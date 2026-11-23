สารหนูในแม่น้ำสาละวิน เกินมาตรฐานอัตราย ต่อสุขภาพประชาชน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 เชียงใหม่ ตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน เกินค่ามาตรฐานหลายครั้ง สร้างความกังวลต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ชายแดน
นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 เชียงใหม่ หรือ สคพ.ที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่าผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุดพบปัญหาสิ่งแวดล้อมร้ายแรงในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในแม่น้ำสายหลักที่ไหลมาจากประเทศเมียนมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชนบริเวณแนวชายแดนโดยตรง
จากการติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า แม่น้ำสาละวินที่มีจุดเริ่มต้นไหลผ่านบริเวณชายแดนไทยและเมียนมา มีค่าสารหนู (As) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสำหรับแหล่งน้ำผิวดิน อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยระดับความเข้มข้นที่ตรวจพบอยู่ในขั้นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์หากร่างกายรับสารดังกล่าวเข้าสู่ระบบภายในระยะยาว ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการประกาศเตือนและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดAlso readคนกรุงเตรียมรับมือ 'ฝุ่น PM2.5' พุ่งสูง 23–27 พ.ย. 69 เสี่ยงกระทบสุขภาพ
การตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสาละวิน เกินมาตรฐานต่อเนื่อง
ข้อมูลจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 เชียงใหม่ ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของแหล่งน้ำสำคัญแห่งนี้ โดยผลการตรวจวัดในหลายรอบที่ผ่านมาบ่งชี้ถึงปัญหาที่สะสมอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณตั้งแต่บ้านท่าตาฝั่ง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง ไปจนถึงบ้านสบเมย หมู่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย ซึ่งครอบคลุมจุดตรวจวัดรหัส SAL08 ถึง SAL13
ในรอบการตรวจวัดครั้งที่ 1 พบว่าค่าสารหนูอยู่ในช่วง 0.023 ถึง 0.029 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ในบริเวณตั้งแต่ผาตั้ง ชายแดนไทย-เมียนมา ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง ไปจนถึงบ้านสบเมย หมู่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรายงานปัญหาที่ชัดเจน
ต่อมาในรอบการตรวจวัดครั้งที่ 2 ค่าสารหนูสูงขึ้นอยู่ในช่วง 0.034 ถึง 0.038 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ในบริเวณตั้งแต่บ้านท่าตาฝั่ง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง ไปจนถึงบ้านสบเมย หมู่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย ในจุดตรวจวัดรหัส SAL08 ถึง SAL13 ทุกจุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคงตัวของมลพิษในแหล่งน้ำ
ในรอบการตรวจวัดครั้งที่ 3 ซึ่งอ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2569 เวลา 16.30 น. ค่าสารหนูเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากอยู่ในช่วง 0.049 ถึง 0.060 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ในบริเวณเดิมตั้งแต่บ้านท่าตาฝั่ง ไปจนถึงบ้านสบเมย ในจุดตรวจวัดรหัส SAL08 ถึง SAL13 ทุกจุด ถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเท่าที่เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ในชุดข้อมูลนี้
สำหรับในรอบการตรวจวัดครั้งที่ 4 ถึงครั้งที่ 8 ค่าสารหนูยังคงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งที่ 4 มีค่าอยู่ในช่วง 0.040 ถึง 0.053 มิลลิกรัมต่อลิตร ครั้งที่ 5 มีค่าอยู่ในช่วง 0.039 ถึง 0.048 มิลลิกรัมต่อลิตร และครั้งที่ 6 มีค่าอยู่ในช่วง 0.020 ถึง 0.040 มิลลิกรัมต่อลิตร ในบริเวณบ้านท่าตาฝั่ง ถึงบ้านสบเมย จุดตรวจวัด SAL08 ถึง SAL13 ทุกจุด
