สามงานแสดงเทคโนโลยีชั้นนำรวมตัวกันที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งาน Bangkok Ad & Sign Expo 2026, Bangkok Digital Textile Print Expo 2026 และ Bangkok Pack & Label Expo 2026 เปิดโอกาสให้อัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
การจัดงานแสดงสินค้าสามรายการสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ Bangkok Ad & Sign Expo 2026, Bangkok Digital Textile Print Expo 2026 และ Bangkok Pack & Label Expo 2026 ได้มีการเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 8 พฤศจิกายน 2569 ณ ฮอลล์ 6 และ 7 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี งานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการนี้มุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตป้าย สื่อโฆษณานอกบ้าน การพิมพ์ลายผ้าระบบดิจิทัล งานสกรีนเสื้อผ้าชุดกีฬา การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษลูกฟูก ฉลากสินค้า รวมถึงเครื่องสกรีนแก้ว ขวด และสินค้าพรีเมียม
รายละเอียดการจัดงานและวัตถุประสงค์หลัก
งาน Bangkok Ad & Sign Expo 2026, Bangkok Digital Textile Print Expo 2026 และ Bangkok Pack & Label Expo 2026 รวมเทคโนโลยีและโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตป้ายและสื่อโฆษณานอกบ้าน ไปจนถึงการพิมพ์ลายผ้าระบบดิจิทัลและการผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยมีบริษัทตัวแทนจำหน่ายชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ามากกว่า 400 บูธ บนพื้นที่จัดแสดงขนาดใหญ่ 10,000 ตารางเมตร นับเป็นเวทีสำคัญช่วงท้ายปีที่มีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงาน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สัมผัสและทดลองใช้งานเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์จริงก่อนตัดสินใจลงทุนAlso readไม่รอดกล้องวงจรปิด! รวบลุง 55 ลักทรัพย์ร้านอาหารอดีต ตชด. ได้ของกลางทอง 1 บาทคืนครบ
นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังเป็นสถานที่พบปะพันธมิตรทางธุรกิจและเพื่อนร่วมวงการครั้งสำคัญประจำปี โดยมีการจัดสัมมนา เวORKShop การสาธิตเครื่องจักร และการเจรจาธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้อัปเดตเทรนด์และองค์ความรู้ใหม่ๆ พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจและไอเดียในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของตนเอง งานนี้ยังได้รับเกียรติจากหลายหน่วยงานร่วมจัด ได้แก่ แกรนด์ มาสเตอร์ เอ็กซ์บิชัน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA)
แนวคิดเชิงนิเวศน์และการนำเสนอเทคโนโลยี
การจัดงาน Bangkok Ad & Sign Expo 2026, Bangkok Digital Textile Print Expo 2026 และ Bangkok Pack & Label Expo 2026 ภายใต้แนวคิด ECO-Friendly Signs มุ่งเน้นการนำเสนอวัสดุ กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมเทรดโชว์ชั้นนำไว้ในงานเดียว ได้แก่ Bangkok Ad & Sign Expo สำหรับเทคโนโลยีการผลิตสื่อโฆษณานอกบ้าน ป้ายโฆษณา และงานแร็พสติ๊กเกอร์รถยนต์อาคารสูง Bangkok Digital Textile Print Expo สำหรับเทคโนโลยีการผลิตระบบดิจิทัลของวงการการพิมพ์สกรีนสิ่งทอ และงานสกรีนเสื้อผ้าชุดกีฬา
ส่วน Bangkok Pack & Label Expo จะนำเสนอเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษลูกฟูก ฉลากสินค้า เครื่องสกรีนแก้ว ขวด และสินค้าพรีเมียม การจัดแสดงงานนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมในการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยมีการนำนวัตกรรมที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเหล่านี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
กิจกรรมเชิงลึกและโซนกิจกรรมพิเศษ
ภายในงานมีกิจกรรมเชิงลึกที่น่าสนใจมากมาย เช่น ARCHWAY หน้าฮอลล์ 7 ที่มีการนำเสนอผลงานป้ายชื่อจากนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ชนะอันดับ 1, 2 และ 3 จากโครงการประกวดออกแบบป้ายชื่อ Sign Design Contest ปี 2025 โดยนำแนวคิดการออกแบบที่ชนะรางวัลมาสู่การผลิตป้ายจริง นอกจากนี้ยังมี Area Zone ที่บูธ L03 ในฮอลล์ 7 ซึ่งเป็นพื้นที่รวมกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการร่วมกับ TABDA โดยมีการสัมมนาหัวข้อ การใช้ AI อย่างไรให้ยกระดับร้านป้าย และการเสวนาประจำปีในหัวข้อ สูตรโตของร้านป้ายและร้านสกรีนเสื้อผ้าชุดกีฬา เพื่อหาว่าลูกค้ามาจากไหนและทำงานอย่างไรให้มีกำไร
กิจกรรมเวิร์กชอปและสาธิตเทคโนโลยี还包括 Eco Wrap ฟิล์ม non-PVC, Smart Signage, Zero Waste Design, Solar Cell Installation และ CNC 3D Printing รวมถึงคลินิกงานป้ายให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการลงข้อมูลร้านฟรีบนเว็บไซต์เพื่อเพิ่มการมองเห็นและโอกาสทางการขาย และยังมีกิจกรรม Grand Master Exhibition Activity Zone ที่บูธ A12-A17 ในฮอลล์ 6 ที่มี Photobooth ให้ผู้เข้าชมถ่ายภาพฟรี พร้อมกิจกรรมรับของรางวัลสำหรับผู้ร่วมสนุกตามเงื่อนไข
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวโน้มอนาคต
สำหรับการจัดงาน Bangkok Ad & Sign Expo 2026, Bangkok Digital Textile Print Expo 2026 และ Bangkok Pack & Label Expo 2026 ในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 6,000 คน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการซื้อขายและการเจรจาธุรกิจตลอดระยะเวลา 4 วัน ไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1,100 ล้านบาท สะท้อนถึงศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตป้ายและสื่อโฆษณานอกบ้าน
การจัดงานครั้งนี้ยังมุ่งยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในระดับภูมิภาค เปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ซื้อได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างพันธมิตรทางการค้า ตลอดจนขยายความร่วมมือสู่การเจรจาและการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ และส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดโลกต่อไป
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