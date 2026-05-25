สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกับธปท. ปปง. และ CIB เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินและพฤติกรรมการทำธุรกรรมต้องสงสัย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางธนาคารแห่งประเทศไทย
📆5/25/2026 1:22 PM
📰Thansettakij
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ACSC) ภายใต้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปง.) และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินและพฤติกรรมการทำธุรกรรมต้องสงสัย เพื่อยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยและสกัดกั้นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีการประชุมหารือเพื่อความร่วมมือ (Joint Operation) โดยบูรณาการกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลพฤติกรรมการทำธุรกรรมต้องสงสัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และสร้างความน่าเชื่อถืออย่างเป็นรูปธรรมในการกำกับดูแลการบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ACSC) ภายใต้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน และ พฤติกรรมการทำธุรกรรมต้องสงสัย เพื่อยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยและสกัดกั้น อาชญากรรมทางเทคโนโลยี นำโดย นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.

ล. ต. , นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. , นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท.

ได้รับมอบหมายโดยนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท. และพันตำรวจเอก วิญญู แจ่มใส ผู้กำกับการ กองกำกับการ 5 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก. ปปป.

) รักษาราชการแทน ผู้กำกับการ กองกำกับการ 3 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการกระความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ. ) ได้รับมอบหมายโดยพลตำรวจตรี ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก. ปอท.

) ร่วมหารือเพื่อความร่วมมือ (Joint Operation) โดยบูรณาการกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานให้คล่องตัวและบรรลุเป้าหมายในการเชื่อมโยงข้อมูลพฤติกรรมการทำธุรกรรมต้องสงสัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และสร้างความน่าเชื่อถืออย่างเป็นรูปธรรมในการกำกับดูแลการบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมาย ณ สำนักงาน ก. ล.

ต. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก. ล. ต.

กล่าวว่า ก. ล. ต. ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินและการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย จึงได้ผนึกกำลังกับ ธปท.

ปปง.

และ CIB และป้องกันการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นช่องทางในการกระทำอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงิน อันเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล (Connecting the dots) และบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เชื่อมั่นว่าการประสานงานร่วมกันกับทั้ง 4 หน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในมาตรฐานการตรวจสอบ ป้องกัน และสกัดกั้นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจของประเท

