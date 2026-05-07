สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยข้อมูลเท็จจาก AI และ Deepfake ต้นตอมาจากต่างประเทศ

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประกาศเตือนสาธารณชนเกี่ยวกับข้อมูลเท็จที่เกิดจากเทคโนโลยี AI และ Deepfake ที่ถูกนำมาใช้ในการตัดต่อภาพและเสียงของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางทุจริตและทางการค้า ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
สำนักงานเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประกาศข้อความสำคัญเกี่ยวกับ ข้อมูลเท็จ ที่เกิดจากระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยี Deepfake ที่ถูกนำมาใช้ในการตัดต่อภาพและเสียงของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางทุจริตและทางการค้า ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิด กฎหมาย อย่างชัดเจน จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าการกระทำดังกล่าวมีต้นกำเนิดมาจากต่างประเทศ ทำให้การดำเนินการตาม กฎหมาย ภายในประเทศยังไม่สามารถทำได้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการทาง กฎหมาย ต่อไปอย่างเร็วที่สุด สำนักงานเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช ขอประกาศให้สาธารณชนทราบว่า ไม่ควรเชื่อข้อมูล รูปภาพ เสียง คำกล่าว หรือข่าวสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมิได้เป็นการเผยแพร่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของภัยทางเทคโนโลยีที่กำลังแพร่หลายในปัจจุบั.
สมเด็จพระสังฆราช AI Deepfake ข้อมูลเท็จ กฎหมาย
การใช้ AI ในองค์กรไทย: โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืนการใช้เทคโนโลยี AI ในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SMEs) ที่มักเน้นการเรียนรู้จากการทำงานจริง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบยังตามไม่ทัน ส่งผลให้การใช้ AI เน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในระยะสั้นมากกว่าการวางรากฐานที่ยั่งยืน เฟดเอ็กซ์ ได้เปิดตัวโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน AI ระดับโลก ให้แก่พนักงานกว่า 500,000 คนทั่วโลก รวมถึงทีมงานในประเทศไทย โดยจัดหลักสูตรอบรมตามสายงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการใช้งาน AI ให้สอดคล้องกับบทบาทของพนักงานในแต่ละภาคส่วน และสนับสนุนการนำ AI ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
รัฐบาลสหรัฐสร้างหน่วยงานใหม่เพื่อประเมินความเสี่ยง AI ต่อความมั่นคงชาติกระทรวงพาณิชย์สหรัฐสร้างหน่วยงาน CAISI เพื่อประเมินความเสี่ยงของ AI ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงชาติ โดยบริษัทต้องส่งโมเดล AI ให้ทดสอบโดยไม่มีระบบป้องกัน ขณะที่รัฐบาลพิจารณาเพิ่มการควบคุมอุตสาหกรรม AI
การสัมมนาเพื่อพัฒนาอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์ (AI Sovereignty) ของประเทศไทยการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์ (AI Sovereignty) ของประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา AI อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ออสการ์ห้ามใช้ AI ในสาขาการแสดงและบทภาพยนตร์ออสการ์ประกาศห้ามใช้ AI ในสาขาการแสดงและบทภาพยนตร์ กำหนดให้ต้องสร้างโดยมนุษย์เท่านั้น สะท้อนความกังวลต่อบทบาท AI ในวงการภาพยนตร์
งานวิจัยใหม่ Cambridge เปิดโผอาชีพที่ มนุษย์ยังเหนือกว่า AI แทนที่ไม่ได้สรุปข่าว งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cambridge พบว่าอาชีพแฮ็กเกอร์จะยังไม่ถูก AI แย่งงานเพราะสายงานนี้ไม่ไว้วางใจให้ AI เขียนโค้ดโจมตีระบบที่ซับซ้อน
เตือนภัยขั้นรุนแรง! มิจฉาชีพใช้ AI Deepfake ปลอมเป็นสมเด็จพระสังฆราช หลอกลวงประชาชนเพื่อผลประโยชน์สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเตือนพุทธศาสนิกชนระวังคลิปเสียงและภาพปลอมจาก AI ที่มีความแนบเนียนสูง พร้อมประสานงานหน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์เพื่อดำเนินคดีถึงที่สุด