ในรอบการตรวจวัดครั้งที่ 7 ค่าสารณุอยู่ในช่วง 0.032 ถึง 0.034 มิลลิกรัมต่อลิตร และในรอบการตรวจวัดครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดก่อนหน้าเหตุการณ์ไม่สงบ ค่าสารณุอยู่ในช่วง 0.026 ถึง 0.039 มิลลิกรัมต่อลิตร ในบริเวณเดียวกันนี้ ยืนยันได้ว่าปัญหามลพิษในแม่น้ำสาละวินไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราว แต่เป็นปัญหาโครงสร้างที่ต้องได้รับการแก้ไข
สถานการณ์ชายแดนขัดขวางการเก็บตัวอย่างน้ำรอบที่ 9
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจหาสารพิษในแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำสาขาต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วจำนวน 8 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมระยะเวลายาวนานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 จนถึงปัจจุบัน แต่การดำเนินการในครั้งที่ 9 ซึ่งกำหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2569 ไม่สามารถดำเนินไปได้ตามแผนเนื่องจากปัจจัยด้านความมั่นคง
ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2569 ตามแผนการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณแม่น้ำสาละวิน ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในพื้นที่ โดยกองกำลังทางฝั่งประเทศเมียนมาได้ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนไทย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อพื้นที่ฝั่งประเทศไทยบริเวณแนวชายแดนในอำเภอสบเมยและอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากสถานการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทหารพรานในพื้นที่ได้ให้ความเห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจ การขาดแคลนข้อมูลจากรอบการตรวจวัดครั้งที่ 9 นี้จึงเป็นช่องว่างสำคัญในการติดตามแนวโน้มความรุนแรงของสารพิษในระยะยาว
แม่น้ำสาขาอื่นและแม่น้ำปาย มีสถานการณ์แตกต่างกัน
ในขณะที่แม่น้ำสาละวินพบปัญหาสารหนูเกินมาตรฐานอย่างชัดเจน แต่ผลการตรวจสอบในแม่น้ำสาขาอื่นๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลับพบว่าไม่มีปัญหามลพิษจากสารหนูเกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใด โดยแม่น้ำปิง บริเวณอำเภอปาย แม่น้ำสะเกิบ แม่น้ำเมย แม่น้ำแม่สามแลบ แม่น้ำแม่ปอ แม่น้ำแม่กองคา แม่น้ำโพซอ และแม่น้ำยวม ล้วนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นที่น่าสนใจในส่วนของแม่น้ำปาย ซึ่งผลการตรวจวัดรอบที่ 6 พบว่ามีความขุ่นสูงถึง 790 NTU และมีค่าสารหนูอยู่ที่ 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่พบค่าแมงกานีส (Mn) สูงถึง 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
สำหรับจุดตรวจวัดอื่นๆ เช่น แม่น้ำโพซอ (PO01) และแม่น้ำปิง (PIN01) ในรอบที่ 1 คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ส่วนแม่น้ำสามแลบ (SAM01) ในรอบที่ 1 ถึง 8 และแม่น้ำแม่ปอ (POR01) ในรอบที่ 2 ถึง 8 ก็พบว่าคุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเช่นกัน
กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องมานานกว่าหนึ่งปี โดยผลการตรวจวัดรอบที่ 8 ในเดือนกันยายน 2569 พบว่าแม่น้ำสาละวินและลำน้ำสาขายังคงมีสีน้ำตาลแดงและมีค่าความขุ่นสูง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของน้ำที่พัดพาดินและแร่ธาตุจากพื้นที่ต้นทาง
แม้ว่าโลหะหนักส่วนใหญ่ในแม่น้ำสาละวินจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ค่าสารหนูยังคงเป็นจุด préoccupant หลักที่ตรวจพบเกินมาตรฐานในทุกจุดตรวจวัด ตั้งแต่บ้านท่าตาฝั่ง อำเภอแม่สะเรียง ไปจนถึงบ้านสบเมย อำเภอสบเมย โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.026 ถึง 0.039 มิลลิกรัมต่อลิตร
ส่วนแม่น้ำยวม ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาหนึ่ง พบว่ามีการตรวจพบค่าสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินเช่นกัน โดยมีค่าอยู่ที่ 0 ตามข้อมูลที่แจ้งไว้ แต่โดยรวมแล้วปัญหาหลักยังคงกระจุกตัวอยู่ในแม่น้ำสายหลักอย่างแม่น้ำสาละวิน
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