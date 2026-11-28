สาว 26 ร้องทุกข์มนุษย์ป้า MRT ฟาด-phone ถีบหน้า แฉขอ seat ผู้ป่วย
สาววัย 26 ปีแจ้งความเอาผิดมนุษย์ป้าบน MRT หลังถูกฟาดโทรศัพท์และถีบหน้า ยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุด พร้อมประสานขอภาพกล้องวงจรปิดประกอบสำนวน
นางสาวกาฟิวส์ (นามสมมติ) อายุ 26 ปี เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ( สน.ทองหล่อ) เมื่อเวลา 13.40 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับหญิงไทยไม่ทราบชื่อประมาณ 50 ปี หรือที่สังคมเรียกขานว่า " มนุษย์ป้า" หลังจากถูกทำร้ายร่างกายบนขบวนรถไฟฟ้า MRT อย่างรุนแรง
เหตุการณ์พิพาทเริ่มต้นที่ Seat Priority
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 10.35 น. นางสาวกาฟิวส์ ขึ้นรถไฟฟ้า MRT จากสถานีลาดพร้าวเพื่อมุ่งหน้าไปทำงานในย่านสีลม เมื่อขบวนรถจอดที่สถานีอโศก หญิงวัยประมาณ 50 ปี รายดังกล่าวได้ขึ้นรถเข้ามาท่ามกลางผู้โดยสารที่หนาแน่นAlso readสหรัฐฯ เจอพายุยักษ์ ตรงวันขอบคุณพระเจ้า ไฟดับ น้ำท่วม เที่ยวบินยกเลิก
หญิงรายนี้พยายามแทรกตัวเข้ามาพร้อมใช้ถุงดันผู้โดยสารคนอื่นให้หลบทาง เมื่อเดินไปถึงพื้นที่ที่นั่งสำหรับผู้โดยสารพิเศษหรือ Priority Seat ซึ่งมีผู้โดยสารที่ดูเหมือนกำลังป่วยนั่งอยู่ หญิงคนดังกล่าวจึงพยายามบอกให้ผู้ป่วยลุกขึ้นยืน แต่ผู้ป่วยไม่ลุกจึงหันไปจับผู้โดยสารหญิงวัยรุ่นข้างๆ ขอให้นั่งแทน
แม้ผู้โดยสารวัยรุ่นรายนั้นจะยอมลุกขึ้นให้ แต่หญิงวัย 50 ปี กลับไม่ยอมนั่งในตำแหน่งที่ว่างเปล่า และหันไปขอให้ชาวต่างชาติที่นั่งอยู่บริเวณใกล้เคียงขยับตัวหรือลุกออกไปอีก โดยไม่สนใจคำขอร้องของผู้โดยสารรายอื่น
การบันทึกภาพนำไปสู่การต่อสู้ทางกาย
นางสาวกาฟิวส์ เล่าว่า ขณะที่ผู้โดยสารหลายรายพยายามเข้ามาพูดคุยและขอให้หญิงรายดังกล่าวไปนั่งบริเวณที่ว่างข้างๆ เนื่องจากเห็นอาการป่วยของผู้โดยสารเดิม หญิงคนดังกล่าวกลับไม่ยอมรับฟังและยังคงแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว พร้อมทั้งใช้เสียงดังและพูดจาไม่สุภาพ
เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันเหตุการณ์ นางสาวกาฟิวส์ จึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ โดยในช่วงแรกหญิงวัย 50 ปี ได้ยอมลงนั่ง แต่เมื่อสังเกตเห็นว่ามีการถ่ายคลิปอยู่ กลับใช้มือปัดโทรศัพท์จนตกลงพื้นทันที
ขณะที่นางสาวกาฟิวส์ ก้มลงเก็บโทรศัพท์มือถืออยู่ ปรากฏว่าหญิงคนดังกล่าวได้ใช้เท้าถีบเข้าที่ใบหน้าด้านซ้ายของผู้เสียหายอย่างจัง โดยผู้เสียหายยืนยันชัดเจนว่าเป็นการพุ่งเข้าถีบที่ใบหน้าโดยตรง ไม่ใช่การเตะเล่นหรือเตะถูกบริเวณอื่น
พฤติกรรมรุนแรงและถ้อยคำดูถูกเหยียดหยาม
ภายหลังเกิดเหตุชุลมุน ผู้โดยสารที่บริเวณใกล้เคียงต่างรีบเข้ามาห้ามปรามหญิงคนดังกล่าวทั้งสองฝั่ง แต่หญิงวัย 50 ปี ยังคงไม่หยุดยั้งพฤติกรรมรุนแรง และมีการเตะผู้โดยสารรายอื่นด้วย ตามคำบอกเล่าของผู้เสียหาย
ในที่สุด ผู้โดยสารต้องช่วยกันกั้นตัวและพยายามผลักดันให้ออกจากขบวนรถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป โดยหญิงคนดังกล่าวไม่ได้กล่าวคำขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆ กลับพูดทำนองว่า "อายุ 70 แล้วยังจะปล่อยให้ยืนอีก" พร้อมต่อว่าผู้เสียหายเรื่องการถ่ายคลิปและพูดจาในลักษณะดูหมิ่นครอบครัว
กระบวนการทางกฎหมายและการตรวจร่างกาย
ภายหลังเข้าแจ้งความเสร็จเรียบร้อย นางสาวกาฟิวส์ ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติม พบแพทย์ยืนยันว่ามีเพียงบาดแผลเล็กน้อยบริเวณมือ และไม่พบอาการบาดเจ็บภายในร้ายแรงแต่อย่างใด
ผู้เสียหายยืนยันแน่วแน่ว่าจะดำเนินคดีกับหญิงคนดังกล่าวให้ถึงที่สุดตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยกำลังเตรียมประสานขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิดบนขบวนรถไฟฟ้า MRT เพื่อนำมาใช้ประกอบหลักฐานในสำนวนคดี
ทั้งนี้ นางสาวกาฟิวส์ ระบุว่า ในขณะเกิดเหตุฝ่ายตรงข้ามยังพูดท้าทายให้ผู้เสียหายไปแจ้งความ จึงขอใช้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการเพื่อความเป็นธรรม และขอให้สังคมตระหนักว่าพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นนี้ไม่สามารถยอมรับได้ในที่สาธารณะ
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