สำนักงานประกันสังคมชี้ขาดธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ขาดคุณสมบัติกรรมการประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมยืนยันมติ กกต. ให้ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ขาดคุณสมบัติกรรมการ ด้าน กกต. พิจารณาข้อเท็จจริงครบถ้วน พบมีหลักฐานใหม่ยืนยันการถูกไล่ออกจากงาน
สำนักงานประกันสังคม ออกหนังสือชี้แจงกรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการประกันสังคม อย่างละเอียด หลังจากที่มีการยื่นคำร้องคัดค้านตามกฎหมายและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน (กกต.) ซึ่ง กกต. ได้มีการพิจารณาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยในที่สุดว่า นาย ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายดังกล่าว ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามระเบียบการเลือกตั้งฯ ข้อ 23 โดย กกต. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายอย่างรอบด้าน และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าผู้ถูกคัดค้านขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน
มติ กกต. ลงโทษขาดคุณสมบัติด้วยเอกฉันท์
คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน (กกต.) ในฐานะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ดูแลกระบวนการเลือกตั้งดังกล่าว ได้ทำการทบทวนและพิพากษาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจนปรากฏผลออกมาชัดเจน โดยในคราวนี้ กกต. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายอย่างรอบด้านและได้มีมติเป็นเอกฉันท์สรุปว่าผู้ถูกคัดค้านอย่างนายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นการปิดคดีในขั้นตอนการวินิจฉัยคุณสมบัติก่อนเข้าสู่กระบวนการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการAlso readทำไมแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดเร็ว ทั้งที่แทบไม่ได้ใช้งาน? เช็ก 7 สาเหตุ พร้อมวิธีแก้ไข
เหตุผลตรวจสอบซ้ำต่างจากปี 2566 อย่างสิ้นเชิง
สำหรับข้อสงสัยที่ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องอาจมีต่อกรณีดังกล่าว ว่าเหตุใดในปี 2566 นายธนพงษ์ เคยได้รับการรับรองและดำรงตำแหน่งกรรมการประกันสังคมมาแล้ว 1 สมัย จากการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 นั้น สำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่า ในครั้งดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและติดตามข้อมูลของผู้สมัครตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยผู้สมัครในขณะนั้นได้ยืนยันว่าถูกไล่ออกงานเนื่องจากขาดงาน และที่สำคัญคือไม่มีผู้ยื่นหลักฐานหรือคำร้องคัดค้านในประเด็นดังกล่าว จึงไม่มีข้อมูลหรือเหตุอันควรให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม การพิจารณาในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงที่มีอยู่ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากนายจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่สำนักงานประกันสังคมไม่เคยได้รับมาก่อน จึงเป็นคนละประเด็นกับการตรวจสอบคุณสมบัติในการแต่งตั้งครั้งที่ผ่านมา
ขั้นตอนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ในส่วนของดำเนินการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมพิจารณาตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ประกอบกับระเบียบการเลือกตั้งฯ ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับจนครบจำนวน เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งต่อไป โดยกฎหมายกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการไว้เป็นการเฉพาะ จึงจำเป็นต้องมีกรรมการครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย
เลื่อนลำดับผู้สมัครรอพ้นกำหนดคัดค้านวันที่ 3 ธันวาคม 2569
อย่างไรก็ตาม ภายหลัง กกต. มีคำวินิจฉัยให้ผู้สมัครรายดังกล่าวขาดคุณสมบัติ สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการเลื่อนผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงในลำดับถัดไปขึ้นมาแทน แต่ยังไม่สามารถเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งให้ครบทั้ง 7 คนได้ในขณะนี้ เนื่องจากต้องรอให้พ้นกำหนดระยะเวลายื่นคัดค้านของผู้ที่ได้รับการเลื่อนลำดับขึ้นมาเป็นลำดับที่ 7 ซึ่งจะได้ทราบผลชัดเจนในวันที่ 3 ธันวาคม 2569 เพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องใช้สิทธิตามกฎหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ยืนยันความโปร่งใสตามหลักกฎหมายสุจริต
สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่า การตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย มิได้เลือกปฏิบัติหรือมุ่งกลั่นแกล้งบุคคลใด เมื่อมีการยื่นคำร้องคัดค้านและมีหลักฐานเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องตรวจสอบและดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด เพื่อรักษาความถูกต้องและความโปร่งใสของกระบวนการ พร้อมยึดมั่นในหลักสุจริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้คณะกรรมการประกันสังคมมีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วน สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน นายจ้าง และลูกจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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