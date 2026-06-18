สาวไทยพ่ายยูเครนสุดเสียดาย 2-3 เซต ศึก VNL 2026 หล่นอันดับโลก

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายยูเครน 2-3 เซต ในศึก VNL 2026 สนาม 2 นัดแรก ส่งผลให้ยังไม่ชนะใครในรายการ รั้งอันดับ 17 และหล่นอันดับโลกเป็น 25
วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทย พลิกกลับมาไม่สำเร็จ หลังจากที่พ่ายให้กับยูเครน 2-3 เซต ในการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ลีก 2026 ( VNL 2026) สนามที่ 2 ที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 การแข่งขันนัดแรกของสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างสูสี โดยทีมไทยอันดับ 24 ของโลก ต้องพบกับยูเครนอันดับ 16 ซึ่งมีผลงานดีกว่าในตารางคะแนนสะสม ไทยมี 0 ชนะ 4 แพ้ เก็บได้ 2 คะแนน ขณะที่ยูเครนชนะ 1 แพ้ 3 มี 3 คะแนน ก่อนเริ่มเกม สถานการณ์ของไทยในตาราง VNL 2026 นั้นน่าเป็นห่วง เพราะรั้งอันดับ 17 จาก 18 ทีม ซึ่งเป็นโซนเสี่ยงตกชั้น การแข่งขันในสนามนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะเก็บชัยชนะนัดแรกเพื่อเพิ่มโอกาสรอดพ้นจากการตกชั้น แต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังเมื่อพ่ายไปอย่างหวุดหวิด บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความคึกคัก แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยจำนวนมากมาให้กำลังใจทีมสาวไทยอย่างล้นหลาม การแข่งขันเริ่มต้นด้วยเซตแรกที่ยูเครนเล่นได้อย่างเฉียบคม เอาชนะไป 25-23 ก่อนที่ทีมไทยจะแก้เกมกลับมาคว้าเซตที่สอง 25-19 ตีเสมอ 1-1 เซตที่สามเป็นเซตที่สนุกที่สุดเมื่อทั้งสองทีมผลัดกันทำแต้ม จนต้องดวลกันถึง 28-26 ซึ่งยูเครนเป็นฝ่ายชนะ ทำให้ขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 อย่างไรก็ตาม ทีมไทยไม่ยอมแพ้ ฮึดสู้ในเซตที่สี่ และสามารถเอาชนะ 25-22 ตีเสมอเป็น 2-2 ได้สำเร็จ ความหวังของแฟนๆ พุ่งสูงขึ้นในเซตตัดสิน แต่ยูเครนกลับเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยม นำห่างถึง 6-0 ก่อนจะปิดเกมด้วยสกอร์ 15-10 ทำให้ยูเครนชนะไป 3-2 เซต สกอร์รวม 25-23, 19-25, 28-26, 22-25, 15-10 ผลการแข่งขันครั้งนี้ทำให้ทีมไทยยังไม่สามารถคว้าชัยชนะนัดแรกได้ โดยมีคะแนนรวม 3 คะแนนจาก 5 นัด รั้งอันดับ 17 ของตารางต่อไป และมีความเสี่ยงสูงต่อการตกชั้น ขณะที่ยูเครนขยับขึ้นไปอยู่อันดับ 12 มี 5 คะแนน นอกจากนี้ความพ่ายแพ้ยังส่งผลต่อ อันดับโลก ของทีมไทย โดยเสีย 3 คะแนนเหลือ 153.45 คะแนน ตกจากอันดับ 24 มาอยู่ที่ 25 ของโลก ถูกเปอร์โตริโกแซงหน้า สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป ทีม วอลเลย์บอลหญิง ไทยจะพบกับบัลแกเรีย อันดับ 20 ของโลก ในวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น.
นับเป็นเกมที่สำคัญยิ่งที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อความอยู่รอดใน VNL 202Please follow us on Google to support us
วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทย VNL 2026 พ่ายยูเครน อันดับโลก
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News: คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วอลเลย์บอลจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026 ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายนนี้
อ่านเพิ่มเติม »
กระเทือนหนัก! 'ลูกยางเวียดนาม' เสียแชมป์ เอวีซี คัพ หลังผูกขาดยาว 3 สมัยซ้อนถือเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี สำหรับ 'ทัพนักตบสาวเวียดนาม' ที่พลาดแชมป์วอลเลย์บอลหญิง เอวีซี คัพ 2026 (AVC Cup 2026) ที่เมืองแคนดอน ซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม »
'นักตบสาวไทย' ร่วมกิจกรรม 'VNL Open Court 2026' ก่อนลุยเนชั่นส์ลีก สนาม 2 'ควีนบีม' ปลื้มฉลองเบิร์ธเดย์ 28 ปีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมพิเศษ 'VNL Open Court 2026' ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดศึก 'เนชั่นส์ลีก 2026' สนามที่ 2 ระหว่าง 17-21 มิ.ย.
อ่านเพิ่มเติม »
ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล วินด์เซิร์ฟฟิ่ง แชมเปียนชิพส์ 2026 อุ่นเครื่องก่อนศึกเอเชียนเกมส์การแข่งขันวินด์เซิร์ฟระดับนานาชาติสองครั้งที่พัทยา ช่วยเตรียมทีมไทยสู่ศูนย์หน้าสำหรับเอเชียนเกมส์ 2026 และยูธโอลิมปิกเกมส์ 2026
อ่านเพิ่มเติม »
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก VNL 2026 ทีมไทย พบ ยูเครนดูวอลเลย์บอลสด ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก VNL 2026 รอบแรก สัปดาห์ 2 ทีมไทย VS ยูเครน วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ลิ้งค์ดูวอลเลย์บอลสด
อ่านเพิ่มเติม »
ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย แพ้ ยูเครน 2-3 เซต ใน VNL 2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย แพ้ ยูเครน 2-3 เซต ใน VNL 2026
อ่านเพิ่มเติม »