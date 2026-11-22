สั่นสะเทือนเขย่าไทยต่อเนื่อง พบแผ่นดินไหว 4.1 เมียนมา-ลาว จีน เวียดนาม
รายงานแผ่นดินไหวต่อเนื่องหลายจุดในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ขนาด 1.7 ถึง 4.1 แมกนิจูด ครอบคลุมพื้นที่แม่ฮ่องสอน เชียงราย อุบลราชธานี และหนองคาย
เกิดเหตุการณ์ แผ่นดินไหว ขนาดเล็กถึงปานกลางอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วงวันที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน 2026 โดยศูนย์ควบคุมและเตือนภัย แผ่นดินไหว ได้รับรายงานแรงสั่นสะเทือนจากหลายจุดที่มีระยะทางครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ชายแดนทางเหนือไปจนถึงพื้นที่ริมแม่น้ำโขงทางอีสานตอนบน
จุดที่เกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรงที่สุดและมีขนาดมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:33:11 น. ที่ประเทศเวียดนาม มีขนาด 4.1 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร โดยศูนย์กลางอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอโชคชัย จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 255 กิโลเมตร ซึ่งส่งผลให้มีแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในพื้นที่ใกล้เคียงAlso readองค์การเภสัชฯ เพิ่มโควต้า หน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์เจล
รายละเอียดแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ชายแดน
นอกจากนี้ยังมีการรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาอีกหลายครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน โดยครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2026 เวลา 08:44:40 น. มีขนาด 3.7 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 294 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตแนวรอยเลื่อนที่มีพลัง
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2026 เวลา 04:06:03 น. ก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.9 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร เช่นกัน โดยเกิดขึ้นในประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 572 กิโลเมตร ซึ่งอำเภอปางมะผ้าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรณีวิทยาสูงอยู่แล้ว
ในขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเอง ก็เผชิญกับแรงสั่นสะเทือนขนาด 2.4 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:14:26 น. โดยเกิดขึ้นในประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 234 กิโลเมตร ซึ่งแสดงถึงการมีกิจกรรมทางแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างหนาแน่นในโซนนี้
การกระจายตัวของจุดศูนย์กลางในอีสานและเหนือ
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มีการรายงานแรงสั่นสะเทือนจากประเทศเวียดนามเช่นเดียวกัน โดยครั้งหนึ่งเกิดขนาด 3.3 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 เวลา 21:26:40 น. ที่มณฑลยูนนาน ประเทศจีน แต่จุดที่ใกล้เคียงกับไทยที่สุดคือเกิดขนาด 3.3 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประมาณ 414 กิโลเมตร
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเอง ก็มีการรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากประเทศเมียนมา โดยครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:56:08 น. มีขนาด 1.7 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างใกล้และอาจส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ได้ชัดเจน
ส่วนทางภาคอีสานตอนบน มีรายงานแรงสั่นสะเทือนจากประเทศลาวหลายครั้ง โดยครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:25:26 น. มีขนาด 2.2 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ประมาณ 107 กิโลเมตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของรอยเลื่อนในฝั่งลาวที่ส่งผลกระทบมาถึงพื้นที่ชายแดนไทย
ผลกระทบและข้อควรระวังสำหรับประชาชน
นอกจากนี้ยังมีการรายงานแรงสั่นสะเทือนขนาดเล็กอีกสองครั้งจากประเทศลาว ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 เวลา 17:42:11 น. และเวลา 17:42:02 น. ซึ่งทั้งคู่มีขนาด 2.4 และ 1.9 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร โดยเกิดขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านน้ำช้าง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของโครงสร้างทางธรณีวิทยาในบริเวณดังกล่าว
แม้ว่าขนาดของแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่ไม่น่า会造成ความเสียหายหนักต่อสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆ แต่จำนวนครั้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆ เป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรระวัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
สำหรับผู้ที่เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว ควรตรวจสอบโครงสร้างอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรง ทิ้งวัตถุที่อาจร่วงหล่นลงมาได้ง่าย และเตรียมชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและเอกสารสำคัญไว้ในกระเป๋าพร้อมออกเดินทางได้ในทุกเมื่อ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า
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