สามัคคี คือ พลัง ขจัดภัยพาล "สามผู้กำกับ" สอดส่องสังคมส่องกล้องคนในเครื่องแบบ

สามัคคี คือ พลัง ขจัดภัยพาล "สามผู้กำกับ" สอดส่องสังคมส่องกล้องคนในเครื่องแบบ
📆5/28/2026 12:49 PM
นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เปิดตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล เรียกหน่วยงานความมั่นคง ประชุมหารือ รับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนบ้านเมือง จัดระเบียบสังคม 9 ประเด็นหลักๆ

สามัคคี คือ พลัง ขจัดภัยพาล " สามผู้กำกับ " สอดส่องสังคมส่องกล้อง คนในเครื่องแบบ เดินหน้า ขับเคลื่อน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.

มหาดไทย เปิดตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล เรียกหน่วยงานความมั่นคง ประชุมหารือ รับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนบ้านเมือง จัดระเบียบสังคม 9 ประเด็นหลักๆ ไล่ตั้งแต่ การบุกรุกที่ดินสาธารณะ-อาชญากรรมทางเทคโนโลยี- ธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพราง-ยาเสพติด-การฟอกเงิน-ผู้มีอิทธิพล-หนี้นอกระบบ-ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว-การเชื่อมฐานข้อมูลด้านความมั่นคง มอบหมาย กระทรวงมหาดไทย-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หัวเรือใหญ่ บูรณาการกำลังพลตามแนวขับเคลื่อน บำบัดทุกข์บำรุงสุข-พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล บ้านเมืองนี้ ประชาชนต้องปลอดภัย ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายบ้านเมือง ไม่สะดุดหยุดนิ่ง พล.

ต. อ. สำราญ นวลมา รอง ผบ. ตร.

เดินหน้าขานรับนโยบาย ปัดกวาดขยะใต้พรม ผนึกกำลัง พล. ต. ท. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.

ประจำ สนง. ผบ. ตร. พล.

ต. ต. ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.

สอท เปิดปฏิบัติการปูพรม ทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงัน เฟส 2 นำหมายศาลขุดรากถอนโคนลุยตรวจค้นบริษัทนอมินี ล็อกตัวบุคคลต่างด้าวหลายสัญชาติ ทวงคืนที่ดินหลายสิบไร่กลับคืน ไม่ปล่อยคนผิดลอยนวล แกะรอยสืบสวนขยายเอาผิด เจ้าหน้าที่บ้านเมือง คนใด สมรู้ร่วมคิดยึดครองที่ดิน แย่งอาชีพทำมาหากิน ชาวบ้าน-ร้านตลาด รับโทษทัณฑ์ที่ก่อ ขานรับนโยบาย พล. ต.

อ. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ. ตร. จับมือ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.

จันทบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนหนึ่งในนโยบาย 9 ด้านของนายกรัฐมนตรี ได้ พล. ต. ต. ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.

ภ. จว.

จันทบุรี -หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแนวทางขับเคลื่อน มติเห็นพ้อ ปัญหาคนคลุ้มคลั่งและยาเสพติดในชุมชน คือเรื่องเดือดร้อนเร่งด่วนที่สุดที่ต้องดำเนินการจัดการทันที งัดโมเดลสหรัฐฯ นำร่อง ชุมชนเนินเอฟเอ็ม เมืองจันทบุรี แหล่งค้ายาอันดับ 1 ของจังหวัด อันดับ 2 ของภาคตะวันออก อันดับ 7 ของประเทศ ปิดล้อมตรวจค้น เพิ่มมาตรากรเข้มตรวจตรา การเข้า-ออก ตัดวงจรผู้เสพ-บีบผู้ค้าให้หมดไปจากชุมชน ตั้งแท่น เนรมิตศูนย์บำบัดยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่ง ลดเหตุคลุ้มคลั่งทำร้ายครอบครัว-พ่อแม่-ผู้บริสุทธิ์ งามหน้า 4สีกากี สมคบ พลเรือน อุ้ม 5 นักท่องเที่ยวชาวจีน รีดทรัพย์ สถานทูตจีนออกแถลงการณ์เตือนด่วนถึงพลเมืองจีนที่อาศัยหรือวางแผนเดินทางมายังประเทศไทย ระมัดระวังความปลอดภัย เรียกร้องทางการไทยสอบสวน กระทบภาพลักษณ์ประเทศชาติ ไม่รอช้า พล.

ต. อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ เจ้าสำนักปทุมวัน บัญชาการ ผู้เกี่ยวข้อง ดาบแรก ให้ออกจากราชการ ดาบสอง วินัย-อาญา คือ คำตอบ อุดช่องโหว่ พล. ต.

ท. สยาม บุญสม ผบช. น. สวมบทบาท หัวเรือใหญ่ ป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยโศกนาฏกรรมอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางกลางเมืองกรุง บาดเจ็บ-ล้มตาย นับสิบ ได้ พล.

ต. ต. ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช. น.

พล. ต. ต. วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.

น.1 ร่วมคิดกำหนดแนวทางป้องกัน 3 ระยะ ระยะสั้น-ระยะกลาง ส่วน ระยะยาว นำเทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟและทางร่วมทางแยก ลดความเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอย ผลของงาน บช. ภ.6-กก. บก. ทล.

-บก. ภ. จว. สมุทรปราการ-บก.

ภ. จว. ตราด-บก. ภ.

จว. อุบลราชธานี-บก. ภ. จว.

อุดรธานี-บก. ภ. จว. เชียงราย-บก.

ภ. จว. เพชรบูรณ์-บก. ภ.

จว. ประจวบคีรีขันธ์-บก. ภ. จว.

ภูเก็ต-บก. ภ. จว. พัทลุง-บก.

น.5 คว้ารางวัล สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2568 บันทึกความทรงจำ คุณงามความด

