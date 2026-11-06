สาวโพสต์ช็อกแทนประกันรถพูดจาไม่ดี ยันต้องพึ่งพาตัวเองกลางคืน
ผู้ใช้ TikTok แชร์ประสบการณ์โดนตัวแทนประกันรถพูดจาไม่ uman สอนให้ซื้อเทปกาวมาแปะเองกลางคืนเปลี่ยว หลังรถเกิดอุบัติเหตุ เผยเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดหวังต่อบริการระดับชั้น 1
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เมื่อผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่อ @ kkwanjiii ได้โพสต์คลิปวิดีโอเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจ หลังประสบปัญหาจากการติดต่อขอความช่วยเหลือจากตัวแทน ประกันรถยนต์ เจ้าหนึ่ง ขณะเกิด อุบัติเหตุ บนถนนในช่วงเวลาค่ำคืนที่มืดมนและเปลี่ยวไกล
รายละเอียดเหตุการณ์อุบัติเหตุและคำกล่าวอ้าง
ผู้ใช้บริการรายนี้ระบุว่า เธอได้แจ้งเหตุกับทางบริษัทประกันภัยหลังจากที่รถของเธอเกิดอุบัติเหตุขึ้นและไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ แต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นคำแนะนำที่ขาดความใส่ใจต่อความปลอดภัยของเธอ โดยตัวแทนได้เสนอให้เธอไปหาซื้อเทปกาวหรือวัสดุอะไรก็ตามมาแปะซ่อมแซมรถไว้ชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้ทางบริษัทต้องส่งพนักงานเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายAlso readแคสเปอร์สกี้ เตือนธุรกิจค้าปลีกเอเชียแปซิฟิกระวังภัยไซเบอร์จู่โจมระบบตู้แช่
ในคลิปวิดีโอ เธอได้บันทึกเสียงบทสนทนาไว้ โดยตัวแทนประกันถามซ้ำหลายครั้งว่าสามารถหาวัสดุมาแปะได้ไหม และเมื่อเธอตอบว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าใดๆ ใกล้เลย ตัวแทนก็ยังยืนยันแนวคิดเดิมว่าควรหาอะไรมาแปะก่อนจะดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ซึ่งอาจใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าการให้ลูกค้าจัดการด้วยตนเอง
สภาพแวดล้อมและความรู้สึกของผู้ประสบเหตุ
ผู้โพสต์เล่าเสริมว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความตกใจและกลัวให้แก่เธออย่างมาก เพราะเป็นช่วงเวลาดึกดื่นที่ความมืดปกคลุมไปทั่ว ด้านข้างทางเป็นพื้นที่เปลี่ยวร้าง และเธอเป็นผู้หญิงที่เดินทางขับขี่ยานพาหนะเพียงลำพังในบริเวณนี้บ่อยครั้ง การที่รถเสียระหว่างทางในสภาวะเช่นนี้ย่อมสร้างความเครียดและความไม่ปลอดภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ความรู้สึกของเธอเปลี่ยนจากความหวังที่จะพึ่งพาบริการประกันภัยชั้น 1 ซึ่งปกติแล้วควรมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและสร้างความอุ่นใจ กลายเป็นความผิดหวังอย่างรุนแรงเมื่อพบว่าบริการดังกล่าวกลับผลักภาระและความรับผิดชอบกลับไปให้ลูกค้าต้องจัดการปัญหาด้วยตนเอง โดยแทบไม่มีการตรวจสอบความเสียหายหรือเสนอเส้นทางแก้ไขที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับสถานการณ์จริง
เธอระบุว่าความรู้สึกในตอนนั้นคือความสิ้นหวังและกลัว เพราะไม่เพียงแต่รถจะเสียแต่ยังต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เงียบเหงาและอันตราย การที่ตัวแทนประกันไม่มีท่าทีห่วงใยในความปลอดภัยของผู้บริโภค แต่กลับมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนหรือหลีกเลี่ยงการส่งทีมงาน ทำให้เธอร้องไห้ออกมาด้วยความสะเทือนใจและรู้สึกไร้ที่พึ่งพิงในยามวิกฤต
ปฏิกิริยาจากสังคมออนไลน์และข้อคิดเห็น
หลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ได้รับการตอบสนองและความคิดเห็นจากชาวโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก ผู้คนต่างแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตั้งคำถามรุนแรงต่อบริษัทประกันภัยเจ้าดังกล่าวว่าทำไมจึงให้บริการในลักษณะดังกล่าว หลายคนเข้ามาสอบถามชื่อของบริษัทเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานการบริการ
ประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างกว้างขวางคือ ขอบเขตและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการประกันภัยในยามฉุกเฉิน ผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเห็นพ้องต้องว่า ประกันภัยรถยนต์หรือประกันภัยอุบัติเหตุ ควรมีหน้าที่เป็นฐานรองรับทางจิตใจและทางกายภาพสำหรับลูกค้าในยามเดือดร้อน ไม่ใช่เพียงกระดาษสัญญาที่คอยตัดสิทธิ์หรือผลักภาระเมื่อเกิดปัญหา
นอกจากนี้ ยังมีเสียงวิจารณ์ต่อวัฒนธรรมการทำงานของบริษัทประกันภัยบางแห่งที่อาจมีนโยบายปิดกั้นการส่งทีมช่วยเหลือเพื่อประหยัดต้นทุนองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้ากับความเป็นจริงของการบริการในอุตสาหกรรมนี้ ผู้ใช้บริการมองว่าสิ่งนี้เป็นการทำลายความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้แบรนด์มานานหลายปี
ผลกระทบและแนวโน้มในอนาคต
เหตุการณ์นี้กลายเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสารและบริการลูกค้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการในเบื้องต้น แต่ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากบริษัทไม่สามารถอธิบายนโยบายหรือมาตรฐานการบริการได้อย่างชัดเจน ผู้ใช้บริการรายอื่นอาจสูญเสียความมั่นใจและเปลี่ยนไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ผู้โพสต์หวังว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ใช่จุดจบของความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัย แต่อาจเป็นบทเรียนสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนากระบวนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินให้มีมนุษยธรรมและความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยและได้รับความช่วยเหลือที่แท้จริงเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่คาดฝันบนท้องถนน
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