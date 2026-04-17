สารพันข่าวสาร: STEM, ความสัมพันธ์, การเมือง, และวัฒนธรรม

สรุปข่าวสารหลากหลายประเด็น ตั้งแต่การเรียนรู้ STEM สำหรับเด็ก, ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน, การเมืองและการต่างประเทศ, วงการบันเทิง, เพลงลูกทุ่ง, ไปจนถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสุขภาพ
รายการ Reality ผสมผสานการเรียนรู้แบบ STEM สำหรับเด็กประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นความสนุกสนานและความเข้าใจในเนื้อหา ควบคู่ไปกับเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ทรงคุณธรรมแห่งราชวงศ์ซ่ง ที่มีความเฉลียวฉลาดและซื่อสัตย์เป็นที่เลื่องลือ
รายการยังเจาะลึกประเด็นความสัมพันธ์ที่กำลังเผชิญความท้าทาย ผ่านเรื่องราวของอ้น ชายวัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ กลับค่อย ๆ เงียบงันลง ท่ามกลางความเครียดสะสมที่ทำให้อ้นนอนไม่หลับ ในอีกมุมหนึ่ง 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัด ได้รับบทบาทใหม่เป็นอาจารย์สอน 'วิชาความสุข' โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง แต่เส้นทางสู่ความสุขนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด
ประเด็นร้อนทางการเมืองและสถานการณ์โลกก็ถูกนำเสนออย่างเข้มข้น ทั้งทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ที่มีแนวโน้มจะทวีความตึงเครียด การยืนยันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสไร้เงา 'ไอ้โม่ง' การเดินทางของพรรคภูมิใจไทยจากพรรคขนาดกลางสู่การเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงการจับตาคำสั่งศาลฎีกาในวันที่ 24 เมษายน 2569 ต่อกรณี 44 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก้าวไกล และการคาดการณ์อนาคตของ 'ครม. อนุทิน 2'
นอกจากนี้ เหตุการณ์ลอบสังหาร สส. นราธิวาส กำลังกลายเป็นแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 'แม่ทัพภาค 4'
ในขณะที่โลกกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ท่ามกลางการชิงอำนาจระหว่างสหรัฐฯ-จีน และวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบไปทั่วภูมิภาค อาเซียนกำลังเผชิญบททดสอบที่ชี้ชะตาอนาคต ประเทศใดจะมีกลยุทธ์เอาตัวรอดที่เฉียบคม ใครกำลังพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำใหม่ และประเทศไทยมีจุดยืนอย่างไรในสมการนี้ ท่ามกลางความท้าทายจากเพื่อนบ้านที่กำลังเร่งแซงหน้า รายการจะพาไปถอดบทเรียนจากประวัติศาสตร์และเจาะลึกเกมการเมืองโลกที่อาจพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยไปตลอดกาล
นอกจากนี้ ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการบันเทิง อาทิ 'ติ๊ก เจษฎาภรณ์' รับบทนำในละคร 'กัลปาวสาน Sanctuary' และการตีความประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ 'ไอเดีย' พร้อมกับการสำรวจบทบาทของไอน์สไตน์ในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม ผ่านรายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ซึ่งจะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ในวงการฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดไอน์สไตน์จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น
สำหรับประเด็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน อ้น นักวาดการ์ตูน กำลังเผชิญความกังวลจากงานที่ไม่คืบหน้าและความสัมพันธ์ที่เริ่มเงียบงันกับจิระ แฟนหนุ่มที่คบกันมาเกือบ 7 ปี คืนหนึ่งที่ดูธรรมดา กลับกลายเป็นคืนที่เสียงเงียบดังที่สุด และทำให้ทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับคำถามว่า 'เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า'
ในส่วนของวงการเพลง มีการนำเสนอเพลงลูกทุ่งอีสานหลากหลายแนว อาทิ 'สิเทน้องให้บอกแน' ของต่าย อรทัย ที่เข้าถึงใจคนไทย 'ดอกจานประหารใจ' ของมนต์แคน แก่นคูณ 'ขอแค่รู้ข่าว' ของเอกราช สุวรรณภูมิ และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ของมนต์แคน แก่นคูณ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่ได้รับความนิยม
เรื่องราวของละคร 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี' นำเสนอการแสดงของ #ก๊อตจิรายุ ในบท 'ปกรณ์' หัวหน้าเชฟที่ต้องร่วมงานกับผู้ช่วยเชฟสาว 'นุชนาฏ' ที่ดูเหมือนจะมีความขัดแย้งกัน แต่กลับมีความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้น ละครเรื่องนี้เป็นการร่วมงานครั้งแรกของก๊อต จิรายุ กับไทยพีบีเอส และจะออกอากาศตอนแรกในวันที่ 1-2 มกราคมนี้
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลไม้ไทย อาทิ มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก และน้ำมะพร้าว ว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไตหรือไม่ พร้อมให้คำแนะนำว่าผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง รายการ #คนสู้โรค จะมาไขข้อข้องใจเหล่านี้
รายการสารคดี #เธอเขาเราใคร จะพาไปสำรวจเรื่องราวของคนบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา จนถึงระดับพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
STEM ความสัมพันธ์ การเมือง วัฒนธรรม สุขภาพ ละคร เพลง
