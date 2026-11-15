สาวพัทยาอ้างตำรวจสายตรวจถีบล้มและสเปรย์พริกไทยใส่หลังทะเลาะกับแฟน
น.ส.โชติกา ร้องเรียน สภ.เมืองพัทยา ว่าตำรวจทำเกินเหตุถีบล้มและสเปรย์พริกไทยใส่ใบหน้า ทั้งที่ตนเองเป็นฝ่ายถูกริบบาท โดยเหตุเกิดที่คอนโดย่านพัทยากลางเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 67
น.ส. โชติกา วัย 36 ปี ยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ตำรวจสายตรวจ ในคดีทำเกินกว่าเหตุ กรณีใช้อำนาจทางกายภาพรุนแรงโดยไม่มีการแจ้งเตือนก่อน ระหว่างที่เธอและแฟนหนุ่มกำลังมีความขัดแย้งกันภายในห้องพัก คอนโดมิเนียม แห่งหนึ่งในเขต พัทยากลาง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 09.30 น. ของวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยน.ส.โชติกาอ้างว่า เธอถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายจนมีบาดเจ็บบวมช้ำตามร่างกายและปากแตก จากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ยิงตรวจได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุโดยมิได้แสดงตัวตน เจ้าหน้าที่ได้กระทำการถีบเธอให้ล้มลงกับพื้นทันที โดยไม่มีการตรวจสอบสถานการณ์หรือแสดงใบสั่งก่อนAlso readประวัติศาสตร์น้ำแข็งสยาม สู่ยุคร้านน้ำแข็งนายเลิศ
รายละเอียดเหตุการณ์และการใช้อำนาจเกินจำเป็น
น.ส.โชติกา เล่าว่า หลังถูกเจ้าหน้าที่สายตรวจถีบล้มลงกับพื้น เธอได้พยายามถามเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำร้ายทั้งที่ตนเองเป็นฝ่ายได้รับบาดเจ็บจากแฟนหนุ่ม แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่ยอมอธิบายหรือชี้แจงใด ๆ แล้วหยิบสเปรย์พริกไทยออกมาฉีดใส่ใบหน้าของเธออย่างรุนแรง ทำให้เธอไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลานั้น
หลังจากฉีดสเปรย์พริกไทยเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สายตรวจดังกล่าวได้เดินออกจากห้องพักงานไปพร้อมกับแฟนหนุ่มของน.ส.โชติกา โดยไม่มีการดำเนินการจับกุมหรือแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใด ทำให้น.ส.โชติการู้สึกถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและได้รับความกดดันทางจิตใจอย่างหนัก
คำให้การของผู้เห็นเหตุการณ์และความเห็นของ รปภ.
ด้านพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของคอนโดมิเนียมเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระทำเกินเลยเหตุจริง ๆ เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้พยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายให้หยุดทะเลาะกันแล้ว แต่เจ้าหน้าที่กลับเลือกใช้วิธีการรุนแรงด้วยการถีบและใช้สารระคายเคืองเข้าใส่ใบหน้า แทนที่จะดำเนินการแยกตัวผู้ก่อเหตุออกจากกันตามระเบียบปฏิบัติ
พนักงาน รปภ. ยืนยันว่าตนเองได้เฝ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงที่เจ้าหน้าที่สายตรวจเดินทางมาถึง และเห็นชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้แสดงตัวตนก่อนเข้าสู่พื้นที่พักอาศัย รวมถึงไม่ได้มีการเตือนสติหรือสั่งหยุดก่อนใช้อำนาจทางกายภาพ ทำให้เชื่อว่ามีความพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
โดยทางคอนโดมิเนียมได้แจ้งเหตุไปยังสถานีตำรวจล่วงหน้าว่ามีการทะเลาะวิวาทและส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านอยู่แล้ว และเจ้าหน้าที่ควรเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง แต่กลับพบว่าพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลกระทบและขั้นตอนการสอบสวนกรณีร้องเรียน
น.ส.โชติกา เปิดเผยว่า เธอต้องการความยุติธรรมจากกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อชี้แจงว่าพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองพัทยา นั้นเป็นการทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ โดยเฉพาะการใช้กำลังกับผู้หญิงที่กำลังได้รับบาดเจ็บและอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีเมืองพัทยาได้รับเรื่องไว้เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยน.ส.โชติกายังคงถือใบแจ้งความประจำวันไว้เป็นหลักฐานสำคัญในการติดตามผลคดีต่อไป และหวังว่าการตรวจสอบจะดำเนินการอย่างโปร่งใสเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำกับประชาชนคนอื่น
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