สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชน: ปฏิบัติการลอบค้ายาข้ามชาติ เหตุผลและแนวป้องกัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนเกี่ยวกับปฏิบัติการลอบค้ายาข้ามชาติ โดยเฉพาะสุภาพสตรี ให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่ พฤติการณ์ของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รัก เพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจ ก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมาย
14 มิ.
ย.2569 - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยผลการสืบสวนขยายผลล่าสุดโดย กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งได้ทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ พฤติการณ์ของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รัก เพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจ ก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมาย หลังจากการจับกุมผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สรุปกลวิธีของคนร้ายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางป้องกันสำหรับประชาชน ดังนี้ 1.
การสร้างโปรไฟล์ที่หรูหราและดึงดูดใจ: มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดีย โดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดี แอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ วิศวกร หรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2.
การใช้คำหวานและการหว่านล้อม: คนร้ายจะเข้าหาหญิงไทยเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรัก โดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคต ร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อ: เมื่อเหยื่อเริ่มเชื่อใจและไว้วางใจ มิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้น เพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4.
การหลอกใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือ: เมื่อเหยื่อตกหลุมรัก มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับ ‘ของ’ โดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญ หรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจ สิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติด ซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ เช่น กล่องพัสดุ ถุงกาแฟ หรือซองขนม 5.
การใช้ช่องทางข้ามแดนตามธรรมชาติ: คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที
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