค่าใช้จ่าย 12 -14 มิ. ย. 69 เช็กตารางเวลา เงื่อนไขได้ที่นี่สำนักอนามัย กทม.
จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทำหมัน ฝังไมโครชิป และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2569 ณ สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง การทำหมันต้องจองคิวล่วงหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เขตดอนเมือง ส่วนการฝังไมโครชิปและฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน (มีจำนวนจำกัดต่อวัน) มีเงื่อนไขสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับบริการ เช่น สุนัขและแมวสำหรับทำหมันต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไปและงดน้ำอาหาร ส่วนการฉีดวัคซีนต้องมีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเปรมประชากรคนไทย คลองเปรมสายน้ำเดียวกันโดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการทำหมัน ฉีดฝังไมโครชิป และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ณ สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2569 รวม 1,300 ตัว ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
สัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทำหมัน ฉีดฝังไมโครชิป ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ฟรี สำนักอนามัย กทม.
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